“นาวิน ต้าร์” ฉะ “โค้ชส้ม” คุกคามคนมีลูกมีเมีย เผยอีกฝ่ายก็มีผัว ไม่อยากทำร้ายครอบครัวใคร (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นาวิน ต้าร์” ปรึกษาทนายเตรียมฟ้อง “โค้ชส้ม” คุกคามทางเพศในที่ประชุม ลั่นเอาให้เป็นเคสตัวอย่าง ศิลปิน คนดังไม่ควรต้องโดนอะไรแบบนี้ ชอบหรือคลั่งไคล้ใครแสดงออกได้แต่ไม่ใช่วิธีนี้ เผยอีกฝ่ายก็มีผัวแล้ว ไม่อยากทำร้ายครอบครัวใคร 



ออกมาไลฟ์ชี้แจงบ้าง สำหรับ “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล หลังจากปล่อยให้ภรรยา “น้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ออกโรง บู๊กับนักไลฟ์ “โค้ชส้ม” ในโซเชียล โดย นาวิน ต้าร์ เผยว่าตนได้เตรียมปรึกษาทนายเตรียมฟ้องโค้ชส้มในข้อหาคุกคามทางเพศในที่ประชุมแล้ว

“มันเกินไปเยอะ คนดีๆ เขาไม่ทำกัน ถ้าเราอยากจะได้งานเราต้องพรีเซ็นต์ตัวเองให้ดูดี เขาไม่รู้จักที่จะพรีเซ็นต์ตัวเองให้ดี ก็กากบาทไป ติ๊กถูกไม่ได้จริงๆ ควรจะกากบาทไปนานแล้ว (น้ำหวานแทรก 'น้ำหวานด่าเลยพี่ต้าร์มีมารยาทเกิน') พี่ต้าร์ฟังคนทะลุเข้า คือฟังด้วยความเข้าใจ ก็มองข้ามเรื่องนี้ไป ก็โฟกัสแต่งาน

เขาก็ขอบคุณที่ผมไม่ถือสา ผมว่าเราควรจะมีมาตรฐานใหม่ในมุมเรื่องของกฎหมาย นี่มันยุคไหนแล้ว ศิลปิน ดาราโดนแบบนี้มาตลอดเลย ผมเองตั้งแต่อายุ 17-18 ปี มันไม่ใช่เรื่องปกติ คนเราคลั่งไคล้ใคร ชอบใครเราแสดงออกได้ แต่ไม่ใช่แสดงออกอย่างนี้ ไม่ต้องแสดงออกแบบนี้ มันทำให้ตัวและคนที่อยู่รอบตัวผมเขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจ

รวมถึงการแสดงออกกับคนที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยนะ ไม่มีความเหมาะสมเลย ตัวเขาเองเท่าที่ทราบก็มีสามีแล้ว ผมก็ไม่อยากจะไปทำร้ายครอบครัวใคร แต่ความจริงก็คือความจริงครับ”

ปรึกษาทนายแล้ว รู้สึกว่าโดนละเมิด
“ได้ปรึกษาทนายแล้ว ก็ดูกันไว้ให้เป็นตัวอย่างแล้วกัน เราก็รู้สึกว่าโดนละเมิด ถ้าคนๆ นี้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไร เขาจะรู้ว่าคุณคือเคสที่เป็นตัวอย่างกับเคสอื่นๆ ที่เกิดขึ้น”






