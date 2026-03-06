"ตุลย์" แพลนแต่งงานกับ "มิว" ในสวน จดทะเบียนมรสเท่าเทียม

"ตุลย์" เผยยังไม่ได้หาฤกษ์แต่ง "มิว ศุภศิษฏ์" อยากจัดช่วงหน้าหนาว จัดเป็นงานในสวน จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแน่นอน ประทับใจแฟนหนุ่มแต่งเพลงให้ เนื้อเพลงเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน และถึงตอนนี้ก็ยังคลั่งรักกันทั้งคู่
เป็นอีกคู่ที่หวานกันได้ตลอด และคนก็รอเห็นงานแต่งของคู่ "ตุลย์ ภากร ธนศรีวนิชชัย" กับ "มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์" แล้วว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งล่าสุดหนุ่มตุลย์ก็ได้ออกมาเผยว่า ตอนนี้ยังไม่ได้หาฤกษ์ แต่อยากได้ช่วงหน้าหนาว เพราะอยากจัดในสวน และจะได้ชวนเพื่อนๆ ที่ต่างประเทศมาร่วมงานด้วย แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนอีกหรือเปล่า เพราะช่วงนี้งานเยอะทั้งคู่
"ยังไม่ได้ดูฤกษ์ครับ แต่ว่ารู้สึกต้องแต่งตอนช่วงหน้าหนาว ผมอยากจัดงาน Outdoor ครับ อยากจัดในสวน แล้วก็ช่วงปีใหม่รู้สึกว่าเพื่อนๆ ที่อยู่เมืองนอกเขาจะได้ Take Holiday มาประเทศไทย ก็อยากเชิญแขกหลายที่ครับ แล้วมิวก็ยังไม่ได้ไปคุยกับซินแสหาฤกษ์เลยครับ คือผมว่าเขาก็แคร์ฤกษ์ประมาณนึงนะ แต่ผมหาซินแสเรื่องบ้านอยู่ ผมว่าจะแบ่งงานกันแล้ว เดี๋ยวผมทำบ้าน แล้วให้เขารับผิดชอบงานแต่ง แต่ถ้าฤกษ์ไม่ตรงกับหน้าหนาวก็อาจจะต้องติดแอร์ในซุ้ม" (หัวเราะ)
"เราดูบรรยากาศ เห็นเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันเริ่มแต่งงานเราก็รู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบไง งานต้องประมาณไหน หรือเล็กๆ หรือต้องใหญ่เลย มันมีโจทย์เข้ามาหลายๆ แบบตลอดเวลา ก็เลยยังไม่ได้ Settle กันว่าสเกลประมาณไหน เอาจริงๆ ยังไม่ตั้งงบเลย ต้องกู้ไหมเนี่ย (หัวเราะ) ยุคผมเขาก็แต่งเล็กๆ กัน แต่งแบบพอเพียง เอาแค่คนสนิท ก็รู้สึกว่าน่ารักนะ จริงๆ ผมชวนเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่ แต่ยังไม่ได้ถ่ายครับ เขายังลังเลเพราะไม่รู้จะติดงานหรือเปล่า"
ยังสรุปเรื่องธีม เรื่องชุดไม่ได้ แต่จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแน่นอน
"แต่ช่วงนี้ทำบ้านไปด้วย ตุลย์ก็รู้สึกว่าอยากลงเสาเข็มแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าฝนมันจะลำบาก ก็พยายามอยู่ ผมให้เดทไลน์ตัวเองเรื่องบ้านก่อน แต่มิวเขาปล่อยจอยมากครับ แล้วแต่เรา จริงๆ ยังไม่ได้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายไหนเลย เพราะว่าเราโตแล้วแหละ เขาก็บอกว่าจัดเมื่อไหร่ก็บอก แต่คุณแม่ไปดึงหน้ารอแล้วนะ (หัวเราะ) เขาอยากสวยสะพรั่งในวันงาน ถามว่าตื่นเต้นเรื่องงานแต่งขนาดไหน คือไม่เคยแต่งเหมือนกัน ก็คิดว่าต้องตื่นเต้น (หัวเราะ) ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะชุดยังไง ให้มันแต่งรอบเดียว อยากปังๆ หน่อย ใส่ชุดไทยดีไหม เราจะได้ให้ทุกคนเห็นประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย หรือว่าใส่เป็นยูกาตะญี่ปุ่น เป็นธีมอะไรยังไงดี แต่ชุดเสร็จไปแล้วชุดนึง ไม่อยากสปอยล์ แต่เป็นสากล เป็น Global Brand เขาทำงานร่วมกับเรา เขาก็ดีใจ เขาก็เลยทำแบบให้"
"เรื่องทะเบียนสมรสคงจด ผมก็ถามเขาว่าจะไปจดที่ต่างประเทศด้วยไหม เพราะว่าจริงๆ ตุลย์ถือพาสอีกประเทศด้วย แต่จริงๆ ไทยก็คือสมรสเท่าเทียมแล้ว แล้วก็มันสิทธิ์เท่า 100% มันก็ไม่ต่างกันแล้วครับ"
ประทับใจ "มิว" แต่งเพลง Imperfect ให้
"มันกินใจ อยู่ดีๆ มีคนมาเขียนเนื้อเพลง แล้วตอนแรกเขายังแทบไม่ได้บอกอะไรเลย แต่ว่าเราไปอ่านเนื้อแล้วจำได้ว่านี่มันเราที่เขาเคยพูดนี่ คือไปเที่ยวกันแล้วเขาชอบทริปนั้นมาก ไปลงเรือสำราญ แล้วก็นอนอยู่อาทิตย์นึง เขาก็บอกทุกเช้าที่ตื่น เขาเปิดผ้าม่านมาแล้วมันมีแสงตกกระทบหน้า แล้วเขาก็นอนดูหน้าเราไปเรื่อยๆ ผมก็บอกว่าขนาดนั้นเลยเหรอ เรานอนน่าเกลียดหรือเปล่า แต่เขาบอกว่านี่คือรสชาติของชีวิต มันไม่ต้องเพอร์เฟค แค่มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็พอแล้ว เขาจดจำรายละเอียดแต่ละทริปแล้วมาเขียนเป็นเพลงให้เรา แต่ผมแต่งเพลงไม่ได้นะ ผมไม่สามารถ"
"ความรักก็คือการยอมรับตัวตนส่วนหนึ่งของเรา แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับอีกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เรา มีอะไรก็คุยกัน คือเราจะไม่ปล่อยให้มันค้างคาอยู่ในใจนาน พูดกันตรงๆ โตแล้ว ถ้าไม่คุยกันวันหนึ่งมันก็เอาเก็บๆ ไป มันจะแตกหัก แล้วเขารู้ว่าเราชอบอะไร เรารู้ว่าเขาชอบอะไร ก็คอยเอาใจกันและกัน แค่ใส่ใจ เขาก็ยังคลั่งอยู่ มันก็เป็นสิ่งน่ารักๆ เล็กๆ ในชีวิตประจำวันครับ เขาก็จะคอยโทรมา เช้ารอบนึง เที่ยงรอบหนึ่ง เย็นรอบหนึ่ง กลางคืนรอบหนึ่ง เราก็จะเป็นสายแพลนเนอร์ เวลาเขาจะไปทำงานแล้วผมต้องไปด้วย เราจะแพลนว่าต้องไปกินอะไรบ้าง เขาจะได้เที่ยวที่ไหน เราจะทำรีเสิร์ชหมด แล้วเวลามีคุณพ่อคุณแม่เขาไปด้วยเราก็ดูแล ส่วนเรื่องสินสอดไม่ต้อง ก็ไม่ต้องจ่ายใครทั้งสองฝ่ายไง รักกันด้วยใจ"
เผยให้ของขวัญวันเกิด "มิว" เป็นสร้อยราคา 6 หลัก
"ซื้อสร้อยครับ เป็นแบรนด์ๆ หนึ่ง ก็ 6 หลัก ที่เลือกสร้อยเพราะว่าเขาได้ใช้ เขาทำงานบ่อย เขามีอุปกรณ์อะไรเขามีครบแล้ว แต่แบบนี้เขาจะได้ใส่ออกงานบ้าง เขาก็บอกว่าสวยนะที่รัก (หัวเราะ) แต่เขาบอกว่าสายสั้นไปหน่อยนะ เดี๋ยวไปต่อสาย (หัวเราะ)"