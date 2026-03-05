นับถอยหลังมาเจอ "อี ซ็อง ย็อล" ที่จะมามอบความทรงจำดี ๆ 2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING IN BANGKOK 14 มีนาคมนี้

หลังจากเปิดจองบัตรไปไม่นาน กระแสตอบรับดีมาก ๆ ของหนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" ที่เตรียมนับถอยหลังมาเจอกับแฟน ๆ ในงาน 2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เดอะ สตรีท รัชดา ฮอลล์ เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5
หนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" เตรียมพร้อมมามอบความทรงจำดี ๆ กับชาวเดียร์ยอลไทย และโชว์ดี ๆ ที่มาให้ทุกคนได้เห็นแบบเต็มพิกัดอย่างแน่นอน ใครที่คิดถึงหนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" ไม่ควรพลาดงานนี้ และที่สำคัญหนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" ยังอ้อนชาวเดียร์ยอลไทย "คิดถึงกันมั๊ย ~ . มาเจอกันนะครับ" ใครที่ยังไม่มีบัตร อย่าลังเล มาจับจองกันได้ทาง www.ticketmelon.com และ www. trip.com บัตรราคา 6,500 / 5,000 และ 2,500 บาท
พิเศษสุด ๆ สำหรับ ชาวเดียร์ยอลไทย หนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" มอบโมเมนต์ตัวต่อตัวแบบฉ่ำ ๆ ด้วยการเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีเป็น 50 สิทธิ์ ได้ลุ้นถ่าย 1:1 PHONE SELFIE สำหรับบัตรราคา 6,500 บาท เท่านั้น โอกาสดี ๆ แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษไปกับ หนุ่ม "อี ซ็อง ย็อล" กันได้ 2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING IN BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เดอะ สตรีท รัชดา ฮอลล์ เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5
#이성열 #LEESUNGYEOL #Asteroid
#AsteroidinBKK
#SUNGYEOLinBKK