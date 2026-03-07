ARIS CLINIC คลินิกความงามภาคใต้คว้า Triple Diamond ติดท็อป 5 ของไทย

ผงาดแลนด์มาร์คความงามแดนใต้ ARIS CLINIC คลินิกหนึ่งเดียวจากภาคใต้คว้า Triple Diamond ระดับประเทศ ติด Top 5 ของไทย ตอกย้ำมาตรฐานยาแท้และผลลัพธ์ที่แม่นยำ
บริษัท อริสคลินิก จำกัด หรือ ARIS CLINIC สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการความงามไทย ผงาดคว้ารางวัลเกียรติยศระดับสูงสุด Triple Diamond (NRM Diamond, NRX Diamond และ Sisi Diamond) ในงาน “THE AESTHETICS EMPIRE : Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026” ณ โรงแรม Capella Bangkok ประกาศศักดาในฐานะคลินิกเพียงหนึ่งเดียวจากภาคใต้ที่ก้าวเข้าสู่ทำเนียบ Top 5 Spender ของประเทศไทย ประจำปี 2025
คุณชโลทร ศิริโสภาอนันต์ ผู้บริหาร บริษัท อริสคลินิก จำกัด (ARIS CLINIC) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่ามาตรฐานความงามระดับโลกไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพฯ แต่ชาวใต้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ดีที่สุดได้ในพื้นที่ของตนเอง
“รางวัลนี้คือเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจที่คนไข้มอบให้เราเสมอมา เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการดูแลให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะ” คุณชโลทร กล่าว
หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ: “ยาแท้ตรวจสอบได้” และ “ความแม่นยำระดับสากล” Aris Clinic ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีจุดแข็งที่โดดเด่น ดังนี้
Expert Result: มุ่งเน้นผลลัพธ์การรักษาที่แม่นยำและน่าพึงพอใจ จนเกิดการบอกต่อเป็นวงกว้าง
Partner Synergy: ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Medyceles ในการจัดเทรนนิ่งทีมแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออัปเดตองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
Regional Pride: การเป็นแลนด์มาร์คด้านความงามที่คนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานเดียวกับคลินิกชั้นนำระดับประเทศ
ความสำเร็จในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องการันตีว่า ARIS CLINIC พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามที่คนไข้ทั่วประเทศให้การยอมรับอย่างแท้จริง และพร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการความงามไทยอย่างยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 095 918 9999 หรือ FB : RIS CLINIC อริสคลินิก https://www.facebook.com/arisclinicth