ดีว่าระดับตำนานคัมแบ็ก “ตู่ นันทิดา” คืนเวทีพร้อมความคิดถึงเต็มหัวใจ ในค่ำคืนสุดพิเศษ `“คอนเสิร์ตนั่งใกล้ NANTIDA SOUL NIGHT”`

ห่างหายจากคอนเสิร์ตเดี่ยวไปนานกว่า 6 ปี วันนี้ดีว่าคุณภาพของเมืองไทย “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย” พร้อมกลับมาพบแฟนเพลงอีกครั้งในรูปแบบที่ใกล้ชิดกว่าที่เคย กับ “คอนเสิร์ตนั่งใกล้ NANTIDA SOUL NIGHT” ค่ำคืนที่จะพาเสียงร้องที่หลายคนคิดถึงกลับมาอบอวลอีกครั้งในบรรยากาศอบอุ่น ละมุน และเต็มไปด้วยความหมาย
“เป็นอะไรที่ดีมากๆ ที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง น่าจะถึงเวลาที่เราจะมาเช็กกันว่ายังคิดถึงกันอยู่ไหม?”
ตู่เผยถึงที่มาของคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมยอมรับว่าเวลากว่า 6 ปีถือว่านานพอสมควร สำหรับการไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยว และนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกลับมา “เช็กหัวใจ” ระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงอีกครั้ง
ความพิเศษของค่ำคืนนี้คือการเลือกนำเสนอในธีม SOUL Night แนวดนตรีที่เธอหลงใหลมาตลอดชีวิต โดยเฉพาะดนตรีโซลยุค 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจสำคัญของเธอ แม้ที่ผ่านมาไม่เคยมีโอกาสทำคอนเสิร์ตในแนวนี้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ครั้งนี้เธอขอถ่ายทอดตัวตนอีกด้าน ผ่านการเรียบเรียงดนตรีใหม่ในสไตล์ Soul ที่เข้มข้น อบอวลด้วยอารมณ์
นอกจากเพลง Soul ที่ตั้งใจหยิบมาทำใหม่แบบเต็มที่แล้ว เพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึงก็มีมาให้ฟังแน่นอน ครบทุกความทรงจำ แต่ในบรรยากาศที่อบอุ่นกว่าเดิม ใกล้ชิดกว่าเดิม “อยากจะให้ใกล้แค่ไหน อยากจะเดินขึ้นมาหานันทิดาบนเวทีก็ได้” คือคำยืนยันถึงความตั้งใจในการสร้างประสบการณ์ที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพราะอยากให้แฟนๆ ทุกคนมานั่งฟังเพลงด้วยกันแบบสบาย ๆ เหมือนมารวมตัวกันในค่ำคืนพิเศษ
คอนเสิร์ตครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่โชว์เสียงดีว่า แต่เป็นคืนที่เต็มไปด้วยความคิดถึง ความอบอุ่น และพลังของเสียงเพลงที่ทำให้เราใกล้กันมากที่สุด
เตรียมหัวใจให้พร้อม เพราะนี่คือค่ำคืนที่ดีว่าจะยืนใกล้คุณกว่าที่เคย
คอนเสิร์ตนั่งใกล้ NANTIDA SOUL NIGHT แสดงวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 (เพียงรอบเดียว) ณ Siampic Hall บัตรราคา 3,800 / 3,500 / 3,300 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรวันแรก 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 02-262-3456
