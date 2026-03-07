“รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนางเอกดังยุค 90 ชี้แจงปมร้อน ถูกโยงหลอกลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน!

“รัล ณัทธมนกาญจน์” เปิดใจครั้งแรก! หลังถูกโยงเป็นอดีตนางเอกหลอกลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน ยืนยันแค่แนะนำนักลงทุน 1 ล้านบาท ไม่เคยรับรู้เงินก้อนที่เหลือ ลั่นถูกลากไปเอี่ยวทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
หายจากหน้าจอไปนาน สำหรับ “รัล ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ” มีชื่อเดิม “รัน นพวรรณ ศรีนิกร” นักแสดงและนางแบบโด่งดังจากหลายผลงานการแสดงละคร และภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ พระจันทร์แดง, ผีหัวขาด, มนต์รักอสูร, เหนือเมฆ, วิญญาณ โลก คน ตาย, ศพ อาจารย์ใหญ่ ฯลฯ ผันตัวไปเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว และทำธุรกิจส่วนตัว
ชื่อของรัลกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังถูกโยงเป็น อดีตนางเอกยุค 90 หลอกลวงให้ลงทุนทำซีรีส์วาย เรื่อง “รักสุดท้ายนายไม่ยิ้ม” อ้างจะมีผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายซีรีส์เรื่องดังกล่าวกลับไม่ได้ออกอากาศจริง ถ่ายทำไม่แล้วเสร็จ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ตามที่ตกลงกันไว้ สร้างความเสียหาย 10 ล้านบาท ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้ผู้เสียหายเข้าร้องกับกองปราบปราม
ล่าสุด รัล ได้ชี้แจงกับสื่อดังอย่างห้องข่าวบันเทิงถึงประเด็นนี้ เผยตอนแรกบริษัทผู้จัดติดต่อมาในฐานะนักแสดง แต่ไปๆ มาๆ ให้ตนช่วยหาสปอนเซอร์ให้และจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ ยอมรับว่าแนะนำให้ผู้เสียหายลงทุนจริง 1 ล้านบาท รับรู้แค่เขาลงเงินไป 1 ล้านแค่นั้น แต่ไม่ทราบว่าเขาลงทุนกันเองเพิ่มอีก 9 ล้าน เพราะกลุ่มไลน์ที่อยู่กันเงียบไปเลย ไม่มีการพูดคุยอะไรกัน ก็เห็นเขาประชุม มีทีมงาน มีการถ่ายทำจริง คุยกันจริงจัง ตัวผู้เสียหายก็เห็น เพราะไปด้วยตลอด
กับซีรีส์เรื่องนี้ ตนคาดหวังว่าจะได้ทำงานในฐานะนักแสดง แต่สุดท้ายแล้วเป็นได้แค่คนประสานงาน ตนคิดว่าไม่แสดงก็ไม่เป็นไร เพราะได้เงินค่าประสานงานมา และบอกผู้เสียหายไปตรง ๆ ว่าเราได้ค่าประสานงาน ยังบอกเขาเลยว่าการที่เขาลงทุนแล้ว ยังไงก็ต้องมีการเซ็นสัญญา ถ้ามีการเซ็นสัญญากันจะให้เราไปเซ็นก็บอก เพราะเราต้องมีส่วนรับผิดชอบ เพราะเราเป็นคนแนะนำให้ลงทุน แต่สุดท้ายเขาก็เงียบไป แล้วก็ไปลงทุนกันเองกับผู้จัดอีก 9 ล้าน ซึ่งเราไม่รับรู้ตรงนี้ เราตัดตัวเองออกมาแล้ว
พอเห็นเขาถ่ายทำก็หมดห่วงนึกว่าเรียบร้อยกันดี แต่เรื่องผ่านมา 3-4 ปี สุดท้ายกลายเป็นจะฟ้องเรา งงเหมือนกันว่าเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง ซึ่งเรายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย เราไม่อยากมีปัญหากับใครเลย เขาไปลงทุนกันเองแล้วลากเราไปเอี่ยว