xs
xsm
sm
md
lg

“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หมอลำอีสานนครศิลป์ เข้าชิงรางวัล People of the Year โดยคว้ารางวัล The People Awards 2026 ในหมวด “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เพียงสร้างผลงานโดดเด่นในสาขาของตนเอง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shine Your Path เปล่งประกายบนเส้นทางของตัวเอง เพื่อเฉลิมฉลองพลังของดวงดาวที่ส่องแสงแห่งความตั้งใจ และทิ้งประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ในทุกก้าวเดิน

สำหรับ อีสานนครศิลป์ ภายใต้การบริหารงานโดย เฮียหน่อย สุชาติ อินทร์พรหม, บอสโน้ต มานิต โทแสง และ หมอกรวิน กรวิน ศิริโรจนทรัพย์ พร้อมด้วย แม่ใหญ่หัน เมืองยโส ผู้สร้างสรรค์แนวคิด “หมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่” สู่นวัตกรรมของคนกลุ่มใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พาหมอลำไทยดังไกลไปทั่วโลก”ปัจจุบันทำการแสดงมาถึงฤดูกาลที่ 4 กับการพัฒนารูปแบบ หมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแสดง ศิลปิน เวที ฉาก แสง สี เสียง และโปรดักชันที่สร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบเอาใจแฟนหมอลำ พร้อมปรับเปลี่ยนตามกระแสนิยมของแฟนคลับอยู่เสมอ ทำให้ทะยานขึ้นมาเป็นหมอลำชั้นนำแนวหน้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถติด TOP 5 การจัดอันดับหมอลำทุกปี

ที่สำคัญ “หมอลำอีสานนครศิลป์” ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างอิมแพคให้กับสังคม ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงส่งเสริมการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้คนในวงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ซึ่งคาราวานหมอลำอีสานนครศิลป์ ที่เดินสายทำการแสดงในทุกเส้นทาง จึงเปรียบเสมือนเส้นทางสายหมอลำที่ขนความฝันและความหวังของผู้คนหลายร้อยชีวิต บรรทุกขึ้นรถไปมอบความสุขให้แฟนหมอลำทั่วทุกสารทิศ เป็นตัวแทนคนอีสานในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แลกกับรายได้เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังของ “หมอลำ” อย่างแท้จริง

พร้อมยกระดับสู่ Soft Power เพื่อดำรงและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมอีสานอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่สืบไป










“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power
“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power
“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power
“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power
“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power