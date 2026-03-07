“เป็ก สัณณ์ชัย” ชี้หน้าเตือน “จิน จรินทร์” เบาหน่อย หลังคลั่งรักแฟนใหม่หนักมาก

กลายเป็นประเด็นไม่น้อย หลังจากที่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ชี้หน้าฝากถึง “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” อดีตสามี “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ที่กำลังอยู่ในโหมดคลั่งรัก “กวาง รติชา” หนักมาก โดยในรายการ คนละเป็ก EP.81 เป็กได้ 2 สาว หนิง ปณิตา และ โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ มาร่วมพูดคุย มีช่วงหนึ่ง เป็ก สัณณ์ชัย เตือนจินในฐานะพี่ชายคนสนิท ระบุว่าจินคลั่งรักไปหรือเปล่า พร้อมทำท่าชี้กล้องหน้าตาขึงขัง บอก “เบาหน่อยนะน้อง นี่บอกผ่านรายการไปเลยนะ”
ฃณะที่หนิง ปณิตา บอกว่าเขามีความสุขก็ดีแล้ว เป็กบอกยินดีด้วยที่เขามีความสุข แต่ว่ามันมากระแทกกับพวกหลานๆ ทำโอ๋ ภัคจีราเสริมว่า เป็กกลัวหลานๆ จะได้รับผลกระทบนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม อินสตาแกรม จิน จรินทร์ โพสต์หวานคู่กวาง พร้อมเผยว่า “พี่ไม่ได้คลั่งรักนะ แต่พี่รักกวาง” หวานหยดย้อยเลยทีเดียว