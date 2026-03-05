xs
เก่ง–น้ำปิง–เติ้ล–เฟิร์สวัน สร้างปรากฏการณ์เปิด “Summer Fest 2026” แฟนคลับแน่นเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ขึ้นแท่น Summer Boy Ambassadors เสิร์ฟความฮอตเอเชียสะเทือน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ คิกออฟแคมเปญใหญ่รับฤดูร้อน “Summer Fest 2026: Sound of Summer” สร้างปรากฏการณ์แฟนคลับหลั่งไหลแน่นเต็มพื้นที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เช้า เสียงกรี๊ดกระหึ่มทุกชั้น ลั่นทุกฟลอร์ ทั่วทั้งศูนย์การค้า เมื่อ 4 Summer Boy Ambassadors สุดฮอตแห่งเอเชีย เก่ง หฤษฎ์ – น้ำปิง นภัสกร – เติ้ล มติมันท์ – เฟิร์สวัน วรรณกร ปรากฏตัวบนเวที เปิดฉากซัมเมอร์ไทยอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศอัดแน่นกว่า 1,000 อีเวนต์ความสนุกทั่วประเทศ ตลอดแคมเปญ 13 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2569 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ


ภายในงานนำโดย “พี่ตุ้ย” บอสใหญ่การตลาดเซ็นทรัลพัฒนา หรือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ คุณกิตติพัฒน์ จำปา ประธานบริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด หรือ ‘ค่ายดูมันดิ’ ที่พา 4 หนุ่มสุดฮอตโคจรมาเจอกันพร้อมเสิร์ฟความสนุกด้วย ไฮไลต์เพลงสุดพิเศษ “แฟนจ๋า” เพื่อทักทายแฟนๆ ด้วยภาษาถิ่นแบบครบทุกภาค พร้อมเปิดตัว “น้องซัมเมอร์” มาสคอตช้างสุดคิวต์ ทั้ง 7 ตัว แทนแห่งความสุข ร่วมสร้างแดนซ์บนเวที โดยชุดของ “น้องซัมเมอร์” ออกแบบโดย Jirayu Koo และ Prang Vipaluk ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค ต่อยอดเป็นแฟชั่นสุดยูนีค โดยน้องซัมเมอร์ทั้ง 7 จะเดินทางไปมอบรอยยิ้มพร้อมกันทั่วประเทศเร็วๆ นี้

พลาดไม่ได้ 'Collect Louder Meet Closer' เอาใจสายซัพพอร์ต ชวนสะสมไอเท็มลิมิเต็ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข รับไอเทมส์แบบสุ่ม Photo Card และพวงกุญแจคอลเลกชันพิเศษของ "Keng–Namping" และ "Tle–FirstOne" ให้แฟนคลับเก็บเป็นโมเมนต์สุดประทับใจ ยังเพิ่มดีกรีความฟินด้วยงาน Summer Fest Meet & Greet ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี เข้าร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema, centralwOrld สร้างความทรงจำสุดพิเศษที่แฟนตัวจริงต้องไม่พลาด สำหรับสมาชิกใหม่แอปพลิเคชัน CENTRAL X จะได้รับ Summer Surprise Sticker สุดคิวต์ เป็นอีกหนึ่งไอเท็มแทนความสุขของซัมเมอร์นี้ ตอกย้ำบรรยากาศความฮ็อตและความสนุกที่พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความฟินตลอดฤดูกาล ติดตามคอนเทนต์ของ 4 Summer Boy Ambassadors ได้ที่ทุกช่องทาง Social media ของ Central และเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ




















