“นนท์ ธนนท์” ตกใจ! อยู่มาได้จนถึงวัย 30 ยกแฟนคลับเป็นของขวัญที่ดีที่สุด รวยกว่านี้ก็ทำให้คนมารักไม่ได้

“นนท์ ธนนท์” แฮปปี้เข้าสู่เลข 30 ตกใจตัวเองอยู่มาได้ถึงวัยนี้ มองเป้าหมายปีต่อปี แค่อยากมีชีวิตให้ถึงปีต่อๆ ไป ไม่มีอะไรให้ตัวเอง เพราะพอใจกับการมีเท่าเดิม ขอบคุณแฟนๆ ทำโปรเจกต์วันเกิดให้ การมีอยู่ของแฟนคลับคือของขวัญที่ดีที่สุด รวยกว่านี้ก็ทำให้คนมารักไม่ได้
ก้าวสู่วัยเลข 3 เต็มตัวแล้ว สำหรับนักร้องเสียงดี “นนท์ ธนนท์ จำเริญ” ที่เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ 30 ปีมาหมาดๆ ล่าสุดได้เจอเจ้าตัวในงาน “Beyond the Galaxy” ก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้สักหน่อย โดยหนุ่มนนท์ ก็ได้เปิดใจแบบติดตลกตามสไตล์ ว่าแอบตกใจตัวเองเหมือนกัน ที่ใช้ชีวิตมาได้ถึงปีที่ 30 ส่วนของขวัญให้ตัวเองก็ไม่มี เพราะพอใจกับการมีเท่าเดิม และส่วนตัวมีของขวัญที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ซึ่งก็คือแฟนคลับ
“ปีนี้ 30 ครับ เลข 2 หายไปแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่ขนาดนั้น แต่ตอนแรกตกใจนิดหนึ่ง แบบว่า เฮ้ย เราไม่คิดว่าเราจะใช้ชีวิตนี้มาถึงปีที่ 30 มันเป็นอะไรที่ผมก็อึ้งกับตัวเองดี ผมคิดว่าจะแก่กว่านี้ คือภาพในหัวผมรู้สึกว่าคน 30 จะแก่กว่านี้ อย่างเพื่อนผมบางคนก็ดูแก่จริงๆ แต่ตัวเราก็ยังไม่ได้รู้สึก คือปวดหลังมันปวด เพราะว่าทุกคนตัวเล็กกว่าผม ผมก็จะก้มใช่ไหม แต่ว่ามันไม่ได้ปวดต่างกว่าตอน 20 หรืออาจจะด้วยการที่เราทำงานอยู่ตลอด ใช้ร่างกายอยู่ตลอด เหมือนมันออกกำลังเลยอาจจะมีส่วน”
มีเป้าหมายเรียบง่าย แค่ใช้ชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้ถึงปีต่อๆ ไป
“ผมก็ใช้ชีวิตปีต่อปีนะ ผมก็ใช้ชีวิตให้มีอายุถึงปีที่ 31 ต่อไป เป้าหมายผมก็เรียบง่ายเท่านั้น ผมก็คิดปีต่อปี เรื่องคอนเสิร์ตหรือการทำอะไร บางทีเราแค่มี วัตถุดิบเก็บไว้ แต่ว่าพอมันสุกงอมจริงๆ แบบเฮ้ย อันนี้เรารู้สึกว่า ไอเดียนี้มันสุกแล้ว 03 แล้ว หรือคอนเสิร์ตที่มันจะเป็นตัวคอนเสิร์ตอัลบั้มที่มันจะเกิดขึ้น ถึงเวลาทำเราก็ทำ”
ไม่ซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเอง มีความสุขกับการมีเท่าเดิม
“อุ้ย ผมไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองเลย ผมสมบูรณ์ เป็นความสุขของการมีเท่าเดิม ตื่นมา เออ หายใจได้อยู่ ร่างกายเราแข็งแรงดี ตื่นมาแล้วยังมีคนฟังเพลงเรา แจ้งเตือนก็จะขึ้น คนฟังต่อเดือน 2.9 ล้านอะไรอย่างนี้ มันก็รู้สึกว่า เออ ไอ้ชิ้นงานที่เราทำไปหรือเมื่อวาน มันส่งผลกับเราพรุ่งนี้อยู่เสมอ แล้วก็นั่นแหละครับ ขอบคุณทุกคนมาก เพราะจริงๆ สำหรับผม ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่คนดูสมาธิสั้น แล้วก็เบื่ออะไรง่ายมาก แต่ว่าอยากจะบอกว่าคนดูทุกคนทนผมมา 10 ปีแล้วนะ อดทนกับผมมา 10 ปีแล้ว ฟังผมอำคนโน้นคนนี้”
ย้ำแฟนคลับตลอด ไม่ต้องซื้อของขวัญให้ เพราะการมีอยู่ของแฟนๆ คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว
“เพราะมันไม่ได้ต้องการ ผมรู้สึกว่าผมดีใจในการมีอยู่ของพวกเขา ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เงินตรงนั้นมันไปซื้อของขวัญเขาเอง เพราะผมรู้สึกว่าการได้เจอกันน่ะ ยากสุดแล้ว จริงๆ สำหรับผม การมีเขาอยู่ นั่นคือของขวัญที่ที่ดีที่สุดแล้ว คือรวยกว่านี้ก็ให้คนมารักไม่ได้นะ จ่ายเงินแล้วบอกว่ารักผม มันไม่ได้
อย่างวันเกิดปีนี้ 30 คือทุกคนเล่นใหญ่มาก ทั้งนนท์แฟมและแฟนๆ ทุกคน เขาไปลงคาเฟ่ ไปทำบูธวันเกิดของผม เขาไปรวมตัวกันไปบริจาคเลือด เอาขยะไปรีไซเคิล บริจาคชุดชั้นในผู้หญิง ของเล่นเด็ก ผมเลยรู้สึกว่า ผมอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่ดีมากๆ ผมว่านั่นเป็นโชคดีที่สุด โชคดีที่สุดมากกว่าการที่มีแฟนๆ เยอะ แน่นอนเราเล่นคอนเสิร์ต อย่าง 4 รอบอิมแพ็ค ผมก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็เราไม่คิดว่าเราจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ แต่ระหว่างทางการที่เรามีพวกเขาดูแลเราบ้าง เราดูแลเขาบ้าง ผมว่ามันดีจังเลย มันมีคนให้ดูแล มันมีคนดูแลเรา
แล้วมีการทำย้อนวัยให้เรา ก็ขอบคุณมาก คือมีตั้งแต่ผมเพิ่งเกิด ผมยังไม่งอก ก็คือทุกคนก็คือเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราเกิดมากๆ มากกว่าตัวเราด้วยซ้ำ แต่พอเห็นรูปตอนเด็ก ผมรู้สึกว่า 30 มันไม่ได้แย่ แล้วผมรับมันไว้อย่างเต็มใจนะ อยากให้ทุกคนกอดก่อนมัน แล้วผมก็ดีใจว่าคนที่คาแรกเตอร์แบบไปกวนคนโน้นคนนี้แบบผม ใช้ชีวิตมาได้จนถึงอายุ 30 ปี นี่เป็นอะไรที่ถือเป็นจุดพีกที่สุดในชีวิตแล้ว”