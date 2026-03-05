“ซี-นุนิว” ติดเทรนด์โลก ขึ้นจอ New York Time Square

สร้างปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับ “ซี พฤกษ์” และ “นุนิว ชวรินทร์” หลังจากเข้าร่วมแคมเปญกับ THE KLINIQUE ในฐานะ THE KLINIQUE Skin Iconic ภายใต้แคมเปญ “ZEE YOUR NEW SKIN และเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางสยาม วันที 25 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมให้กําลังใจอย่างเนืองแน่น
เท่านั้นไม่พอ แคมเปญนี้ THE KLINIQUE จัดใหญ่จัดเต็มจนกลายเป็นโมเมนต์ระดับโลก เมื่อ ซี-นุนิว ปรากฏบนจอดิจิทัลยักษ์กลาง New York, Times Square กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน ทันทีทีเปิดตัวกระแสตอบรับจากแฟนคลับทังไทยและต่างประเทศพุ่งแรงบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับ ซี–นุนิว และแคมเปญของ THE KLINIQUE ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 Trending in Thailand และอันดับ 2 Worldwide กระแสดังกล่าวสะท้อนพลังของคอมมูนิตีและแฟนคลับทั้งในและ ต่างประเทศ ที่ร่วมกันผลักดันให้แคมเปญนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว
ตอกย้ำเส้นทาง จากวันเปิดตัว—ติดเทรนด์—สู่ใจกลางมหานคร ระดับโลก เกิดขึ้นได้จากพลังร่วมกันของแบรนด์ ศิลปิน และแฟนคลับ นับว่า THE KLINIQUE เป็นคลินิกไทย แบรนด์แรกที่ได้สื่อกลางมหานครระดับโลก ประกาศศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานของคลินิคความงามเบอร์ต้นของไทยสู่สายตาระดับสากลอย่างแท้จริง
นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “THE KLINIQUE เชื่อว่าการดูแลตัวเองควรเริ่มจากความปลอดภัย และมาตรฐานที่ถูกต้อง เราจึงยกระดับบริการและนวัตกรรมภายใต้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับผลลัพธ์ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ซีและนุนิวสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเองได้อย่างชัดเจน เขาได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชีย และการปรากฏภาพใน New York, Times Square ย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายด้านความงามที่ได้รับความเชื่อมั่นระดับโลก ”
ด้านซี-นุนิวก็ได้พูดถึงปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า
นุนิว “ปกติก็มาใช้บริการที่ เดอะคลีนิกค์ อยู่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน และที่นี่เขาจะเล่นใหญ่มีหน้าเราสองคนที่ขึ้นป้ายใหญ่มากที่สยาม และยังมีภาพเราไปปรากฏบนจอดิจิทัลยักษ์กลาง New York, Times Square ตื่นเต้นมากเลยครับ”
ซี “ดีใจครับที่มีภาพเราสองคนที่ New York, Times Square ก็ขอบคุณเดอะคลีนิกค์ และขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่สนับสนุน แค่คืนเดียวก็ติดเทรนด์ระดับโลก เราก็จะรักษามาตรฐานในการทำงานต่อไป ต้องดูแลทั้งการทำงานและหน้าตา เราทำงานเบื้องหน้าและแม้แต่คนที่ไม่ได้ทำงานเบื้องหน้า การดูแลรักษาใบหน้าและร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญ มันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรา และตอนนี้ก็อยากจะทำจมูก เดี๋ยวเตรียมปรึกษาคุณหมอเลย”