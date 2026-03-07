Medyceles สร้างปรากฏการณ์อาณาจักรความงามสุดยิ่งใหญ่ ฉลองความสำเร็จพันล้าน 2 ปีซ้อน เปิดตัว “แต้ว ณฐพร - มีน พีรวิชญ์” พรีเซนเตอร์คู่แรกภายใต้แคมเปญ “นิยามใหม่ของการรักตัวเอง”

Medyceles (เมดิเซเลส) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมความงามระดับโลก ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จำกัด และ Medytox Inc. เวชภัณฑ์ชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ ประเทศเกาหลีใต้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์เบอร์หนึ่งแห่งวงการ จัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ “THE AESTHETICS EMPIRE: Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026” ณ โรงแรม Capella Bangkok เพื่อขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ แพทย์ และเจ้าของคลินิกความงามชั้นนำทั่วประเทศ ที่ร่วมผลักดันความสำเร็จสู่หมุดหมายสำคัญร่วมกัน
คุณอารียา วูวงศ์ COO of Medyceles กล่าวด้วยความภูมิใจว่า “Medyceles ก้าวสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการสร้างยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากเกาหลีใต้และความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น Aura Bangkok Clinic, Gangnam Clinic, Aris Clinic, Nitipon Clinic, LBC CLINIC และคลินิกชั้นนำอีกมากมาย โดยความสำเร็จนี้ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “Medyceles นิยามใหม่ของการรักตัวเอง” เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการดูแลตัวเองอย่างเห็นคุณค่า
ไฮไลต์สำคัญที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการ คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของแบรนด์ นำโดยนางเอกแถวหน้า “แต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์” และนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “มีน - พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร” สองตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความมั่นใจและสมบูรณ์แบบ (Perfection) โดยทั้งคู่ร่วมถ่ายทอดนิยาม Self-Love เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในเวอร์ชันที่มั่นใจที่สุด”
ภายในงาน คณะผู้บริหารได้ร่วมเผยทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจปี 2026 ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมล้ำสมัยและการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มลูกค้าคลินิกความงาม ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสำเร็จด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากสองดีว่าตัวแม่ “ทาทา ยัง” และ “หวาย ปัญญริสา” ที่มาสร้างสีสันและเติมเต็มความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติอย่างสมเกียรติ
การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองชัยชนะทางตัวเลข แต่คือหมุดหมายสำคัญที่ Medyceles จะยกระดับบทบาทจากการเป็นผู้จัดจำหน่าย สู่การเป็น "Trendsetter" ผู้สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนวัฒนธรรมการรักตัวเองให้แข็งแกร่งในสังคมไทยอย่างยั่งยืน