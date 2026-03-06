“ไฮโซน้ำหวาน” ร่ำไห้อยากหย่า โมโห “นาวิน ต้าร์” ไม่ให้เกียรติ แฉ “โค้ชส้ม” ใช้มือจับขยับหน้าอกยั่วในที่ประชุม (คลิป)

กลายเป็นดรามาร้อนฉ่า ทำเอาขาเผือกนั่งไม่ติดเก้าอี้ สำหรับกรณี “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ระเบิดกลางไลฟ์สด แฉพฤติกรรม “นักไลฟ์มืออาชีพ” รายหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พยายามยั่วยวนสามีในที่ประชุม ระหว่างที่ตนเองไม่อยู่ รวมทั้งฉะสามี “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุลที่ไม่ห้ามปราม มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าตัว ขณะที่ “โค้ชส้ม”สาวที่ถูกพาดพิง ออกมาเผยความจริงอีกมุม ยันได้โทร.เคลียร์แล้ว ก่อนแฉน้ำหวานจะให้ไปขอโทษที่บ้าน ไม่อย่างนั้นจะฟ้อง เรื่องราวบานปลายถึงขั้นไฮโซน้ำหวาน คิดหย่าสามี ทำชาวเน็ตมองว่าเจ้าตัวหึงหวงเกินเรื่องไปหรือไม่
ล่าสุด น้ำหวาน ควง ทนายประพันธ์ เย็นสุข เปิดใจ ณ ร้านบ้านก้ามปู ซ.โยธินพัฒนา 3 เลียบด่วนรามอินทรา ลั่นโมโหจนอยากหย่าผัว ไม่ให้เกียรติแทนที่จะห้ามหรือยุติการประชุม พร้อมแฉ “โค้ชส้ม” ใช้มือจับขยับหน้าอกตลอดเวลาประชุม ตัวสั่น และพูดจาทำให้นาวิน ต้าร์อึดอัด ต้องออกจากห้องประชุม