“โบว์ เมลดา” ลั่นมีมารยาท พูดคะขาเป็นแต่ใช้ให้ถูกคน! พรีเซ็นเตอร์แน่นเพราะจริงใจ เป็นตัวเองไม่เคยเปลี่ยน

“โบว์ เมลดา” ไม่สนคำติ ยืนหยัดในความเป็นตัวเองจนลูกค้าถูกใจ ทำให้งานพรีเซ็นเตอร์แน่นทุกปี ย้ำชัดเป็นคนมีมารยาทรู้กาลเทศะ พูดคะขาเป็นแต่ใช้ให้ถูกคน
ต้องยกให้เป็นนางเอกที่มีความเป็นตัวเองสูงมากคนหนึ่ง สำหรับสาว “โบว์ เมลดา สุศรี” และจุดนี้เองที่เจ้าตัวบอกว่างานพรีเซ็นเตอร์เลยเข้ามาเรื่อยๆ อย่างล่าสุดก็เปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแคมเปญ HERE WE GO! LIVE LIGHTER ชีวิตที่เบากว่า ณ บอลล์รูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ถนนวิทยุ สาวโบว์เผยว่าพรีเซ็นเตอร์ก็มีเข้ามาเรื่อยๆ หมดสัญญาไปแล้วก็มี แต่เชื่อว่าลูกค้าชอบในความเป็นตัวตนของตนแบบนี้ ทำให้มีงานต่อเนื่อง
“สวยขึ้น งานก็เลยเข้าเยอะขึ้น พรีเซ็นเตอร์เข้ามาเรื่อยๆ ค่ะ แต่ก็มีที่จบไปแล้ว หมดไปแล้วก็มี มันมีมาๆ ไปๆ ค่ะ ไม่ได้ว่าอยู่ถาวร ก็ดีใจแหละที่บอกว่าพรีเซ็นเตอร์ยังแน่นทุกปี ขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เอ็นดู แล้วก็เห็นในความจริงใจของเราใช้จริงทุกสินค้า ถามว่ายากไหมกับการรักษามาตรฐานอย่างนี้ หนูว่าไม่ยาก เพราะหนูก็คือเป็นตัวเองแหละ ลูกค้าเขาแค่สนใจความจริงใจ ความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็เข้าได้กับทุกๆ เจน
อย่างเมื่อก่อนที่มีกระแสว่ารับไม่ได้ เพราะเราเป็นนางเอก ก็มีบอกว่าพูดตรงเกินไป โผงผางเกินไป ระหว่างตรงไปตรงมากับไม่มีมารยาท มันก็เชื่อมต่อกัน แต่เรามั่นใจว่าเราเป็นคนมีมารยาท เพราะเรารู้กาลเทศะอยู่แล้ว เราก็จะพูดไม่ดีกับคนที่พูดไม่ดีกับเรา ซึ่งเราไม่ต้องปรับ (หัวเราะ) เราก็เป็นปกตินี่แหละ เราคุยกับพี่ๆ ก็สุภาพอยู่แล้ว แต่ถ้าใครไม่สุภาพกับเรา เราจะไปยอมทำไมล่ะ
หนูว่าเป็นตัวของตัวเอง แล้วเราก็ให้เกียรติทุกคน เราไม่ได้ยึดถือว่าตัวเองเป็นดารา เป็นนักแสดง เราก็ทำงานของเราเป็นปกติ ส่วนที่มองว่าโบว์เป็นตัวตึง ตัวตึงมันดีไหม ไม่รู้ ถามว่าชอบไหม ก็มีคนชอบ และมีคนที่ไม่ชอบ แต่คนที่ไม่ชอบมาเจอเราแล้วชอบก็มี เพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละ คือเราเป็นเด็กกวนๆ ก็จะขี้เล่น มันก็มีทุกคนแหละค่ะ แต่ว่าแค่ทุกยุคทุกสมัยมันมีความพอดีที่แตกต่างกัน ก็เป็นตัวเอง เอาที่ไหว เอาที่ทำได้ แต่แค่ถ้าจะมาหวังให้พูดคะขา มันก็ต้องพูดกับผู้ใหญ่ ก็คือรู้กาลเทศะว่าใครต้องทำอะไรยังไง”
บอกกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ก็มีเรื่องให้งอนง้อกันเรื่อยๆ
“รูปที่พี่อาเล็กใส่แว่นที่นั่งบนรถโกคาร์ท เราเป็นคนถ่ายรูปให้ ถ่ายด้วยกัน พาไปถ่ายรูปแล้วเขาก็มั่นใจในแบบของเขา ก็ให้เขาลองทำหน้าร้ายๆ แรกๆ ก็ทำไม่เป็น หลังๆ ก็เริ่มร้ายแล้ว หล่อแบบฉีดยาค่ะ ก็ผลัดกัน เขาชมเราสวย เราชมเขาหล่อ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกัน คนอื่นไม่ชมเราชมกันเอง ชีวิตเราเรื่องซีเรียสมันก็มี แต่จะไปเล่าให้ฟังทำไมล่ะ ก็เก็บไว้ โป้งแล้วก็ง้อเลย มันก็มีที่ว่าไม่ถูกใจกันบ้าง เป็นเรื่องปกติ”