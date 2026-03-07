“แอน ทองประสม“ ประลองความอึดลงแข่ง HYROX และเส้นทางชีวิตที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับการเปิดสนามประลองความแข็งแกร่งในศึก HYROX 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 มี.ค. 69 โดยในปีนี้มีดารา คนในวงการบันเทิงเดินแถวเข้าสมัครแข่งขันกันมากมาย หนึ่งในนั้นคือสาววัย 49 ปี “แอน ทองประสม” ที่จับคู่บัดดี้กับพระเอกรุ่นน้อง “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” เข้าสมัครเป็นทีมเวิร์ค 2 คน พิสูจน์พลังอึดถึงทนของร่างกายตัวเอง ตลอดการซ้อมที่ผ่านมา แฟนๆได้เห็นร่างกายของ แอน ทองประสม ที่ชัดขึ้น กล้ามหลัง กล้ามไหล่ และทุกสัดส่วน จากที่แค่มองภาพในโซเชียล แอน วิ่งเพลินๆตามที่ต่างๆ ตอนนี้อดคิดไม่ได้ว่า เธอแข็งแรงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ
HYROX คืออะไร ทำไมคนดังถึงสนใจลงแข่งขัน?
กำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลกสำหรับคนรักการออกกำลังกาย กับการแข่งขัน HYROX ซึ่งคือการแข่งขันเพื่อทดสอบความฟิตของร่างกาย โดยมีการแบ่งประเภททีม 2 คนและทีม 4 คน HYROX มาจากคำว่า hybrid + rock star เป็นการแข่งขันที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบผสมผสานสม ระหว่างการวิ่ง สลับกับการออกกำลัง 8 รูปแบบ
ได้แก่ SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jump, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges และ Wall Balls
1 ทีมจะวิ่ง 8 กิโลและการออกกำลังกาย 8 รูปแบบ โดยจะบันทึกเวลาของแต่ละฐานเอาไว้เพื่อจัดอันดับกันว่าใครทำเวลาได้ดีที่สุด เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ทั้งความอึด ความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในการวิ่ง รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกาย ที่ต้องใช้แรงเยอะมาก เช่น ดันเลื่อนที่ใส่น้ำหนัก150 กิโล ให้ได้ระยะ 50 เมตร เป็นต้น
นอกจากคู่ของ แอน-เจมส์จิ แล้ว คนบันเทิงก็ยังมี ณเดชน์-หมาก ส่วนทีม 4 คน ได้แก่ ญาญ่า อุรัสยา-คิมเบอร์ลี่-โบ เบญจวรรณ-เพื่อนนอกวงการ , เกรท วรินทร-ลีซอ ธีรเทพ-กอล์ฟ อนุวัฒน์-เพื่อนนอกวงการ เป็นต้น
ซึ่ง แอน ทองประสม เผยกว่าการลงสมัครแข่งขันครั้งนี้ไปด้วยตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ เพราะอยากที่จะสนุก และชาเลนจ์ตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ หลังจากเคยลงวิ่งมาราธอน กับบัดดี้เจมส์จิ สนามใหญ่ๆมาแล้ว “มันก็เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดนึงที่ดีกับคนวัยแอน คือการสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของหัวใจ แอนชอบทำอะไรตลอดเวลา แอนไม่อยากอยู่แบบเฉาๆ ก็พยายามจะหาอะไรใหม่ๆทำตลอด เราเป็นมนุษย์ เขาสร้างเรามาให้มีแขนมีขา ให้เราเดิน เราวิ่ง เราก็ใช้มัน“
ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะออกกำลังกาย
หลังจากตัดสินใจเข้าสู่โลกของการออกกำลังกาย ลองผิดลองถูก จนพบสูตรความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกายต้องไปด้วยกัน ทำให้ชีวิตของ แอน ทองประสม เปลี่ยนไปหมดเลยจากที่เคยกลัวจะหายไปจากวงการ กลัวตัวเองจะไม่รวย การออกกำลังกายทำให้ แอน ทองประสม สมองแจ่มใส จิตใจที่ดีมีพลังขึ้นเยอะ กลายเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งรอบตัว
จากนั้น แอน ทองประสม จึงเข้าสู่เส้นทางการวิ่ง ทำให้ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้น สำหรับแอนแล้วการวิ่งเหมือนการไปฝึกธรรมะ เพราะได้อยู่กับตัวเอง 100% ทำให้รู้ว่าความสุขที่สุดนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร จากทำเพื่อวินัยกลายเป็นความสนุกสนาน การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ต่างจากล้างหน้า แปรงฟัน ขับปัสสาวะ “การได้ออกไปวิ่ง ทำให้แอน มีไอเดียใหม่ๆในการทำงาน อยากคิดงานออกให้ไปวิ่ง เห็นดอกไม้ ต้นไม้ แอนรู้สึกว่ามันสวยงามและมีความสุขจังเลย หรือแม้กระทั้งการได้เห็นแสงแดดในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า แอนรู้สึกว่ามันกวาดล้างวันเก่าและให้โอกาสใหม่ๆกับเราที่เราจะทำทุกๆอย่าง พระอาทิตย์มันมีพลังงานบางอย่างที่พอเราได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราจะสตาร์สิ่งใหม่ๆได้ กลายเป็นว่าทุกอย่างรอบตัวทำให้แอนมีความสุขหมดเลย”
ลูทีน แอน ทองประสม กับออร่าแห่งความสุข
ชีวิตประจำวันของแอน ถ้าเป็นวันธรรมดาๆ แอนจะตื่นตี 5 เริ่มวิ่ง 6 โมงเช้า วิ่งเสร็จ 7 โมง กินกาแฟ 8 โมง กลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็ออกไปนวดหน้า เข้าคลินิกทำผิวพรรณให้สดใส ออกกำลังมันยม เราก็ต้องยก เป็นเทคนิก พอเที่ยงก็เริ่มทำงานจ้างทั้งหลายที่เข้ามา 2ทุ่มถึงบ้ายเล่นกับลูก ก็คือน้องหมา เข้านอน3 ทุ่ม ก็จะวนลูปแบบนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาๆ ส่วนอาหารการกิน แอนกินคลีน 5 วัน งดน้ำอัดลม งดปรุง อีก 2 วันกินอะไรก็ได้ที่อยากจะกิน
“ชีวิตในช่วงวัย 40 ปลายๆเป็นช่วงที่ตัวเองมีความสุขที่สุด สุขภาพดีมากจากหน้ามือเป็นหลังมือ นอกจากความสุขที่ได้จากการออกกำลังกายแล้ว ยังได้เพื่อนฝูง เก็บเกี่ยวคอนเนคชั่น พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจ ได้มิตรภาพ
ชีวิตในวัย 49 ปี ที่ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
จากนางเอก ผู้จัดละคร สู่อินฟูลฯผู้ทรงอิทธิพลสายสุขภาพ แอน เผยว่า ชีวิตมันคือการที่เรา “อยู่ให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกกาลเทสะ ถูกความรู้สึก และลับคมตัวเองเสมอ แล้วทุกอย่างมันจะไปต่อได้เอง” ในวันที่เบื้องหน้าและเบื้องหลังอาจจะอยู่ในจุดขาลง แอน เลือกมองหาเส้นทางใหม่ด้วยการจริงจัง เอาดีทางด้านการวิ่ง นอกจากลงมือทำแล้วก็ยังโพสต์ลงโซเชียลสม่ำเสมอ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอยากจะออกไปวิ่งแบบ แอน ทองประสม และสร้างเส้นทางใหม่ๆให้กับตัวเอง
“ในเรื่องวิ่งแอนก็เพิ่งมารู้ว่าแอนมีแฟนคลับมหาศาลเลย จนเราวิ่งเสร็จหรือตอนที่แอนเข้ายิม ก็จะมีผู้ใหญ่ พี่ๆน้องๆ เข้ามาจับมือ เข้ามาขอบคุณนะที่ลุกขึ้นมาทำให้ป้ารู้สึกว่าป้าต้องลุกมาออกกำลังบ้างแล้วแหละ พี่แอนช่วยให้หนูออกมาวิ่งนะ เขากลับมาจับไม้จับมือเราทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอก มันเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นละครดังๆแล้วมีคนมาจับไม้จับมือเราแต่ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มออกกำลังกายไปซะเยอะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยแค่เราลงรูปออกกำลังกายมันจะเป็นพลังให้กับคนได้ขนาดนี้ เขาเห็นในความตั้งใจของเราและมันก็ส่งให้กับตัวเราด้วย ที่ลงรูปแอนแค่อยากจะเก็บไว้ดูเอง เราทำไปเรื่อยๆจนบทบาทของเราตรงนี้มันชัดขึ้น มีคนติดตามเราตรงนี้อยู่ เราก็ลงเพื่อให้เขาเห็นด้วยก็มีเหมือนกัน แอนทำไม่ได้ต้องการให้ใครมาเลียนแบบแอน แอนทำเพื่อตัวแอนเอง มีคนมหาศาลเห็นเราทำได้เขาเลยมีกำลังใจอยากจะทำบ้าง ก็เป็นความภูมิใจ ที่มีคนมาบอกว่าอยากลุกออกมาวิ่งเพราะพี่แอน“
แอน เคยเล่าอีกว่า…. “ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราจะต้องลับคมศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเอาแต่อยู่ที่เดิมใครจะมาจ้าง มันคือสัจธรรม ทำให้ตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกเข้าไว้ ความกลัว มันคือการนั่งเฉยๆแล้วจินตนาการไปเอง พอเราได้ตัดสินใจทำมันลงไปแล้วความกลัวมันจะหายไปเอง ก็ทำไปสิ แล้วมันจะเป็นสีสันใหม่ ศิลปะใหม่ๆในแบบของเรา แอนเชื่อในพลังถ้าเราทำตัวเองให้เราส่องแสงตลอด สักวันคนจะมองเห็นเราเอง”