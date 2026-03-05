"WORLD Y ALBUM" ส่งต่อ "WORLD Y TOUR" จาก BOY SOMPOB

“World Y Album” เปรียบเสมือนการบันทึกบทสำคัญของเส้นทางดนตรีที่เติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรม ซีรีส์วายไทย และแฟนๆทั่วโลก ของ บอย สมภพ ได้อย่างงดงาม ถือเป็นอัลบั้มรวมผลงานมาสเตอร์พีชเพลงประกอบซีรีส์วาย (BL Series) ที่โด่งดังมากๆ ต่อจากอัลบั้มชุด Why I Love You ในปี 2018 และการกลับมาในปี 2026 นี้ มีบทเพลงถึง 20 กว่าเพลงที่นำมาเสิร์ฟแฟนๆสาววาย ให้ฟังเต็มอิ่ม จุใจเลยทีเดียว
ภายในอัลบั้มรวบรวมเพลงประกอบจากซีรีส์ยอดนิยม อาทิ บังเอิญรัก 2 (Love by Chance 2 The Series) , ด้ายแดง (Until We Meet Again The Series) , เชือกป่าน (Between Us The Series) , ฝนตกครั้งนั้น...ฉันรักเธอ (La Pluie The Series) , โลกสองใบใจดวงเดียว (Two Worlds The Series) , เพราะรักนำทาง (Fourever You Project The Series) , Lovesick The Series 2024 เป็นต้น
อีกหนึ่งความพิเศษของอัลบั้มนี้ คือการนำเพลงที่ บอย สมภพ เคย produced ให้แก่นักแสดงในซีรีส์หลายเรื่อง มาถ่ายทอดใหม่ในเวอร์ชั่นของตนเอง ทั้งเพลง รักศาสตร์ (Lovesick The Series 2024) และ เพลง แรงดึงดูด (เพราะรักนำทาง Fourever You Project The Series) อีกด้วย
จากความสำเร็จ ของบทเพลงใน “World Y Album” บอย สมภพ ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆทั่วโลกรอนาน ประกาศลุยคอนเสิร์ต WORLD TOUR ครั้งแรกกับ "WORLD Y TOUR" ต่อเลยทันที โดยตลอดปี 2026 นี้ บอย สมภพ จะเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, เม็กซิโก, บราซิล และเพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้ ซึ่งประเทศสุดท้ายที่จะปิดจบทัวร์ครั้งนี้ คือ ประเทศไทย อย่างแน่นอน แฟนๆชาวไทย รอติดตามประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้เลย
จึงนับเป็นอีกหนึ่งยุคสำคัญในเส้นทางศิลปินของ Boy Sompob สะท้อนถึงการเติบโตทางดนตรี ความต่อเนื่องของผลงานคุณภาพ และความผูกพันระหว่างศิลปินกับผู้ฟัง อัลบั้มนี้ไม่เพียงรวบรวมเพลงประกอบซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ยังเป็นหลักฐานของช่วงเวลาที่เสียงเพลงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอันงดงามของแฟน ๆ โลก Y อย่างแท้จริง อัลบั้มปล่อยให้ฟังแล้ววันนี้ ทุก Streaming Platform https://lnk.to/BoySompob_WorldY