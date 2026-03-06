xs
“พี่จอง” คัมแบ็ก! สุขภาพดีหายห่วง “คัลแลน” เผยทริปคู่เร็วๆ นี้ รอพี่จองเคลียร์งานก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



แฟนคลับใจฟู! “พี่จอง” กลับไทย หลังพักงานไปฟื้นฟูสุขภาพ บอกขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้เป็นห่วง ตอนนี้แข็งแรงดีแล้ว “คัลแลน” โอดคิดถึงพี่มาก ทริปคู่เร็วๆ นี้ แต่รอพี่เคลียร์งานก่อน 

หลังเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้ประกาศพักการถ่ายทำในช่อง Cullen HateBerry เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อพักผ่อนและทำกายภาพบำบัด จากการทำงานต่อเนื่องกว่า 2 ปี จนเกิดความอ่อนล้าสะสมและปวดต้นคอหนัก ล่าสุดวันนี้ (6 มี.ค.) “พี่จอง” ยูทูบเบอร์เกาหลีหัวใจไทย ก็คัมแบ็กกลับไทยให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงแล้ว โดยเจ้าตัวได้มาร่วมงาน “Beyond the Galaxy” กับน้องชายสุดที่รัก อย่าง “คัลแลน” พร้อมอัปเดตเรื่องสุขภาพให้ฟัง ว่าตอนนี้กลับมาแข็งแรงดีแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง

พี่จอง : “จริงๆ ขอโทษที่ให้เป็นห่วง แต่ผมตอนนี้สุขภาพดีแล้วครับ ไม่ต้องห่วงครับ ขอบคุณมากทุกคนที่คิดถึงนะครับ คิดถึงบรรยากาศที่เมืองไทยที่สุดครับ อาหารไทยอย่างแรกทาน คือกะเพราหมูสับครับ”

คัมแบ็กพร้อมทรงผมใหม่
พี่จอง : “ยังแปลกอยู่ แต่เวลายาวๆ ผมทิ่มตาบ่อยๆ ครับ”

คัลแลน : “หล่อไหมครับ จริงๆ หล่อมากขึ้น แล้วพี่จองช่วงนี้สุขภาพดีใช่ไหมครับ หน้าเหมือนแบบสดใส แล้วตัดผมแล้วเป็นแบบ คิดถึงมากครับ พี่จองกลับมาแล้ว ไม่เหงาแล้วครับ แล้วกินข้าวที่อาหารไทยเยอะๆ นะ พรุ่งนี้ก็กินข้าวด้วยนะ”

พี่จอง : “กินด้วยนะ”

คัลแลน : “คิดถึงมากครับ จริงๆ แล้วพี่คิดถึงไหม”

พี่จอง : “คิดถึงมากครับ

ไม่แน่ใจทริปต่อไป “พี่จอง” จะมาออกด้วยกันเลยไหม เพราะทำธุรกิจเยอะ ต้องเคลียร์งานก่อน
คัลแลน : “อ๋อ ยังไม่แน่ใจครับ เพราะว่าพี่จองทำธุรกิจเยอะ แต่ถ้ากลับมาอาจจะต้องทำอะไรเยอะครับ ถ้าทำไม่ทันต้องทำงานหนัก อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะ ทำงานก่อน แต่ไม่แน่ใจครับ”

พี่จอง : “กลับมาก็เจอแดนแล้วครับ แล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะมากินข้าวด้วยกันครับ (กลับมาลุยธุรกิจเต็มที่เลย?) มีงานเยอะแล้ว จะไปด้วยเร็วๆ นี้ครับ ไม่ต้องห่วงครับ”

บอกแฟนๆ หายห่วงได้เลย ตอนนี้สุขภาพดีแล้ว
พี่จอง : “ใช่ครับ ตอนนี้สุขภาพดีแล้วครับ ไม่ต้องห่วงครับ






