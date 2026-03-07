กระแสตอบรับหนังตัวอย่าง "โกฮัง..หัวใจโกโฮม" มาเเรง GDH เสิร์ฟต่อภาพเซ็ตเเรก พร้อมเรื่องย่อ ตอกย้ำความน่ารักน่าดูของหนังเรื่องนี้

หลังจากหนังตัวอย่าง "โกฮัง..หัวใจโกโฮม" จาก GDH ถูกปล่อยออกมาไม่นาน ผู้ชมต่างให้การตอบรับ เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนังไทยที่น่าดูที่สุด และต่างก็โดนตกด้วยความน่ารักของทั้งเจ้าหมาและเจ้านายทั้งสาม
"โกฮัง..หัวใจโกโฮม" เล่าถึงเรื่องราวของลูกหมาจรสีขาวจมูกชมพูที่กินอยู่หลับนอนหน้าเซเว่น ที่เริ่มค้นพบว่านอกจากเล่นสนุกไปวันๆ มันก็ฝันอยากจะมีบ้านที่อบอุ่น จนมันได้มาเจอกับเจ้าของคนแรก ‘ฮิโระ’ (ยาซูชิ คิตะจิมะ) วิศวกรรถยนต์ชาวญี่ปุ่นวัยใกล้เกษียณ ผู้เป็นคนตั้งชื่อ ‘โกฮัง’ ให้มัน แล้วชะตาชีวิตก็พาให้โกฮังในวัยหนุ่ม ได้ไปเจอกับเจ้าของคนที่สอง ‘น้ำชา’ (พิ้งกี้ ปู มามี ตา) แม่บ้านชาวเมียนมาที่คอยดูแลและปกป้องมัน ตอนที่อยู่ในบ้านพักพิงสุนัขจรจัด เมื่อเวลาผ่านไป ‘โกฮัง’ ได้กลายมาเป็นหมาคณะสุดเก๋า และได้เจอกับเจ้าของคนที่สาม ‘เปเล่’ (จินเจษฎ์ วรรธนะสิน) และ ‘ใจดี’ (ต้นตะวัน ตันติเวชกุล) สองนักศึกษามหาลัยที่ตกลงจะช่วยกันดูแลมัน หมาแก่อย่างโกฮังจึงตอบแทน ด้วยการสอนให้ทั้งคู่ได้รู้จักความรัก
ร่วมเดินทางผ่านสามช่วงเวลาของเจ้าหมาโกฮัง ที่ทุกช่วงวัยคือการเริ่มต้นใหม่ และทุกการจากลา คือบทเรียนของหัวใจ เพื่อค้นหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำว่า ‘บ้าน’
