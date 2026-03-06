“GOTCHA POP 4” ที่สุดของเวทีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ T-POP ตัวท็อป ต้องไม่พลาดสักครั้งในชีวิต!

ATIMESHOWBIZ ชวนเติมฟินทะลุแรงค์กับที่สุดของเวทีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวท็อป T-pop แห่งปี ที่ทุกด้อมต้องไม่พลาดสักครั้งในชีวิต! พร้อมอะดรีนาลีนหลั่งไปกับสเตจพิเศษเกินคาดเดาและ Hidden Show สเตจสุดเซอร์ไพรส์เกินคาด” ที่การันตีได้ว่าจะได้ฟินกันทุกด้อมใน “Gotcha Pop 4” อัพเวลความสนุก ฟินสุดแบบยกด้อม!!จัดหนักยิ่งกว่าเดิม เพิ่มศิลปินตัวท็อป มาหมดทั้ง บอยแบนด์ เกิร์ลกรุ้ป เลเวลอัพความมันส์ด้วยโปรดักชั่นสุดปัง ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Exhibition Hall 3-4,ชั้น G) รอบเดียวเท่านั้น!!
ครั้งนี้เสิร์ฟครบทุกเลเวลความฟิน กับ 11 ศิลปิน T-POP บอยแบนด์และเกิร์ลกรุ้ปดาเมจแรงระดับอัลติที่คัดมาให้กรี๊ดแบบแน่นฮอลล์ อาทิ รุ่นใหญ่ Boss Level แห่ง T-POP อย่าง TRINITY (ทรินิตี้) ตำนานที่อยากเจอทุกปี TRIO ตัวเทพสุดแรร์ที่แฟน ๆ อยากให้กลับมา On Stage มากที่สุด ! รุ่นเสาหลัก T-POP ระดับเมกะฮิต อย่าง Pixie (พิกซี่) 3 ภูติจิ๋วตัวจี๊ดคาริสม่าระดับอัลติ , PROXIE (พร็อกซี) บอยกรุ้ปแถวหน้าของวงการ, PERSES (เพอร์เซส) บอยกรุ้ปสายฟาดการันตีดีกรีตัวพ่อ , LYKN (ไลแคน) จ่าฝูงสุดแมสเสิร์ฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเริ่ดไฟลุกทุกครั้งที่ได้ดู , JASP.ER (แจสเปอร์) บอยกรุ้ปตัวแรร์ ดาเมจแรงแห่งปี และรุ่นใหม่ Rising Wave คลื่น ลูกใหม่ T-POP ที่พร้อมซัดทุกคนเข้าด้อม อย่าง FELIZZ (เฟลิส) เกิร์ลกรุ้ปแก๊งเหมียวพร้อมปล่อยดาเมจสุดเริ่ดให้รักให้หลง , DEXX (เด็กซ์) บอยกรุ้ปสายคาริสม่าที่จะมาทำให้หัวใจเต้นแรง, CLO’VER (โคลฟเวอร์) บอยกรุ้ปสุดเฟรชทะลุปรอท , VVV (ทริปเปิลวี) บอยกรุ้ปน้องใหม่ สุด Unique, FAVIQ (เฟวิค) Rookie น้องใหม่แกะกล่อง สาย Swag ที่น่าจับตามอง !! และ IZ (ไอซี) บอยกรุ้ปสุด Fresh ทะลุปรอท
เตรียมโดนตกเข้าด้อม อัพความสนุกครั้งใหม่ เดือดสะใจกว่าเดิม ทั้ง Dance-Vocal พร้อมไฮไลท์แห่งปีที่ทุกด้อมรอคอยแบบที่ เอ็กซ์คลูซีฟที่ #GOTCHAPOP4 แล้วเตรียมกดบัตรกันให้ดีๆ เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้ ที่ไทยทิกเก็ตทุกสาขา บัตรยืนราคา 2,700 บาท บัตรนั่งราคา 4,200 / 3,700 / 3,200 / 3,000 / 2,700 / 2,200 และ 1,700 บาท แล้ววอร์มร่างกายให้พร้อมไปสนุกกันให้สุดเสียง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Atimeshowbiz ทุกช่องทาง #GOTCHAPOP4 #ATIMESHOWBIZ