แห่อนุโมทนา “แจ็ค แฟนฉัน” กราบลาไปถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้สงบ

หลังจากยุติบทบาทสามีภรรยากับ “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” เหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีของ “น้องคากิ” ล่าสุด “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ได้โพสต์กราบลาไปถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตใจให้สงบ คนบันเทิงและแฟนคลับ แห่อนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก
“ข้าพเจ้าขอกราบลา เพื่อไปถือศีล 8 และปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตใจให้สงบ มีสติ และสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง หากการกระทำ คำพูด หรือความคิดของข้าพเจ้าในอดีตเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาไว้ ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย และขออนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ หากมีบุญกุศลใดเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนั้นให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเทอญ”