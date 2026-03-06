ทั้งซึ้งทั้งหดหู่ “เด๋อ ดอกสะเดา” ปล่อยโฮ “แบม จณิสตา” โผล่เยี่ยมในรอบ 30 ปี ไม่สนความจริง ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์!

ไม่สนความจริง ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ “แบม จณิสตา” อดีตพิธีกรตีสิบ โผล่เยี่ยม “เด๋อ ดอกสะเดา” ในรอบ 30 ปี ทำตลกดังร้องไห้โฮ
กรณีความขัดแย้งระหว่าง “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” และ “เด๋อ ดอกสะเดา” ปมมีโลก 2 ใบซ้อน 29 ปี ถึงขั้นทำให้ปูประกาศเลิกเด๋อ ทั้งที่กำลังป่วยติดเตียงจากโรคสโตรก ทำให้ “เปิ้ล ณภัทร” ลูกสาวออกมาโต้กลับหนังคนละม้วน เชื่อปูอาจคิดไปเอง ถ้ามีหลักฐานให้งัดออกมา พร้อมกราบเท้าหากเป็นเรื่องจริง
ล่าสุด “แบม จณิสตา จรูญสมิทธิ์” อดีตพิธีกรตีสิบ โพสต์ร่ายยาวผ่านทางเฟซบุ๊ก “Janista Charoonsmith” ขอส่งกำลังใจให้เด๋อ ในฐานะคนป่วยติดเตียงที่ต้องการกำลังใจและความหวังมากกว่าความจริงในตอนนี้ รวมถึงการทำงานคู่กัน ผู้ให้ฉายา แบ่ม แบ๊ม จนคนทำให้ผู้ชมหลายคนยังคงเรียกติดปากอยู่เมื่อพบเจอมาถึงทุกวันนี้ ยันเด๋อให้เกียรติตนเองในฐานะพิธีกรหน้าใหม่จนตกใจ ไม่คิดว่าเด๋อจะถ่อมตนขนาดนี้ ลั่น “ความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้น” แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวเขา แล้วพวกเราจะไปรู้ความจริงนั้นได้อย่างไร?? หดหู่ใจที่ต้องมาโดนโจมตีด้วยประเด็นแบบนี้
พร้อมกันนี้ แบม จณิสตา ยังได้ไปหาเด๋อ ดอกสะเดา ซึ่งทันทีที่เด๋อเห็นเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมา โดยเด๋อยังสามารถเขียนชื่อเล่นที่เรียกแบม จณิสตาได้อีกด้วย
“อย่าลังเล … หากสิ่งที่เราทำมันคือการสร้างความสุขให้ใครบางคน👍
คือ… เขียนแบบนี้เพราะลังเลอยู่ซักพัก ว่าญาติพี่เด๋อเขาจะงงไหม ถ้าจู่ๆ คนที่ไม่ได้ติดต่อกันร่วม 30 ปี จะโผล่ไปทั้งๆ ที่ใจตัวเองรูัสึกอยากไปให้กำลังใจพี่เขาตั้งแต่ทราบเรื่อง ต้องขอบคุณน้องแป๋ม ทีมงานรายการตี 10 (คนที่ดูแลกันตลอดช่วงเวลาที่ทำรายการ) ที่ทักมาและอาสาพาไปเยี่ยมนะคะ…และขอบคุณคุณเปิ้ล ลูกสาว ที่ให้การต้อนรับค่ะ🙏❤️
… เพียงแค่เห็นรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความปลื้มใจของพี่เด๋อ ทันทีที่เขาได้เห็นหน้าเรา ก็รู้สึกดีใจมาก ที่ตัดสินใจก้าวข้ามความลังเลทั้งปวง ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับพี่เขาได้ค่ะ…☺️👍
… ก็คงมีคนคิดลบ เตรียมเคาะคีย์บอร์ด ด้วยความหมั่นไส้ พิมพ์ถ้อยความอะไรที่กวนใจกันบ้าง เชิญตามสะดวกกันได้เลยค่ะ… ความหงุดหงิดใจที่อาจจะต้องอ่าน ถ้อยความลบๆ แลกกับความรู้สึกดีๆ เล็กๆ ที่สร้างให้กับพี่เขาได้ …คุ้ม และยอมแลกค่ะ🥹
… ส่วนภาพและคลิปที่เอามาแชร์ ก็ได้รับ อนุญาตจากลูกสาวพี่เด๋อแล้วนะคะ นำมาแบ่งปันบรรยากาศเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความทุกข์ และความสุขของพี่เด๋อ…
…ขอกำลังใจเยอะๆ จากผู้มีจิตใจงามทุกท่าน ส่งผ่านคอมเมนต์เพื่อให้ลูกสาวพี่เด๋อได้มีกำลังใจในการดูแล และส่งผ่านไปให้คุณพ่อรับรู้ด้วยนะคะ… 🙏
** ขอย้ำอีกครั้งนะคะ จุดยืนเดิมคือไม่ได้ออกมาเขียนเรื่องนี้ เพราะเชื่อในความจริงของฝั่งพี่เด๋อ และว่าร้ายครอบครัวของพี่เขานะคะ เพราะไม่อาจทราบความจริงได้ และไม่สนใจค่ะ…. เห็นใจ และเข้าใจทุกฝ่าย เพียงแต่ให้น้ำหนักกับการชวนกันมามอบกำลังใจให้ผู้ป่วยภาวะติดเตียง ในฐานะกัลยาณมิตร และเพื่อนมนุษย์คนนึงค่ะ …
Ps.. อยากช่วยพี่เด๋อ อุดหนุนยาเหลือง “ลุงเด๋อ” ได้นะคะ โฆษณาให้ฟรี ไม่มีได้ค่าตัวค่ะ☺️”