“ท็อป ทศพล” ไม่อกหัก “ก้อย-ทิม” เปิดตัว ห่วงแก๊งเพื่อนทัวร์ลงหนัก เบรกคนเชียร์ “เจนิส” ลั่นอย่าไปจิ้น!

“ท็อป ทศพล” ยินดี “ก้อย-ทิม” เปิดตัว เผยรู้พร้อมทุกคน ขอบคุณที่เป็นห่วงสภาพจิตใจ ยันชัดเจนแต่แรก เป็นแค่เพื่อนกัน ห่วงเพื่อนทั้ง 2 กลุ่ม เจอทัวร์ลงปมชงจิ้น ส่วนตัวถ่ายหนังอยู่บนดอย เลยออกมาตอบโต้ไม่ได้ เตรียมลุยทริปเดินป่ากันรอบสองให้รอดู จะทำให้ชัดเจนว่าเพื่อนดูแลกันยังไง ลั่นอย่าไปจิ้น หลังคนเชียร์ “เจนิส” ตอนนี้เป็นหนุ่มโสดแฮปปี้
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงสภาพจิตใจหนักมาก สำหรับหนุ่ม “ท็อป ทศพล หมายสุข” หลังสาว “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” เปิดตัวคบ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ในวันวาเลนไทน์ แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจแล้ว โดยเผยกับสื่อหลังมาร่วมงาน “Beyond the Galaxy” ว่าส่วนตัวสุขภาพทางใจดีมาก แถมยังยินดีกับก้อยด้วย เพราะชัดเจนมาตลอดว่าเป็นแค่เพื่อนกัน แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเพื่อนในแก๊งคนอื่นๆ อย่าง เฟย ภัทร เอกแสงกุล, กาน ชัชนันท์ ฉันทจินดา, นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล และ ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล ที่โดนทัวร์ลงหนักมาก จากการชงจิ้นก่อนหน้านี้
“ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โอ้โห ผมเห็นหนักเลยครับ ผมไปอยู่ที่เชียงใหม่ ไปถ่ายภาพยนตร์กับเจนิส (เจณิสตา พรหมผดุงชีพ) เป็นของสหมงคลฟิล์ม อยู่ในป่า ในเขา ในดอย สำหรับคนที่เป็นห่วงสภาพจิตใจนะครับ จริงๆ ก่อนอื่นจะแบ่งเป็นหลายๆ พาร์ต เอาพาร์ตแรกเลย พาร์ตตัวผม จริงๆ ผมสบายดีนะครับ สบายดีมากเลยครับ สุขภาพทางใจ หรือทางอารมณ์คือดีมากๆ ครับ ไม่ได้เป็นอะไรเลย แล้วก็ติดตามข่าวได้บ้าง บางช่วงเวลาที่ผมหลุดออกมาจากโลเกชั่น ตรงนั้นไม่มีสัญญาณครับ ก็คอยติดตามข่าวอยู่ แล้วก็โทร.หาเพื่อน คุยกับเพื่อนตลอดครับ วันนี้แหละมีโอกาสได้ ได้มาเจอพี่ๆ พอดี ก็บอกว่าจริงๆ แล้วสุขภาพทางใจผมดีมากนะครับ”
ข่าวที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับตัวเอง แต่เป็นห่วงเพื่อนๆ ที่ต้องโดนดรามา
“จริงๆ ไม่มีเลยพี่ แล้วผมเป็นห่วงเพื่อนๆ มากกว่าครับ เป็นห่วงเพื่อนผม เฟย กาน หรือทาง นัตตี้ ดรีม ก็เป็นห่วงมากๆ ด้วย จริงๆ ครับ”
เพิ่งได้ดูสัมภาษณ์ “มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร” ที่เครียดเพราะฝั่ง “นัตตี้-ดรีม” โดนทัวร์ลงหนัก
“โอ้โห จะบอกไงดี เมื่อกี้มีโอกาสได้ดูมีนให้สัมภาษณ์ ผมว่าเราทุกคน ทั้งกาน เฟย ทั้งก้อย นัตตี้ ดรีม 2 ช่องนี้ครับ เราเป็นเพื่อนกัน แบบเพื่อนกันจริงๆ ครับ แล้วก็เป็นห่วงกันมาก มันไม่มีใครหวังไม่ดีต่อกัน แล้วก็ผมว่าทั้งผมเอง และตัวก้อยเอง ชัดเจนตั้งแต่แรก เราเป็นเพื่อนกันครับ ผมให้ก้อย นัตตี้ ดรีม อยู่ในเทียร์เดียวกัน เพราะว่าหนึ่งผมเริ่มรู้จักทั้งคู่ด้วยกัน อย่างที่บอกครับ ก่อนหน้านี้คือ กาน เฟย เป็นรุ่นน้องที่จุฬาฯ รู้จักกันมานาน แต่ผมมาเพิ่งมารู้จัก เพราะฉะนั้นใช่ครับ นับตามไทม์ไลน์ ผมเพิ่งรู้จักเขาทุกคนพร้อมๆ กัน ผมให้ทุกคนอยู่ในเทียร์เดียวกัน แล้วผมก็บอกตลอดว่านี่เป็นเพื่อนกัน ฉะนั้นผมแฮปปี้ แล้วก็เป็นห่วงเพื่อน”
ยอมรับกระแสจิ้นเกิดขึ้น เพราะไปออกรายการ “เพิ่มเพื่อน”
“จริงๆ ผมต้องบอกตั้งแต่แรกครับ มันเกิดจากรายการแหละ ที่ผมไปของเบสท์ (ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์) รายการเพิ่มเพื่อน ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมด ก็คือก็เป็นไปตามนั้นเลยครับ ตามสเต็ป แต่สุดท้ายแล้วเทียร์ที่บอก คือเราเพิ่งรู้จักกัน ในไทม์ไลน์ที่ประมาณเท่านี้ๆ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นคนไม่รู้จัก อยากรู้จักครับ ได้รู้จักแล้ว เป็นเพื่อนครับ ได้ไปมีกิจกรรมร่วมกันแล้ว ตอนนี้ได้เป็นเพื่อนแล้วครับ ตามนั้นเลยครับ
ถามว่าเป็นคอนเทนต์ไหม ผมยังแยกคำว่าคอนเทนต์ไม่ค่อยออก คอนเทนต์ผมว่าจริงๆ แล้วมันคือการที่ อย่างที่ผมบอกครับ ก้อย นัตตี้ ดรีม กับ กาน เฟย ช่อง 2 ช่องนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว แล้วมันก็มีจุดที่เราไปเจอกัน ทำงานด้วยกัน แล้วก็บอกว่าเฮ้ย อย่างรายการของก้อย รายการที่ผมไปนั่งเล่นเกม เปิดไพ่ ก็มีการพูดว่า เฮ้ย อยากไปเดินป่าด้วย มันเริ่มจากจุดนั้นที่เราได้มีคอนเทนต์ที่มันเมิร์จกัน 2 ช่อง”
ความสัมพันธ์กับ “ก้อย” ยังเป็นเพื่อนกันปกติ
“เป็นเพื่อนกันเลยครับ เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันเลยครับ เมื่อกี้ก็เจอกันครับ ทักทายปกติเลยครับ ก็บอกเฮ้ย ก้อย สวัสดี คือเป็นปกติเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้เจอครับ มีไปประชุม เดี๋ยวจะต้องมีคอนเทนต์เดินป่าด้วยกัน ก็เจอปกติครับ ผมก็แสดงความยินดีกับก้อย ปกติเลยครับผม (เพื่อนๆ มีการแซวหรือว่าพูดถึงไหม?) ไม่นะ คืออย่างที่บอกครับ เพื่อนกันเรารู้ว่ามันมันเลเวลมันอยู่ประมาณนี้ สถานการณ์มันปกติดีครับ ผมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไป”
เผยรู้ข่าว “ทิม-ก้อย” เปิดตัว พร้อมกันกับทุกๆ คน
“พร้อมกันครับ พร้อมกันเลยครับ (เราว้าวเหมือนคนอื่นในประเทศไหม?) ผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าว้าวไหม แต่ใช้คำว่าก็ยินดีไปพร้อมๆ กับเขาครับ ผมว่าเพื่อนเขารู้สึกยังไง ผมรู้สึกเท่ากัน แบบเฮ้ย โห อะไรอย่างนี้ ก็ยินดีด้วยจริงๆ ครับ”
ยันแฮปปี้ดี หลังแฟนๆ เป็นห่วงความรู้สึก เพราะเป็นช่วงวันเกิดพอดี
“ผมแฮปปี้ดีครับ ยิ่งวันเกิดยิ่งไม่เศร้าเลยครับ วันเกิดมีน้องๆ แฟนคลับบ้านต้มเล้งทำให้ แถมมีคุณแม่ด้วย คุณแม่อวยพรให้งดแอลกอฮอล์ครับ ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลย (รู้สึกยังไงที่แฟนๆ คิดแทนและเป็นห่วงเรา?) ผมก็ไม่อยากใช้คำว่าคิดแทนครับ ใช้คำว่าเขาดูจากกายภาพภายนอกทั้งหมด เช่น สมมติผมคุยกับพี่ๆ ตอนสัมภาษณ์หนังเรื่องเสือ จำได้ไหมครับ ผมเป็นอย่างนี้ครับ วันนี้ผมตื่นมาทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าแล้ว แล้วผมคุยกับพี่ก็โฟกัสไปว่าสายตาดูเศร้า แต่มันอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าทางกล้ามเนื้อ ผมไม่ได้เศร้าครับ คือแต่ให้ผมมา เฮ้ย พี่สวัสดีครับ เดี๋ยวก็จะแปลกประหลาดไป คือผมเป็นปกติครับพี่ จริงๆ แล้ว”
ฝากติดตามทริปเดินป่ารอบต่อไป มีอะไรใหม่ๆ ให้ดูแน่นอน
“เดี๋ยวมี โอ้โห พี่ต้องรอติดตามเลย แต่ผมว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยทำมา เวลาผมไปกับเฟย เราก็จะพยายามหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้คนที่ได้ดูหรือว่าดูตลอด เพราะว่าทริปของปล่อยกูไป มันไม่ได้ 15 นาทีนะ มันชั่วโมง 2 ชั่วโมง เราจะต้องหาคอนเทนต์ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำ ให้เขาได้ดูกัน ได้เอนจอยกัน ซึ่งอันนี้ก็ใหม่ไม่เคยทำ”
ลั่นอย่าไปจิ้น! หลังคนจับคู่ใหม่กับ “เจนิส”
“โห อย่าไปจิ้นครับ เฟยมันบอกแล้วใช่ไหมครับ แต่เจนิสเป็นน้องที่น่ารักมาก น่ารักจริงๆ ผมไม่เคยรู้จักเจนิสมาก่อนครับ เพิ่งได้เคยทำงานกับเจนิสที่เชียงใหม่ ไม่คิดในหลายๆ แง่มุมที่ว่าเจนิส จะเป็นคนแบบนี้ แบบในทางที่ดีครับ ก็คือหนึ่งเป็นคนขี้เกรงใจ เป็นคนทำอะไรทำเต็มที่ แล้วก็เวลาอย่างที่ไปถ่าย มันคือทำงานเป็นทีม ไม่ใช่มีแค่นักแสดง เจนิสจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอ แต่เขาก็ตัวตึงเหมือนกัน ก็พากันหัวโยกอยู่”
หัวใจโสดแบบแฮปปี้ เดินป่ารอบนี้จะทำให้ชัดเจน ว่าเพื่อนเขาดูแลกันยังไง
“โสดครับ โสดแบบแฮปปี้ด้วยนะครับ (เห็นไปใส่ชุดคู่กับเฟย เหมือนงานแต่ง?) ใช่ครับ จริงๆ ผมไม่ได้คิดมาก่อน แต่อีเวนต์มันให้ฟีล คือเขาแค่บอกว่าขออนุญาตชนกาแฟกับแขกในงานหน่อย พอชนไปชนมา แล้วใส่เสื้อขาว มันเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินถ่ายรูปกับคนทุกโต๊ะ ตอนนี้รับงานคู่นะครับ ผมเฟยเท่านั้นนะครับ ถามว่าท็อปเฟยหรือเฟยท็อป ก็แล้วแต่วันไหนใครหนวดยาวหนวดสั้น (หัวเราะ) ไปเดินป่ารอดูเลย เดี๋ยวมีช็อตดำแน่นอน เดี๋ยวผมจะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เผื่อใครลุ้น (กับเฟย?) กับก้อยนะครับ จะได้ชัดเจนว่าโอเคเพื่อนกัน เพื่อนกันเขาดูแลกันยังไง ส่วนกับเฟยก็ดูแลตัวเองไปก่อนเลย ดูแลไปก่อนนะ”
ขอบคุณคนยกให้เป็นพระเอกเคมีสาธารณะ
“ก็ขอบคุณมากครับ ก็แปลว่าผมห่างไกลคำว่าอินโทรเวิร์ต กลายเป็นแบบบุคคลเอ็กซ์โทรเวิร์ตโดยปริยาย ก็ขอบคุณมากจริงๆ นะครับ ขอบคุณที่เมตตาด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ก็ผมเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ ยืนยันว่าผมสบายดีมากๆ ครับ จริงๆ เป็นห่วงทุกคน เวลาเห็นข่าวตอนที่อยู่เชียงใหม่ แล้วมันไม่มีไม่มีอินเตอร์เน็ตอะครับ ผมจะเสพงานจากการแคปเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เพื่อนจะแคปมาแล้วมาค้างไว้ แต่เราไปตอบโต้ไม่ได้ ไม่ได้หายไปครับผม”