“AVA Pharma Thailand” ร่วมลงนามความร่วมมือ MOA กับองค์การเภสัชกรรม พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เชิงพาณิชย์

องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization: GPO) นำโดย แพทย์หญิง มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดร.ภก.จตุพล เจริญกิจไพบูลย์ รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย และ กรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์ กรรมการองค์กรเภสัชกรรม กับ บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด (AVA Pharma Thailand) นำโดย คุณฐกรฐ์ กาญจนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: MOA) เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอาง ไปสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “GPO” โดยมีพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการผสานศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศไทย พร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดสุขภาพและความงามที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก
ภายในพิธีลงนาม ได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ ได้แก่
-ดร.ภญ.ปิยพร พยัฆพรม
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
-ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา
-ภญ.วารุณี เศวตประวิชกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองกลยุทธ์ทะเบียน
-ดร.ภญ.สิริวรรณ ฉายะศรีวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ
-นายฉัฏฐพิศุทธิ์ สัญชาติ
เจ้าหน้าที่งานบริหาร 6 แผนกบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์
-นางสาวโช ลีกีรติกรกุล
เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 แผนกบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์
-นางสาวอรอินท์ วิวัฒน์วงศ์วนา
เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 แผนกบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ขณะเดียวกัน ฝั่งของบริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ได้มีผู้บริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมลงนามและร่วมในพิธี ได้แก่
-คุณลัลนาลี สิริสุขะ
กรรมการบริหาร บริษัท ไฮลีฟ โกลบอล จำกัด
-คุณปิยะวัฒน์ เตชะปฏิมานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
-พญ.นาตยา รักพ่วง
-พญ.สมรรัตน์ บุญปรีดิ์นันท์
-นพ.พิชญ์ อมตมหัทธนะ
ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทั้งสององค์กรในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย ผ่านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศไทย
โดยการร่วมมือดังกล่าวเป็นปฐมบทเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในระดับภูมิภาคในอนาคต