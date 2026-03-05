ช็อกแฟนเพลง! “บริทนีย์ สเปียร์ส” ถูกจับข้อหาเมาแล้วขับในแคลิฟอร์เนีย

ราชินีป๊อปวัย 44 ปีถูกตำรวจควบคุมตัวกลางคืนในเมืองเวนทูรา ก่อนปล่อยตัวไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคม ขณะบัญชีอินสตาแกรมของเธอหายไปอย่างปริศนา
นักร้องป๊อประดับโลก “บริทนีย์ สเปียร์ส” วัย 44 ปี ถูกตำรวจจับกุมในเมืองเวนทูรา รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อคืนวันที่ 4 มีนาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยบันทึกการจับกุมจากสำนักงานนายอำเภอเวนทูราระบุว่าเธอถูกควบคุมตัวในช่วงค่ำวันพุธ และได้รับการปล่อยตัวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 5 มีนาคม หลังดำเนินการตามขั้นตอน “ออกหมายเรียกและปล่อยตัว” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวโดยไม่ต้องคุมขังต่อ
รายงานระบุว่า “บริทนีย์ สเปียร์ส” ถูกจับกุมในข้อสงสัยว่าเมาแล้วขับ หรือ DUI โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยสื่อบันเทิง TMZ ขณะที่บันทึกคดีระบุว่าเป็นการดำเนินการแบบออกหมายเรียกโดยไม่มีเงื่อนไขคุมประพฤติ และเธอมีกำหนดต้องขึ้นศาลในวันที่ 4 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานนายอำเภอเวนทูรายังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และตัวแทนของนักร้องสาวก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อสื่อ
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตที่เต็มไปด้วยทั้งช่วงรุ่งโรจน์และความผันผวนของนักร้องชื่อดังรายนี้ โดยในปี 2021 ศาลลอสแอนเจลิสมีคำสั่งยุติการควบคุมดูแลทรัพย์สินและชีวิตของเธอที่ยาวนานถึง 13 ปี ก่อนหน้านี้ไม่นานยังมีรายงานว่าเธอเพิ่งขายลิขสิทธิ์แคตตาล็อกเพลงของตัวเอง ขณะที่ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน แฟน ๆ ยังสังเกตว่าบัญชีอินสตาแกรมของ “บริทนีย์ สเปียร์ส” ถูกลบหรือปิดไปอย่างกะทันหันอีกด้วย.