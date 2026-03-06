งาน Taiwan Day 2026 เตรียมเปิดฉากที่ Dusit Central Park สัมผัสประสบการณ์ไต้หวันหลากมิติ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้ธีม “Taiwan 100 Ways”  ผ่านเกมสุดสนุกภายในงาน พร้อมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน!

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวันถึง 412,000 คน เพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อนหน้า เพื่อสานต่อการเจาะตลาดท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องและผลักดันการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันจึงเปิดตัวแผนการตลาดประจำปี 2569 ภายใต้ธีม "Taiwan 100 Ways" ที่ผสาน 4 ธีมการท่องเที่ยวซึ่งตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย พร้อมเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย 4 ราย มาร่วมเดินทางไปไต้หวันสัมผัสประสบการณ์จริงและถ่ายทอดผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ภายใต้ชื่องาน "Taiwan Day 2026" ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ณ Dusit Central Park ชั้น 1 พร้อมเปิดตัวกิจกรรมประจำปี “Taiwan 100 Ways Online Lucky Draw” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้สร้างความร่วมมือกับ Klook รวมไปถึงสายการบินชั้นนำอย่าง China Airlines, EVA Air และ Starlux Airlines เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ไปสู่การสั่งซื้อจริง และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยออกสำรวจไต้หวันในมุมมองใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น
เสริมทัพ 4 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง พาเที่ยว 4 ธีมยอดนิยม
สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันเล็งเห็นแนวโน้มของตลาดการท่องเที่ยวไทยว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มตัดสินใจเดินทางโดยอาศัยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักจึงออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเป็น 4 ธีมหลักได้แก่ Waves of Flavor, Waves of Culture, Waves of Vitality และ Waves of Love พร้อมเชิญ 4 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย ได้แก่ Pai Gun Na : ไปกันนะ, กอล์ฟมาเยือน, Natcha NCS และ Koendanai มาร่วมเดินทาง พร้อมถ่ายทำวิดีโอโปรโมตในแต่ละธีม ตั้งแต่การเดินทางเพื่อลิ้มรสอาหารระดับมิชลิน สักการะวัดวาอารามและย้อนรอยโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติรับอากาศบริสุทธิ์ ไปจนถึงเช็กอินแลนด์มาร์กสายรุ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ คอนเทนต์จะทยอยเผยแพร่ตลอดทั้งปีผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสร้างการจดจำเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละธีมให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านรีวิวจากประสบการณ์จริง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้การเที่ยวไต้หวันมีสไตล์กว่าที่เคย กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยออกไปสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและยกระดับการใช้จ่ายในไต้หวันมากขึ้น
“Natcha NCS” ปั่นจักรยานบนรางรถไฟสายเก่าซานเซี่ยน (Old Mountain Line Rail Bike) ที่เหมียวลี่
“Pai Gun Na : ไปกันนะ” ถ่ายภาพร่วมกับเชฟ Alain Huang แห่งร้านอาหาร เอ (A) ร้านมิชลิน 2 ดาวชื่อดังของไทเป
คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ กล่าวว่า “ไต้หวันมีสิ่งที่มอบให้แก่นักท่องเที่ยวไทย มากกว่าที่พวกเขาเคยรู้จัก การออกแบบการท่องเที่ยวแบบธีมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ค้นพบรูปแบบการเดินทางที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งนี่คือหัวใจของ ‘Taiwan 100 Ways’ - Find Your Wave, Discover Your Way”
“กอล์ฟมาเยือน” เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของคฤหาสน์และสวนตระกูลหลิน (The Lin Family Mansion and Garden) แห่งเมืองไถจง
“Koendanai” กับเดตสุดหวานที่หมู่บ้านสีรุ้งเกาสง(Gushan Fishing Port Colorful Houses) ในบรรยากาศของเมืองที่เป็นมิตรกับ LGBTQ+
Taiwan Day 2026 สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง เปิดฉากแคมเปญการตลาดประจำปีอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมเปิดตัวแคมเปญการตลาดประจำปี“Taiwan Day 2026” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ณ Dusit Central Park ชั้น 1 โดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้งวันภายในงานจะมีบูธกิจกรรม 4 บูธสอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง 4 ธีมหลัก เรียกน้ำย่อยให้ชาวไทยได้สัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวไต้หวันอันหลากหลาย ณ ใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะจัดวาง(Installation Art) ขนาดใหญ่ในรูปแบบโบรชัวร์แผ่นพับถ่ายทอดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจสู่การเดินทางไปเที่ยวไต้หวันจริง ๆ
Lucky Draw ออนไลน์ตลอดปี เปลี่ยนการรับรู้สู่การสั่งซื้อจริง
นอกเหนือจากการจัดงานกิจกรรมแล้ว สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันยังได้ร่วมมือกับ Klookพร้อมด้วยสายการบินชั้นนำอย่าง China Airlines, EVA Air และ Starlux Airlines ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวตาม 4 ธีมหลัก และเปิดตัวกิจกรรมประจำปี “Taiwan 100 Ways Online Lucky Draw” สามารถร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 แบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคำสั่งซื้อระหว่างวันที่13 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม และรอบคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ในแต่ละรอบจะมีรางวัลใหญ่เป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางไทย-ไต้หวัน (ชั้นธุรกิจ) เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนความสนใจเป็นการสั่งซื้อจริง ตั้งเป้าสร้างยอดขายรวมมากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญครั้งนี้ให้ถึงขีดสุด
รายละเอียดงาน
วันที่: 13 มีนาคม 2569 (ศุกร์)
เวลา: 10:30 - 21:30 น.
สถานที่: ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซนทรัล พาร์ค
การเดินทาง: BTS ศาลาแดง ทางออก 5 / MRT สีลม ทางออก 2
ค่าเข้าชม: ฟรี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ