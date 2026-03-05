“บลู–นานิ” ร่วมเฟรมความไบรท์ เปิดบ้าน SEKKISEI กลางเซ็นทรัลเวิลด์

ได้รับความสนใจตั้งแต่นาทีแรก เมื่อ SEKKISEI โดย KOSÉ ประเทศไทย จัดงาน “SEKKISEI House Of Bright Event” พร้อมประกาศเปิดตัว “นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” เข้าสู่ครอบครัวโคเซ่ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะ Friend of SEKKISEI Sunscreen เคียงข้าง “บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ” ที่เดินหน้าร่วมงานกับแบรนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะ Brand Ambassador of SEKKISEI Lotion
บรรยากาศภายในงาน ณ Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มไปด้วยความความสนใจ เมื่อทั้งสองหนุ่มปรากฏตัวบนเวที เสียงต้อนรับจากแฟนคลับดังต่อเนื่อง ท่ามกลางสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ที่ร่วมบันทึกภาพโมเมนต์สำคัญ สะท้อนกระแสความนิยมที่ยังคงแข็งแรง
สำหรับบลู การกลับมาปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Always Bright Always Blue” ตอกย้ำภาพลักษณ์หนุ่มผิวกระจ่างใสที่แฟน ๆ คุ้นเคย โดยเจ้าตัวเผยว่า การเติมความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอด้วย SEKKISEI Brightening Essence Lotion คือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผิวดูโกลว์ใสอย่างเป็นธรรมชาติ และเสริมความมั่นใจในทุกบทบาท
ด้านนานิ Friend คนใหม่ของ SEKKISEI Sunscreen มาพร้อมแคมเปญ “Every Day Ready To Bright” ถ่ายทอดภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมลุยทุกกิจกรรมอย่างมั่นใจ ผ่าน SEKKISEI Brightening Day Care Emulsion SPF50+/PA++++ กันแดดผิวไบรท์ 3 in 1 ที่ผสานทั้งการบำรุง ปกป้อง และช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนในขั้นตอนเดียว โดยเจ้าตัวย้ำถึงความสำคัญของการดูแลและปกป้องผิวในวันที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรืออยู่หน้ากล้องเป็นเวลานาน
ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ทั้งสองอย่างใกล้ชิด ผ่านโซนกิจกรรมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงอีเวนต์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2569
การร่วมเฟรมของบลูและนานิในครั้งนี้ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ถูกจับตามองของวงการความงามและบันเทิงในช่วงต้นปีนี้