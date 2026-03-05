“เดียร์น่า- ฟอส จิรัชพงศ์” ร่วมงานเปิดตัวเคลย์ เดอ โป โบเต้ อินฟินิต เรเดียนซ์ บูติค (Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique) ชั้น 1 Central Park Bangkok

Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีจากญี่ปุ่น นำทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์สู่โลกแห่งความงามอันหรูหราและเปล่งประกาย ผ่านการเฉลิมฉลองเปิดตัว Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique เคาน์เตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 Central Park Bangkok พร้อมเปิดตัว Synactif Salon แห่งเดียวในประเทศไทย พื้นที่เอกสิทธิ์สำหรับการปรนนิบัติผิวอย่างล้ำลึกด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นสูง Synactif โดยได้รับเกียรติจาก “เดียร์น่า ฟลีโป” และ “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง“ ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความพิเศษนี้
Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique ถ่ายทอดปรัชญาการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Infinite Radiance’ ความเปล่งประกายอันไร้ขีดจำกัด หลอมรวมอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่โลโก้รูปกุญแจสีทอง “The Key” สัญลักษณ์แห่งการปลดล็อกความเปล่งประกายในตัวคุณ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ผิวหนังและเทคโนโลยีความงามชั้นสูง ทั้งยังได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สะท้อนความหรูหราผ่านโทนสีทองสว่างนุ่มนวล ผสานวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดแสงโทนอุ่นที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอวลด้วยความสง่างาม เชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาดื่มด่ำกับประสบการณ์ความงามในมิติที่เหนือระดับ
พื้นที่ภายในบูติกได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ แบ่งเป็น 2 โซนหลัก ประกอบด้วย Inclusive และ Exclusive โดยโซน Inclusive พร้อมให้การต้อนรับทุกท่านด้วย The Experience Table สำหรับรังสรรค์ Beauty Routine เฉพาะบุคคลทั้งสกินแคร์และเมคอัพ ต่อเนื่องสู่ The Radiance Wall กำแพงแห่งความเรเดียนซ์ และ Radiance Panel ที่ถ่ายทอดเบื้องหลังงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผิวหนังล้ำลึก โดยมี “The Key” โลโก้กุญแจอยู่กึ่งกลางที่สื่อถึงการปลดล็อกความงามอันเปล่งประกายแก่ทุกคน ถัดมากับ Semi-Private Salon สำหรับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างใกล้ชิด พร้อมกับ News Gallery & Product Panels ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนผสมระดับพรีเมี่ยม งานวิจัย วิดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี 3D Scan ผ่าน QR Code รวมถึง Consultation Space ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกแบบขั้นตอนการบำรุงผิวและการแต่งหน้าอย่างครอบคลุม รายล้อมด้วย Elevated Displays, Gifts of Luxury และ Sustainability
สะท้อนแนวคิดความงามควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง มีพื้นที่จัดแสดง La Crème สกินแคร์ระดับมาสเตอร์พีชที่เปรียบเสมือนไอคอนแห่งการฟื้นบำรุงผิวจากแบรนด์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากงานวิจัยสเต็มเซลล์ 3 ชนิด ผสานส่วนผสมบำรุงผิวมากกว่า 60 ชนิด เพื่อมอบประสิทธิภาพการฟื้นบำรุงผิวให้มีชีวิตชีวาและดูกระจ่างใสในทุกครั้งที่ใช้ ก่อนปิดท้ายด้วยโซน Exclusive ที่นำเสนอ Synactif Salon แห่งเดียวในไทย และ The Timeless Cabin ห้องทรีตเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การปรนนิบัติผิวอย่างล้ำลึก ผ่อนคลาย เงียบสงบและหรูหรา
Clé de Peau Beauté Infinite Radiance Boutique เคาน์เตอร์แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของแบรนด์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 1 Central Park Bangkok