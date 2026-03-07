xs
เล่นใหญ่สมจักรวาล! ซัมซุงจัดงาน Beyond the Galaxy ขนทัพดารา–ศิลปินเสิร์ฟโชว์ฟีเจอร์ Galaxy S26 Series สุดล้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซัมซุงจัดใหญ่แบบสมศักดิ์ศรี! เนรมิตพื้นที่งานให้กลายเป็น “ที่สุดของกาแลคซี่” ที่รวมที่สุดของทั้งเทคโนโลยีและความสนุกไว้ในค่ำคืนเดียว พร้อมเปิดเวทีต้อนรับเหล่าศิลปิน ดารา และเซเลบริตี้ระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย จอง–คัลแลน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, สกาย–นานิ, รวมถึงนักร้องเสียงคุณภาพอย่าง นนท์ ธนนท์ และ อิ้งค์ วรันธร ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ค่ำคืนแห่งจักรวาลกาแลคซี่คึกคักยิ่งกว่าที่เคย พร้อมขบวนอินฟลูเอนเซอร์และคนดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมเฉลิมฉลองในลุคสุดปัง เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ และผู้ร่วมงานแบบไม่ขาดสาย ให้ทุกคนได้สัมผัสโมเมนต์สุดพิเศษของ Galaxy S26 Series และบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดเต็มตลอดทั้งงาน

สำหรับไฮไลต์ความพิเศษของงาน “Beyond the Galaxy” อยู่ที่การเนรมิตโชว์สุดยิ่งใหญ่ตระการตาที่ผสานเทคโนโลยี แสง สี และเสียงดนตรีสุดอลังการ เปลี่ยนทั้งพื้นที่ให้กลายเป็นกาแลคซี่สุดระยิบระยับ

ก่อนพาผู้ร่วมงานไปใกล้ชิดเหล่าศิลปินและดาราจาก #TeamGalaxy ที่ขึ้นเวทีโชว์เดินรันเวย์แบบสับ ๆ ยามค่ำคืนกับ Nightography Runway Show ที่ได้ อิ้งค์ วรันธร, นนท์ ธนนท์, เจษ-ไบเบิ้ล, เติ้ล-เฟิร์สวัน, ต้าห์อู๋-ออฟโรด และ สกาย-นานิ มาโชว์คอนเซ็ปต์ Beyond the Galaxy

ต่อด้วย Photo Assist โชว์ที่พี่จอง–คัลแลน มาในโชว์เปลี่ยนชุดบนรันเวย์ พร้อมเซอร์ไพรส์ชุดไทย และร่วมส่งต่อโมเมนต์โบ๊ะบ๊ะสุดน่ารักน่าเอ็นดูไปกับฟีเจอร์การแต่งรูปอัจฉริยะ เปลี่ยนพื้นหลังของภาพให้เป็นสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ทั้งในไทยและเกาหลี

และปิดท้ายด้วยโชว์ไฮไลต์ Privacy Display Show ที่ได้ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ มาร่วมโชว์ในลุคสายลับ พร้อมพูดคุยโชว์เทคโนโลยีจอมือถือเพื่อความเป็นส่วนตัวครั้งแรกของโลกบน Galaxy S26 Ultra

นอกจากนี้ ภายในงานยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วย มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก นนท์ ธนนท์ และ อิ้งค์ วรันธร ที่ขนเพลงฮิตมาเสิร์ฟแฟน ๆ แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น กำลังจะ, โต๊ะริม, พบรัก และ สายตาหลอกกันไม่ได้ เรียกเสียงร้องตามและเสียงกรี๊ดสนั่นตลอดโชว์ สร้างบรรยากาศความสนุกให้ค่ำคืนแห่งจักรวาลกาแลคซี่คึกคักยิ่งขึ้น และเปิดพื้นที่ Experience Zone ให้ผู้ร่วมงานได้ลองสัมผัสและทดลองใช้งานฟีเจอร์สุดล้ำของ Galaxy S26 Series ด้วยตัวเอง ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานทั้งเทคโนโลยี ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์แบบจัดเต็ม

พรีออเดอร์ Galaxy S26 Series ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มีนาคม 2569 ที่ Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือทางออนไลน์ https://smsngshop.com/s26-pr_buy รับส่วนลดสุดคุ้ม 3 ต่อ มูลค่าสูงสุด 17,000 บาท*

ฟรี เพิ่มความจุเป็น 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 12,000 บาท
ลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่
⁠รับส่วนลด 30% สำหรับซื้อ Galaxy Watch l Buds
พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับโค้ดสิทธิพิเศษล่วงหน้า นำโค้ดมาจองรับเพิ่ม Galaxy SmartTag2 มูลค่า 1,090บาท ฟรี สนใจเป็นเจ้าของ Galaxy S26 Series สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ https://smsngshop.com/S26U

*สำหรับ Samsung Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://smsngshop.com/s26-preorder-pr

#GalaxyAI #GalaxyS26Ultra #BeyondtheGalaxy #Samsung











