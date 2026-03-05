xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวสำหรับ “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี” หลังจากที่ไฮโซน้ำหวาน ออกมาแฉว่า “นักไลฟ์สด” มาประชุมงานแต่งตัวไม่สุภาพยั่วยวน “นาวินต้าร์ เยาวพลกุล” สามี จนเป็นเหตุให้ไฮโซน้ำหวานปรี๊ดแตกบ้านบึ้มใส่สามี ทำไมไม่ห้ามปรามฝ่ายหญิง

ส่องดูโซเชี่ยลของโค้ชส้มก็ต้องบอกว่า โค้ชส้มเป็นคนสวยเซ็กซี่ ก็ไม่น่าแปลกที่จะเกิดเรื่องหึงหวง และล่าสุด “โค้ชส้ม” ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพ้อยท์ ยืนยันไม่มีเรื่องชู้สาว เหตุการณ์วันนั้นคือไปสอนทีมงานของไฮโซน้ำหวานนาวินต้าร์ ชุดที่ใส่คือชุดทำงานอาจจะเว้า ยอมรับว่าตื่นเต้นจนตัวสั่นที่ได้เจอนาวินต้าร์เพราะเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็ก และได้พูดคำว่า นาวินต้าร์เป็นสามีแห่งชาติ

เรื่องนี้ได้มีการโทรเคลียร์กันแล้ว นาวินต้าร์ตำหนิ และได้โทรขอโทษไฮโซน้ำหวานแล้ว แต่ไฮโซน้ำหวานอยากให้มาขอโทษที่บ้านไม่งั้นจะฟ้อง โค้ชส้มไม่ไปเพราะเห็นว่ากำลังร้อน รู้สึกผิดที่พูดคำนั้นไป























เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก
เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก
เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก
เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก
เปิดตัว “โค้ชส้ม” คู่กรณี “ไฮโซน้ำหวาน” สวยแซ่บเด็ดมาก
+6