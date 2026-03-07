สำนักงานเขตคลองสาน จัดงานใหญ่ “อร่อย ฟิน ถิ่นคลองสาน 2569” ชูสตรีทฟู้ดเด็ด-คอนเสิร์ตดัง กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร – สำนักงานเขตคลองสาน เดินหน้าจัดงานเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่แห่งปีภายใต้ชื่อ “อร่อย ฟิน ถิ่นคลองสาน 2569” โดยงานจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว กระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของย่านคลองสานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก
การจัดงานในครั้งนี้ สอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งหน้าสู่การเป็น "มหานครแห่งเอเชีย" และเป็นเมืองสุขภาพดี (Healthy City) อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการดึงอัตลักษณ์และสร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อมอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้:รวมฮิตสตรีทฟู้ดและของดีคลองสาน : พบกับร้านอาหารจานเด็ดมากมายให้เลือกชิมอย่างจุใจ เช่น บัวลอยคลองสาน, หมูสะเต๊ะ, ผัดไทยกุ้งสด, ส้มตำรสแซ่บ และซีฟู้ดสดใหม่
กิจกรรมสาธิตทำอาหาร : ชมลีลาการทำอาหารสุดพิเศษจาก "เชฟกระติ๊บ ชวัลกร" จากรายการ MasterChef Celebrity Thailand Season 2 การแข่งขันสุดยอดเชฟ : ร่วมเชียร์และลุ้นไปกับการแข่งขัน "KHLONG SAN TOP CHEF" ในหัวข้อ "KHLONG SAN FUSION FOOD" (เมื่อ 4 วัฒนธรรมมาเจอกันในกระทะเดียว) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 - 15.00 น. มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (18.30 - 19.30 น.): สนุกสุดมันส์กับ "PAPER PLANES" วงร็อคขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ (17.00 - 18.00 น.): ฟังเพลงเพราะๆ จากศิลปินหนุ่มเสียงดี "ลีโอ อธิป"
สำนักงานเขตคลองสาน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมสัมผัสความอร่อยและสนุกสนานกันแบบจัดเต็มได้ในงาน “อร่อย ฟิน ถิ่นคลองสาน 2569” ณ ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์