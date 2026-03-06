พบกับ “ก้อง-ปิยะ” พร้อม 5 พิธีกรคนดัง ในรายการ “ซดให้มู ดูให้ปัง” ชมสดได้ทาง “ช่อง 9 กด 30 พร้อม 9 MCOT”

“ช่อง 9 กด 30” จัดเต็มคอนเทนต์หลากหลาย ร่วมสมัยกับทุกเจน พบกับรายการสดกว่า 10 ชม. ต่อวัน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ห้ามพลาดพบกับ ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ในรายการวาไรตี้บันเทิง ผสมผสานไลฟ์สไตล์ “ซดให้มู ดูให้ปัง” โดยมี เจิ้น-วีระกฤษณ์ วัชรศรีวราห์, ผัดไท-ดีใจ ดีดีดี, ธงธง มกจ๊ก, มาวิน-รัฐนารินทร์ แสงปราโมทย์, โบ๊ท-ธารา ทิพา สลับสับเปลี่ยนมาร่วมเป็นพิธีกร พร้อมมาซดมามู
ปักหมุดไว้ได้เลยชมสดแบบเรียลไทม์ เวลา 11.00 น ทั้งทีมหน้าจอ และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ https://www.facebook.com/9mcotพบกับการแนะนำร้านอาหาร พร้อมขนเมนูจานเด็ดประจำร้านมาอวด “ซด” ให้ดูกันสด ๆ จานนี้อร่อยจริง การันตี พร้อมด้วยนำเสนอเรื่องราวของบุคคลสายมู เรื่องเล่าความเชื่อผ่านประสบการณ์จริง เคล็ดลับสายมู ไหว้ที่ไหน แก้ดวงอย่างไร ดูอย่างไรก็ปัง และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพความสวย ความงาม นวัตกรรมใหม่ ที่มีแง่มุมน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พร้อมอัปเดตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของเด็ด ของดี ของโดน #ซดให้ดูมูให้ปัง #ช่อง9กด30 #9mcot