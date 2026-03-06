"แอน" แฮปปี้ได้เห็นซิกแพ็คหนุ่มๆ ทุกเช้า บอกเป็นกำไรของคนตื่นเช้า

"แอน ทองประสม" ดีใจคนชมแต่งชุดไหนก็รอด แถมดูแพง บอกเป็นคนที่ใส่ของได้ทุกราคา เสื้อผ้าตลาดนัดก็ใส่ แต่อยู่ที่ความมั่นใจมากกว่า เผยช่วงนี้คงต้องเตรียมให้ขวัญถุงลูกๆ ของน้องๆ พระเอก-นางเอกที่เคยร่วมงานกันอีกเยอะ ทั้งเจมส์ จิรายุ , อนันดา, หมาก-คิม, ญาญ่า-ณเดชน์ แต่ช่วงนี้จะได้เจอเจมส์ จิรายุ เยอะหน่อย เพราะมีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกัน และบอกถ้าใครอยากเห็นซิกแพ็คเหล่าพระเอกก็ต้องเข้าวงการวิ่ง เพราะตนก็แฮปปี้มากเหมือนกัน
หลายคนยกให้ผู้จัด-นางเอก "แอน ทองประสม" เป็นคนที่ใส่ชุดไหนก็รอด แถมดูแพงอีกต่างหาก ซึ่งเจ้าตัวก็ดีใจที่คนชมแบบนั้น แต่อยู่ที่ทัศนคติคนมากกว่า บอกว่าตนก็ไม่ได้ใส่ของแพงตลอดทุกครั้ง บางทีเสื้อตลาดนัดก็ใส่ แต่จะเน้นที่ความมั่นใจมากกว่า เพราะถ้าใส่ชุดไหนแล้วมั่นใจ ความเปล่งประกายก็จะออกมาเอง
"มันอยู่ที่ทัศนคติค่ะ คือเราต้องมีวิญญาณหลายบทบาท บางทีเรารู้ว่าโจทย์งานเราวันนี้ต้องเป็นคาแรกเตอร์นี้ ด้วยความเป็นนักแสดงของเราด้วย เราค่อนข้างปรับทัศนคติตัวเองได้เร็วในแต่ละสถานการณ์ มันก็เลยทำให้เราอาจจะไม่เขินอายกับโจทย์ใหม่ๆ ที่เข้ามา แอนก็เลยอาจจะได้ต้นทุนตรงนี้ไป แล้วคำที่ว่าแอนใส่อะไรก็ดูแพง ก็ไม่ได้เสมอไปนะ แต่เราก็รู้สึกดี คือต่อให้มันจะเป็นกางเกงยีนส์ตัวละพันกว่าบาท แต่ถ้าเราใส่แล้วมันเชิดชูคาแรกเตอร์เรา แล้วมันทำให้เรามั่นใจ นี่แหละคือความแพง ถูกที่สุดที่แอนใส่ 300 ก็มี 199 บาท ตามตลาดนัดก็มี แต่กางเกงอาจจะต้องนิดหนึ่ง หรือถือกระเป๋าที่มันนิดหนึ่งสลับกันไปมาค่ะ"
"แอนค่อนข้างจะเป๊ะเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ เพราะเราไม่ได้เป็นคน Super Rich ขนาดนั้น (หัวเราะ) เราก็เลยต้องใช้เงินอย่างค่อนข้างระมัดระวังและวางแผนเหมือนกันค่ะ แอนค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ ครอบครัวแอนใช้เงินกันเยอะมาก อาจจะไม่มีใครรู้ แอนก็ดูแลกันหลังบ้าน แอนหมดไปกับการดูแลครอบครัวซะเยอะค่ะ แล้วก็การปรนนิบัติผิว ดูแลตัวเอง เห็นแอนอย่างงี้แต่แอนก็เต็มที่ตรงนี้เหมือนกัน แต่อาจจะไม่ถึงขั้นใส่เพชรเม็ดโต เปลี่ยนนาฬิกาทุกเดือน อาจจะไม่ใช่สไตล์อย่างนั้น"
บอกคงต้องให้ขวัญถุงกับลูกๆ ของพระเอกนางเอกที่เคยร่วมงานด้วยกันอีกเยอะ
"ลูกเจมส์จิ ลูกอนันดาด้วย ลูกแมทอีก ทุกคนน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวของคิม (คิมเบอร์ลี่ แอนเทียมศิริ) กับหมาก (ปริญ สุภารัตน์) เกิดมาอีก ญาญ่า (อุรัสยา เสปอร์บัน) ณเดชน์อีก ใส่ซองกันจนตายเลยค่ะ เยอะแยะไปหมด พระเอกนางเอกที่เราเลี้ยงมาเขาจะแต่งงานกันหมดแล้ว เดี๋ยวคิดว่าจะไปต่างประเทศสัก 3-4 เดือนช่วงเขาแต่งงาน (หัวเราะ) พูดเล่นค่ะ ก็ดีใจค่ะ เขาไม่ได้จะมาเอาอะไรจากแอนหรอก แอนก็ยินดีแหละ มันเหมือนถึงยุคของเราแล้วที่จะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องไปงานน้องๆ"
"ส่วนของลูกเจมส์จิคือแอนกับเจมส์จะมี Story อะไรกันมาเยอะ เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เขามีน้ำใจกับแอนเยอะแยะที่อาจจะไม่มีใครรู้ บางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องของการตอบแทน แต่มันเป็นความรู้สึกที่เรายินดีด้วย แล้วสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับลูกเขา เราก็แค่ยินดีแค่นั้นเองค่ะ แต่ว่าตอนนี้ทองไม่น่าได้แล้วค่ะ (หัวเราะ) ตอนนี้อาจจะเป็นมุ้งกันยุง ตุ๊กตาห้อยเป็นโมบาย เป็นผ้าคาดผม พ่อเขารวยกว่าแอนอีก รู้งี้เอาคืนดีกว่า ทองขึ้นไปอีกแล้ว" (หัวเราะ)
"ช่วงนี้ก็ได้วิ่งกับเขาบ่อย เขาเป็นพาร์ทเนอร์ใน HYROX แอนด้วยค่ะ ก็เลยจำเป็นต้องเจอกันเยอะหน่อยช่วงนี้ค่ะ คือ HYROX มันก็ต้องมีวิ่งด้วย แล้วมันก็ต้องมีเล่นฐานต่างๆ มันก็เลยต้องซ้อมทั้งวิ่ง ซ้อมทั้งเข้ายิม ก็เลยช่วงนี้จะเจอเขาบ่อยหน่อยค่ะ แล้วเขาก็โชว์หุ่นตลอด แฟนคลับเขาอิจฉาแอนมาก มีหนุ่มๆ ซิกแพคเยอะๆ มาวิ่งด้วย (หัวเราะ) แอนก็มองนะ เราก็ชอบอยู่ มองเพลินดี คือมันเป็นความสวยงาม ยิ่งคนออกกำลังกายมันค่อนข้างว้าวกับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว เรามองว่าผู้ชายต่อให้ไม่หล่อนะ แต่ถ้ามีทรงหน่อย มันจะมีความเซ็กซี่โดยธรรมชาติเอง แอนก็เชื่อว่าการเล่นกีฬามันทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดี มันไม่จำเป็นต้องหน้าหล่อแบบเจมส์จิก็หล่อได้"
"แอนกับเขาจะชอบเจออะไรที่มันยากๆ แล้วแอนจะไปเป็นภาระเขา ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน เขาก็เลยมองแอนเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเขา คือด้วยสถานการณ์ แอนจะมีอะไรที่ระหกระเหินกันเยอะที่ไม่มีใครรู้ว่าเช่นอะไรบ้าง เจอวิกฤตอะไรที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดโควิดก็ติดด้วยกัน ไปวิ่งมาราธอนทีอยากจะฆ่ากันเลย แบบว่าชวนมาทำไมในมาราธอนแรก ซ้อมวิ่งก็ตีกัน คือเราผ่านเรื่องราวกันเยอะ มันก็เลยทำให้เราเข้าใกล้กันเยอะ ก็รักกันมาก รักมากในตอนนี้ (หัวเราะ) ความรักมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าเขาไม่ดื้อกับเรา หรือเขาก็อาจจะไม่รักเราแล้ว"
เผยถ้าใครอยากเห็นซิกแพ็กเหล่าพระเอก ต้องเข้าวงการวิ่ง
"ใครอยากเห็นซิกแพคหนุ่มๆ ก็เชิญสวนเบญจกิติสิคะ คุณต้องเข้าวงการวิ่ง พระเอกทุกคนตื่นเช้าหมด เมื่อเช้าก็ณเดชน์กับหมาก ปริญรออยู่ที่ยิมกันหมดเลยค่ะ เขาบอกว่ากำไรของคนตื่นเช้าคือสิ่งนี้ค่ะ เราจะได้เจอดารานักแสดงที่เขาหุ่นดี มันไม่ใช่ว่าเขาจะมาโชว์หุ่นให้เรานะ เขาจะเป็นหนึ่งกลุ่มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตาม ได้พลังงานดีๆ ว่าเขายุ่งกันขนาดนี้ เขาหล่อกันแล้วขนาดนี้ ทำไมเขายังต้องมาดูแลตัวเองหรือตื่นเช้า แอนว่ามองไปในเส้นเรื่องนั้นดีกว่าค่ะ แต่แอนเพลินมากเลย ไม่เบื่อ ชอบ" (หัวเราะ)
"แต่แอนว่าตอนนี้ณเดชน์ฟิตมาก ณเดชน์น่ากลัวมากเลย พลังเขาแรงจริง แต่บางทีเขาก็ใส่ชุดนอนมาวิ่งนะ คนรู้ทั้งสวนเลย บอกคุณแอนครับ ณเดชน์อยู่ตรงโน่นครับ ผู้ชายที่ใส่ชุดนอนมาวิ่ง ทุกคนจะบอกพิกัดได้หมดเลยในสวนเบญจกิติ แอนว่าเขาน่ารักนะ เขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อความรู้สึกใคร ไม่ต้องประดิษฐ์์"
บอกไม่รู้ "ณเดชน์" ต้องเลื่อนงานแต่งเพราะติดละครเวทีอีกหรือเปล่า
"เลื่อนเหรอ อันนี้ไม่รู้นะ เพราะละครเวทีมันแค่ไม่กี่วันเองนี่คะ แต่แอนก็ไปดูค่ะ เห็นว่ามีแค่ 3-4 วันเอง ก็ยังจองตั๋ว คิดว่าเป็นระยะสั้นๆ คงไม่ได้เอฟเฟกต์อะไร แต่อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ"