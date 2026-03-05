My Sweet Home กระแสแรงจนบ้านแทบแตก! “อี ดงอุค” พร้อมสร้างโมเมนต์ใกล้ชิดแฟน ๆ 21 มี.ค. 69 นี้

กระแสแรงเกินต้านแบบไม่มีเบรก สำหรับงาน “LEE DONG WOOK 2025–2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in Bangkok 2026”การกลับมาของซูเปอร์สตาร์เกาหลีตัวจริง “อี ดงอุค” ที่แฟนไทยเฝ้ารอคอยยาวนานกว่า 9 ปี! สนับสนุนโดย UltraV Thailand ตอนนี้บัตรถูกจำหน่ายไปแล้วกว่า 90% และกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ใครยังไม่มีบัตรต้องรีบแล้ว!
“My Sweet Home” บ้านหลังอบอุ่นที่ชื่อว่า… แฟนชาวไทย
นี้ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “My Sweet Home” ที่ตั้งใจให้ทุกคนรู้สึกเหมือนได้ต้อนรับเขากลับบ้าน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และโมเมนต์ละมุนหัวใจ ไฮไลต์พิเศษคือเวทีแบบ Catwalk ที่ยื่นลงมาหาผู้ชม เพิ่มระดับความใกล้ชิดแบบเห็นชัดทุกสีหน้า แววตา และรอยยิ้ม ทำให้ทุกโซนได้สัมผัสโมเมนต์พิเศษแบบใกล้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
พระเอกซุปตาร์ขวัญใจมหาชน – ตัวจริงเสียงจริง
เจ้าของผลงานซีรีส์ระดับตำนานอย่าง My Girl, Goblin, Tale of the Nine Tailed เป็นต้น ครั้งนี้ “อี ดงอุค” เตรียมเสิร์ฟทั้งMini Talk สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆได้ใกล้ชิดมากกว่าการนั่งชมอยู่กับที่ เพราะงานนี้การันตีความฟิน กับสิทธิ์ลุ้นใกล้ชิดศิลปินแทบทุกที่นั่ง!
บัตรเหลือน้อยมาก! เลือกระดับความฟินได้ตามใจ ในราคาสุดคุ้ม บัตร VVIP ราคา 6,600 บาท, บัตร VIP ราคา 5,600 บาท, บัตร GA1 ราคา 4,600 บาท, บัตร GA2 ราคา 3,600 บาท และบัตร GA3 ราคา 2,600 บาท ซื้อได้แล้ววันนี้ที่www.ticketmelon.com และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย CI SHOWBIZ
ทุกระดับราคามาพร้อมแพ็กเกจสิทธิพิเศษแน่นครบ ทั้ง Mini Talk, Hi-Bye, Hi-Touch, Group Photo, Signed Polaroid, Signed Poster, Photo Card และ Official Poster เพิ่มโอกาสลุ้นใกล้ชิดในหลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าไม่ว่าจะนั่งโซนไหน ก็มีสิทธิ์สร้างโมเมนต์สุดพิเศษกับอี ดงอุคได้เหมือนกัน ประกาศสิทธิพิเศษ(Fan Benefits)วันที่ 12 มีนาคม 2569 นี้
แล้วมาสร้างความทรงจำครั้งสำคัญไปด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ณ BCC Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 9 ปีแห่งการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงโอกาสเจอเขาแบบใกล้ที่สุด… กำลังจะ Sold Out แล้ว
#이동욱 #LeeDongWook #อีดงอุค #FanmeetingTour #MySweetHome #CIShowbiz #UltraV #LeeDongWookinBangkok