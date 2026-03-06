xs
"แต้ว ณฐพร" ไม่กลัวแก่ พึ่งแพทย์ดูแลหน้าเด็กสวยสมวัย ลั่นฝากไข่แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"แต้ว ณฐพร" เปิดใจไม่กลัวแก่ ยอมรับพึ่งหัตถการดูแลความสวยให้สมวัย เผยซุ่มฝากไข่เตรียมพร้อมมีทายาทในอนาคตเมินหั่นผมสั้นดูสูงวัย พร้อมป้องดราม่าหลังคนเปรียบเทียบ "ก้อย อรัชพร" ยืนยันอีกฝ่ายน่ารักมาก

เป็นอีกคนที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป​ หน้าตาก็ยังดูเด็กสดใสอยู่เสมอ​ สำหรับนางเอกสาว​ "แต้ว​ ณฐพร​ เตมีรักษ์" ที่ล่าสุดมาร่วมงาน Medyceles Recognition Night & Thank You Party 2026 ณ The Ballroom, Capella Hotel Bangkok เจ้าตัวก็บอกว่าดีใจที่คนชม​ แต่​ทุกอย่างก็ต้องมีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา​ และตนก็ดูแลตัวเองอย่างดีมาอย่างสม่ำเสมอ

"ดีใจมากที่คนบอกว่าเราหน้าเด็ก​ ตั้งแต่เข้าวงการมาหน้าเราไม่เปลี่ยน แต่จริงๆ​ ก็เปลี่ยนบ้าง แต่เราก็ดูแลทุกๆ อย่างไปพร้อมๆ กัน แต้วคิดว่ามันไม่ใช่แค่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วย เรื่องของสุขภาพด้วย ทุกอย่างมันต้องพอดีกับความต้องการของเราด้วย เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์มีแน่นอนอยู่แล้ว แต่แต้วว่าไม่ใช่เรียกว่าจำเป็น แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ดูแลตัวเอง เป็นเรื่องของความมั่นใจในทุกๆ วันที่จะก้าวออกไปทำภารกิจอะไรก็ตาม ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นนักแสดง

หมดไปหลายหลักไหม ก็เรียกว่าตามความสมควร แต่คุ้มค่า ถามว่ามีความกังวลในส่วนไหน ไม่กังวลอะไรเลยค่ะ เรามีวินัยในการดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วย แน่นอนทุกวันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเรื่องของริ้วรอย ความไม่กระชับของผิว แต่แต้วว่าคือดูแลให้สมวัย แล้วก็ให้เป็นแบบ Best Version ของเราในทุกๆ ปี ทุกๆ วัน แค่นั้นก็โอเคแล้ว แต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือต้องปลอดภัย แล้วก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา ทำให้เราแฮปปี้ ให้เรายิ้มได้ ไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบยิ้มไม่ได้เลย เอาว่ายังยิ้มแบบสบายใจได้อยู่"

เผยฝากไข่ไว้เรียบร้อย​ ยังไม่รู้ว่าพร้อมจะเป็นแม่ไหม​ แต่มีเพื่อนๆ​ คอยให้คำแนะนำอยู่แล้ว
"ถ้าอนาคตต้องทำศัลยกรรม​ แต้วว่ามันก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเอง เรายังพูดไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตว่าต่อไปจะเป็นยังไง แต่เราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เราจะดูแลตัวเองยังไงในรูทีนทุกวันที่เราทำได้ แค่เริ่มต้นเท่านี้ก่อนค่ะ แต้วคิดว่าการเลือกแบบนี้ก็จะค่อยๆ พาเราศึกษาข้อมูล หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรา เงินในกระเป๋าเรา แต้วก็ไม่เคยคิดจะสต๊าฟหน้าตัวเองนะ​ให้เป็นแบบนี้ไปตลอดนะ​ เราก็อยากจะเติบโตไปเรื่อยๆ ในอีก 2-3 ปี หรือว่า 10 ปี เราก็อยากจะเห็นตัวเองในตอนนี้เหมือนกัน แล้วก็ไม่ได้เป็นคนกลัวแก่ขนาดนั้น หมายถึงว่าริ้วรอยก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ แต่เราก็ไม่ต้องเอาให้ยับนะ​ (หัวเราะ) ก็ให้เห็นว่ามีวัยวุฒิ

แต้วว่าคนเราแก่ทุกวันค่ะ เราต้องโตไปทุกวัน แล้วเป็นแม่ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ​ ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีจะเป็นยังไง แต่ถามว่าเร่งไหมก็ไม่ มีตอนไหนก็ตอนนั้นค่ะ แต่ก็อยากมีนะ ไปฝากไข่เรียบร้อย​ คิดว่าอยากจะทำมาตั้งนานแล้ว​ อยากจะธรรมชาติก่อน ก็เดี๋ยวลองดูก่อนค่ะ  

ส่วนต้องเช็กเพศไหม ไม่รู้ ต้องเช็กไหม แต่แต้วไม่ถือนะ ก็พยายามอยู่ค่ะ ก็ไม่เคยเป็นแม่เหมือนกัน​ เดี๋ยวลองดู ไม่รู้ว่าจะพร้อมไหม คือมันก็จะมีมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละ เขาเป็นแม่กันทั้งโลกค่ะ ก็แอบกังวลว่าจะมีได้ไหมนะ แต่ก็จะพยายามไม่กังวล ก็มีปรึกษาเพื่อนๆ​ ค่ะ มีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยค่ะ​  

ทุกคนก็ให้คำแนะนำเข้าท่ากันหมดอเราว่าก็คงจะฟังจากหลายๆ คน แล้วเอามาเป็นทฤษฎีเราเอง แต้วก็พยายามดูแลตัวเองค่ะ เรียกได้ว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกเฮลท์ตี้ขึ้นด้วย อายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ"

ป้อง​ "ก้อย อรัชพร​ โภคินภากร" โดนจับเทียบว่านั่งคู่ตนแล้วไม่มีความสง่า
"ยังไม่เห็นดรามานะ แต้วก็นั่งข้างก้อย ก็ไม่เห็นก้อยดูไม่สง่ายังไงเลยนะ​ มีเทียบเป็นช็อตต่อช็อตเลยเหรอ ไม่นะ เราว่าก้อยก็น่ารักมากๆ เลยวันนั้นค่ะ ก็นานาจิตตัง ก็พูดได้ไม่ผิด แต่แต้วว่าเท่าที่ตาเห็นไม่ผ่านเลนส์คือน่ารักมากค่ะ เขาก็ดูมีความรักล้นปรี่อยู่​ หมายถึงรักตัวเอง ยังคุยกันอยู่เลยว่าก้อยอ่านหนังสือโน่นนี่นั่น เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนพัฒนาตัวเอง แต้วก็รู้สึกชื่นชมก้อยในจุดนี้​ แต่หลังจากจบงานก็แยกย้ายค่ะ ก็ไม่งงหรอกที่คนเอาไปเปรียบเทียบ ชินแล้วล่ะ ก้อยก็คงชินแล้วเหมือนกัน แต้วว่านะ"

บอกแฮปปี้กับผมสั้นมาก​ แต่ไม่เสียเซลฟ์ที่คนบอกว่าไม่เหมาะ
"แต้วชินมากเลยนะ แต่ว่าที่แต้วตัดเพราะอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆ เป็นไปได้ที่จะไม่ชิน โโปรเจกต์พิเศษ ไม่มี ถ่ายไปแล้ว แต่ไม่ใช่ทรงนี้ คืออยากตัด แต่ไม่มีโอกาสได้ตัดสักที​ พอมาครึ่งทางแล้วก็เลยไปต่อสักนิดนึง มีคอมเมนต์บอกว่าไม่เหมาะกับเรา เพราะดูสูงอายุ จริงๆ​ ก็อายุสูงแล้วเหมือนกันนะ (หัวเราะ) ให้ตัดสินใจเอง ลองเปิดใจดู แต่แต้วก็ไม่เคยไว้ผมสั้นเลยตั้งแต่จบมัธยม ติ่งหู อันนี้สั้นกว่าตอนนั้นอีกนิดนึง ก็น่ารักดีออก ไม่น่ารักเหรอ​ คุณณัย(สามี)ตอนแรกๆ เขาก็เอ๊ะๆ เหมือนกัน แต่ว่าหลายเสียงบอกว่าดี เขาก็เลยดีก็ดี ก็ไม่ได้เสียเซลฟ์ค่ะ เพราะว่าเราเลือกเอง เราเดินเข้าไปหาช่างเอง​ แล้วก็ตัด เราก็ทำตัวเราเองด้วย แต่แฮปปี้นะ​"






