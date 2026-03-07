เปิดถ้ำเสือ “ เป็ก สัณณ์ชัย“ ฉายา “มาเฟียตัวจริง” ไม่ได้มาเล่นๆ

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอพาบุก “ถ้ำเสือ” ของผู้ชายที่หลายคนยกให้เป็นตัวจริงเรื่องความใจดี สปอร์ต และเป็นที่รักของน้องๆ ในวงการบันเทิงอย่าง ”เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล“ สามีคนสำคัญของ ”ธัญญ่า ธัญญาเรศ“
ครั้งนี้พิเศษสุดๆ เพราะทีมงานขอคิวพิเศษ นั่งประชิดติดตัว ขอคุยแบบตัวต่อตัว ไม่มี ”พี่ธัญญ่า“ มาคุม! ขอเปิดมุมลับ มุมส่วนตัว ที่หลายคนไม่เคยเห็น โดยเฉพาะบทบาทความเป็นคุณพ่อของลูกสาวคนสวย ”ลียา เองตระกูล“ ที่วันนี้โตเป็นศิลปินขวัญใจแฟนๆ ไปเรียบร้อย
บุกถ้ำเสือครั้งนี้ ได้เรื่องลึกเพียบ!
แต่ที่ว้าว!! สุดๆ ก็ตอนที่ ”พี่ธัญญา“ โทรมาขอคิว ”พี่เป๊ก“ พอดี งานนี้ฟังแบบสดๆ เวลาเค้าคุยโทรศัพท์กัน พิธีกรของเรา ”พี่โอ๋“ หนึ่งในน้องรักของ ”พี่เป๊ก-พี่ญ่า“ ถึงกับต้องการันตีว่า ”ไม่มีใครเหมาะกับพี่เป๊กเท่านี้อีกแล้ว”
ความว้าวต่อมาในเทปนี้คือ เปิดทุกมุมบ้าน ความลับทุกโซน บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามี “ชุดรับแขก” เยอะที่สุด! รวมทั้งเรื่องเด็ด! ที่ขอซื้อบ้านของ “พี่กบ ทรงสิทธิ์” แล้วตัดสินใจทุบทิ้ง สร้างใหม่หมดทั้งหลัง เป็นอาณาจักรของพี่เป๊กหลังนี้
และขอถามที่มาฉายา “มาเฟีย” พร้อมเมนูมาเฟียสุดเฟี้ยว พร้อมเปิดใจในมุมคุณพ่อที่บอกเองว่า “กลัวลูกสาวที่สุด และหวงลูกสาวที่สุด” ทุกคำพูดของลูกสาว มีอิทธิพลต่อหัวใจพ่อคนนี้มากที่สุดในชีวิต
ตามด้วยประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัย…
ที่เห็นทะเลาะกับพี่ญ่าในไลฟ์ เรื่องจริงไหม? เจ้าตัวยอมรับตรงๆ ว่า “จริงทุกอย่าง และเครียดจริง” ตบท้ายกันด้วยคำถามเด็ดแทนใจ “พี่ญ่า” จากใจพี่โอ๋ ตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิง ที่อยากให้ทุกคนตามไปฟังกันในรายการ “ตีท้ายครัว” ติดตามบทสรุปของ “คุณพ่อมาเฟีย” ตัวจริงเสียงจริง
ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33