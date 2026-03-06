“Vida” คว้ารางวัล Best Selling Food Supplement – Glutathione จาก Watsons 8 ปีซ้อน

ความสำเร็จที่สะท้อนทั้งยอดขายและความไว้วางใจของผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แบรนด์ Vida (วีด้า) สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้ารางวัล Best Selling Food Supplement – Glutathione สุดยอดสินค้าขายดีประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูต้าไทโอนเพื่อผิวกระจ่างใส บนเวที Watsons Health Wellness and Beauty Awards 2026 (HWB Awards 2026) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีประกาศรางวัลด้านสุขภาพและความงามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็น ปีที่ 8 ติดต่อกัน ที่แบรนด์ Vida ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา สะท้อนถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
งาน Watsons Health Wellness and Beauty Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค โดยพิจารณาจาก ยอดขายจริงและเสียงตอบรับจากผู้บริโภค ทั้งในร้าน Watsons และช่องทาง Watsons Online ทำให้รางวัลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันความสำเร็จของแบรนด์ในตลาดสุขภาพและความงามของไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก “นวลพรรณ ชัยนาม” Managing Director วัตสัน ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล
8 ปีแห่งความเชื่อมั่น สู่การเติบโตในมิติใหม่ “จีรณินทร์ เอื้ออารีมิตร” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด ในนามตัวแทนแบรนด์ Vida กล่าวว่า “การได้รับรางวัล Best Selling Food Supplement – Glutathione จาก Watsons ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ Vida เพราะรางวัลนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ควบคู่กับการนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในทุกช่วงชีวิต ในปีนี้ Vida ได้ก้าวสู่การเป็น Health & Wellness Brand อย่างเต็มรูปแบบ เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องความงามภายนอกเท่านั้น แต่ต้องการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมของผู้บริโภคไทยอย่างยั่งยืน”