สองคืนแห่งความทรงจำ! “MARK TUAN” เสิร์ฟไม่พักใน FANCON จัดเต็มทุกโมเมนต์  คุ้มค่าความคิดถึง  พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษเพื่อแฟนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จบลงอย่างงดงามและเต็มไปด้วยความทรงจำ สำหรับงาน "MARK TUAN Silhouette: The Shape of You FANCON 2026 in BANGKOK" ของซูเปอร์สตาร์ระดับโลก MARK TUAN ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า โดยต้นสังกัด DNA ร่วมกับ BNJ Entertainment เอเจนซี่พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และผู้จัดร่วม FriedRice Entertainment ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาร่วมชมการแสดงจนแน่นฮอลล์ทั้งสองรอบการแสดง
 
เวทีเปิดขึ้นอย่างทรงพลังท่ามกลางแสงไฟจากอากาบง ด้วยเพลง “High As You” ต่อเนื่องด้วย “hold still” และ “change up” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนเข้าสู่ช่วงพูดคุยอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยได้พิธีกรสายเอนเตอร์เทนตัวท็อปอย่าง ดีเจนุ้ย มารับหน้าที่สร้างสีสันบนเวที
 
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือช่วง “Silhouette Map” ที่ให้มาร์คออกทำภารกิจตามโซนต่าง ๆ ทั่วฮอลล์ร่วมกับอากาเซ่ พร้อมกิจกรรมสุดสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเต้นชาเลนจ์เพลง ‘FaSHioN’ ของ CORTIS ในเวอร์ชัน Thai Remix, ชาเลนจ์เพลง ‘กินซะ’, การเล่นเกม หมูหมากาไก่ และอีกหลายภารกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของมาร์คที่อยากใกล้ชิดแฟน ๆ ชาวไทยให้มากที่สุด จนกลายเป็นโมเมนต์ไวรัลที่แฟน ๆ พูดถึงกันอย่างมาก
 
หลังจากนั้นมาร์คยังเสิร์ฟโชว์อย่างต่อเนื่องกับเพลง“Everyone Else Fades”, “More” และ “Out the Door” พร้อมช่วง “Silhouette Diary” ที่จำลองสถานการณ์ให้มาร์คเลือกคำตอบและแสดงตามสถานการณ์นั้น ๆ สร้างเสียงหัวเราะและเสียงกรี๊ดให้กับแฟน ๆ อย่างสนุกสนาน
 
บรรยากาศในฮอลล์เปลี่ยนอารมณ์ทันทีหลังช่วงทอล์ค เมื่อไฟเวทีค่อย ๆ ดรอปลงสู่โทนอุ่น ก่อนที่อินโทรของเพลง “Pretty Little Picture” จะดังขึ้น สะกดคนดูทั้งฮอลล์ให้ดื่มด่ำไปกับเสียงร้องอันละมุนของมาร์ค ต่อเนื่องด้วย “Sunsets & Cigarettes”, “This Is Everything” และ “Nights Still Young” ที่แฟน ๆ พร้อมใจกันโบกอากาบงไปตามจังหวะ ผสานกับแสง สี เสียง และโปรดักชันสุดอลังการ จนกลายเป็นภาพที่สวยงามทั่วทั้งอิมแพ็ค อารีน่า
 
เข้าสู่ช่วง ENCORE ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์อีกครั้ง กับเพลง “AUTOPILOT”, “One in a Million”, “Carry Me Out”, “My Name” และ “IMYSM” โดยหนึ่งในไฮไลต์ที่ทำให้ทั้งฮอลล์แทบหยุดหายใจ คือการเซอร์ไพรส์ด้วยเพลงไทย “รักแรกพบ (Knock Knock)” ของ BILLKIN ที่มาร์คตั้งใจซ้อมมาเพื่อแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ ด้วยเสียงร้องนุ่มลึกและสำเนียงที่ชัดจนหลายคนเอ่ยปากชมว่าเหมือนคนไทยร้องเอง ทำเอาแฟน ๆ ฟินกันทั้งฮอลล์
 
ปิดท้ายความทรงจำด้วย EXTRA ENCORE ในรอบวันอาทิตย์ด้วยเสียงกรี๊ดฮอลล์แทบแตกกับการปรากฏตัวของเมมเบอร์ GOT7 อีกคนอย่าง "แบมแบม" ที่ขึ้นมาร้องเพลง "พี่ไม่หล่อลวง" แถมทั้ง "มาร์คและแบมแบม" ขนเพลงฮิตจาก GOT7 มาร่วมร้อง ร่วมเต้นด้วยกันแบบจัดเต็ม ทำให้อิมแพ็ค อารีน่า สั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งความคิดถึง กว่า 2 ชั่วโมงครึ่งของ FANCON ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงโชว์ที่จัดเต็ม แต่ยังเต็มไปด้วยความจริงใจ เสียงหัวเราะ น้ำตา และคำขอบคุณที่มอบให้กันอย่างอบอุ่น มาร์คยังบอกกับแฟน ๆ เป็นภาษาไทย ว่า "รักนะคนดื้อ", "อากาเซ่... รักนะ" ฯลฯ 
 
มาร์คยังฝากข้อความถึงแฟน ๆ ด้วยความซาบซึ้งว่า
"ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนอยู่เสมอครับ... ผมจะไม่ไปไหน ถึงแม้ว่าร่างกายผมจะแก่ขึ้น แต่ผมจะสู้ต่อไป และก็จะพยายามแสดงให้ทุกคนได้ดูต่อไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเป็นมาร์ค ผมจะเป็นมาร์คจาก GOT7 ตราบใดที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้ทำจะกลับมา ขอบคุณมาก ๆ ครับ"
 
เรียกได้ว่าเป็นแฟนคอนที่อัดแน่นไปด้วยความสุข ความทรงจำ และโมเมนต์พิเศษมากมาย ทั้งโชว์ที่จัดเต็ม ช่วงเล่นเกมที่สร้างรอยยิ้ม โปรดักชันสุดอลังการ และเวทีที่ออกแบบให้ใกล้ชิดแฟน ๆ ทั่วทั้งฮอลล์ นอกจากเสียงชื่นชมต่อมาร์คที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้ว ผู้จัดงานอย่าง BNJ Entertainment และ FriedRice Entertainment ยังได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีจากแฟน ๆ ในเรื่องการจัดงานและการดูแลอย่างใส่ใจในทุกด้าน จนทำให้แฟน ๆ ต่างตั้งตารอและเรียกร้องให้มีงานครั้งต่อไปในอนาคต
 
#Silhouette #MarkTuanFanconBKK2026 #TheShapeofYou_BKK #MarkTuan #Mark #마크 #段宜恩 #มาร์คต้วน #มาร์ค #DNAxBNJ #DNA #BNJ #FriedRiceEnt











