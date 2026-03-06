“หมอลำอีสานนครศิลป์” คว้ารางวัล The People Awards 2026 “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่ Soft Power

หมอลำอีสานนครศิลป์ เข้าชิงรางวัล People of the Year โดยคว้ารางวัล The People Awards 2026 ในหมวด “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เพียงสร้างผลงานโดดเด่นในสาขาของตนเอง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shine Your Path เปล่งประกายบนเส้นทางของตัวเอง เพื่อเฉลิมฉลองพลังของดวงดาวที่ส่องแสงแห่งความตั้งใจ และทิ้งประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ในทุกก้าวเดิน
สำหรับ อีสานนครศิลป์ ภายใต้การบริหารงานโดย เฮียหน่อย สุชาติ อินทร์พรหม, บอสโน้ต มานิต โทแสง และ หมอกรวิน กรวิน ศิริโรจนทรัพย์ พร้อมด้วย แม่ใหญ่หัน เมืองยโส ผู้สร้างสรรค์แนวคิด “หมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่” สู่นวัตกรรมของคนกลุ่มใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พาหมอลำไทยดังไกลไปทั่วโลก”ปัจจุบันทำการแสดงมาถึงฤดูกาลที่ 4 กับการพัฒนารูปแบบ หมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแสดง ศิลปิน เวที ฉาก แสง สี เสียง และโปรดักชันที่สร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบเอาใจแฟนหมอลำ พร้อมปรับเปลี่ยนตามกระแสนิยมของแฟนคลับอยู่เสมอ ทำให้ทะยานขึ้นมาเป็นหมอลำชั้นนำแนวหน้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถติด TOP 5 การจัดอันดับหมอลำทุกปี
ที่สำคัญ “หมอลำอีสานนครศิลป์” ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างอิมแพคให้กับสังคม ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงส่งเสริมการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้คนในวงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
ซึ่งคาราวานหมอลำอีสานนครศิลป์ ที่เดินสายทำการแสดงในทุกเส้นทาง จึงเปรียบเสมือนเส้นทางสายหมอลำที่ขนความฝันและความหวังของผู้คนหลายร้อยชีวิต บรรทุกขึ้นรถไปมอบความสุขให้แฟนหมอลำทั่วทุกสารทิศ เป็นตัวแทนคนอีสานในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แลกกับรายได้เพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังของ “หมอลำ” อย่างแท้จริง
พร้อมยกระดับสู่ Soft Power เพื่อดำรงและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมอีสานอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่สืบไป