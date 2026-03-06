“นาวิน ต้าร์” ฉะ “โค้ชส้ม” คุกคามคนมีลูกมีเมีย เผยอีกฝ่ายก็มีผัว ไม่อยากทำร้ายครอบครัวใคร (คลิป)

“นาวิน ต้าร์” ปรึกษาทนายเตรียมฟ้อง “โค้ชส้ม” คุกคามทางเพศในที่ประชุม ลั่นเอาให้เป็นเคสตัวอย่าง ศิลปิน คนดังไม่ควรต้องโดนอะไรแบบนี้ ชอบหรือคลั่งไคล้ใครแสดงออกได้แต่ไม่ใช่วิธีนี้ เผยอีกฝ่ายก็มีผัวแล้ว ไม่อยากทำร้ายครอบครัวใคร
ออกมาไลฟ์ชี้แจงบ้าง สำหรับ “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล หลังจากปล่อยให้ภรรยา “น้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ออกโรง บู๊กับนักไลฟ์ “โค้ชส้ม” ในโซเชียล โดย นาวิน ต้าร์ เผยว่าตนได้เตรียมปรึกษาทนายเตรียมฟ้องโค้ชส้มในข้อหาคุกคามทางเพศในที่ประชุมแล้ว
“มันเกินไปเยอะ คนดีๆ เขาไม่ทำกัน ถ้าเราอยากจะได้งานเราต้องพรีเซ็นต์ตัวเองให้ดูดี เขาไม่รู้จักที่จะพรีเซ็นต์ตัวเองให้ดี ก็กากบาทไป ติ๊กถูกไม่ได้จริงๆ ควรจะกากบาทไปนานแล้ว (น้ำหวานแทรก 'น้ำหวานด่าเลยพี่ต้าร์มีมารยาทเกิน') พี่ต้าร์ฟังคนทะลุเข้า คือฟังด้วยความเข้าใจ ก็มองข้ามเรื่องนี้ไป ก็โฟกัสแต่งาน
เขาก็ขอบคุณที่ผมไม่ถือสา ผมว่าเราควรจะมีมาตรฐานใหม่ในมุมเรื่องของกฎหมาย นี่มันยุคไหนแล้ว ศิลปิน ดาราโดนแบบนี้มาตลอดเลย ผมเองตั้งแต่อายุ 17-18 ปี มันไม่ใช่เรื่องปกติ คนเราคลั่งไคล้ใคร ชอบใครเราแสดงออกได้ แต่ไม่ใช่แสดงออกอย่างนี้ ไม่ต้องแสดงออกแบบนี้ มันทำให้ตัวและคนที่อยู่รอบตัวผมเขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจ
รวมถึงการแสดงออกกับคนที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยนะ ไม่มีความเหมาะสมเลย ตัวเขาเองเท่าที่ทราบก็มีสามีแล้ว ผมก็ไม่อยากจะไปทำร้ายครอบครัวใคร แต่ความจริงก็คือความจริงครับ”
ปรึกษาทนายแล้ว รู้สึกว่าโดนละเมิด
“ได้ปรึกษาทนายแล้ว ก็ดูกันไว้ให้เป็นตัวอย่างแล้วกัน เราก็รู้สึกว่าโดนละเมิด ถ้าคนๆ นี้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไร เขาจะรู้ว่าคุณคือเคสที่เป็นตัวอย่างกับเคสอื่นๆ ที่เกิดขึ้น”