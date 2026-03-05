xs
AIMCG ผนึกกำลัง TLM พลิกโฉม “ROW 55” สู่แนวคิด EAT–MEET–MOVE แห่งใหม่ใจกลางทองหล่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทรัสต์ AIMCG) ร่วมกับ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด (TLM) แถลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมมูว์ แบงค์คอก พร้อมเปิดตัวการพลิกโฉมโครงการ 72 Courtyard (เดิม) ภายใต้ชื่อใหม่ “ROW 55” เพื่อยกระดับสู่แลนด์มาร์คไลฟ์สไตล์แห่งใหม่บนทำเลสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

ROW 55 พัฒนาภายใต้แนวคิด ‘EAT–MEET–MOVE’ ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ในรูปแบบ All-Day Destination เชื่อมต่อกิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ผสานการรับประทานอาหาร การพบปะสังสรรค์ และการดูแลสุขภาพไว้ในพื้นที่เดียว สร้างสมดุลของการใช้ชีวิตตลอดวัน โครงการมีพื้นที่รวม 5,019 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่ส่วนกลาง และที่จอดรถ มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาส 2 ปี 2569 นี้

การดำเนินงานครั้งนี้ขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ “เปลี่ยน ปรับ และลงทุน” มุ่งเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยได้รับความเชื่อมั่นจากแบรนด์ CHARTER และ The Athletic Club ในฐานะผู้เช่าหลัก ส่งผลให้พื้นที่ชั้น 1 เต็ม 100% สะท้อนการตอบรับที่ดีจากตลาด และเสริมความแข็งแกร่งของผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ยกระดับบทบาทผู้จัดการกองทรัสต์ สู่การบริหารเชิงรุก
“จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า กองทรัสต์ได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลนโยบายการลงทุนแบบดั้งเดิม สู่การเป็น Active REIT Manager เพื่อให้กองทรัสต์ AIMCG ได้เป็น Strategic Owner อย่างเต็มรูปแบบ โดยเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจและบริหารทรัพย์สินเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้พอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ

“หน้าที่สำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์คือการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริบทตลาดทุนและอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลง การยึดโมเดลเดิมอาจกลายเป็นความเสี่ยง เราจึงเลือกปรับทิศทางก่อนที่ข้อจำกัดจะส่งผลต่อโครงสร้างรายได้”

การปรับตำแหน่งสินทรัพย์จาก 72 Courtyard (เดิม) สู่ ROW 55 สะท้อนการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเห็นว่าโมเดล Nightlife มีข้อจำกัดด้านช่วงเวลาการใช้งานและโอกาสในการสร้างรายได้ การพัฒนาเป็น All-Day Destination จึงเป็นการขยายโอกาสสร้างรายได้ตลอดวัน พร้อมปลดล็อกศักยภาพทำเลทองหล่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
กองทรัสต์ AIMCG ใช้กรอบแนวคิด “เปลี่ยน ปรับ และลงทุน” เป็นหลักในการบริหารทรัพย์สิน โดย เปลี่ยน เมื่อบริบทไม่เอื้อ ปรับ ให้สอดคล้องกับตลาด และ ลงทุน เพื่อเสริมศักยภาพรายได้ในอนาคต แม้การปรับปรุงอาจกระทบรายได้ระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จรัสฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าวจะถูกนำไปต่อยอดกับทรัพย์สินอื่นในพอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ ยกระดับมูลค่า และเสริมความมั่นคงของผลตอบแทนในภาพรวมของกองทรัสต์

สำหรับโครงการ ROW 55 กองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด (TLM) เป็นผู้บริหารโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและผลักดันศักยภาพเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

ชูมาตรฐานบริหารแบบโรงแรม ยกระดับสู่พื้นที่ใช้งานตลอดวัน
“ชัยรัตน์ แสงทอง” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด (TLM) เปิดเผยว่า TLM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมแบบครบวงจร มุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าของสินทรัพย์ พร้อมทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของกองทรัสต์ AIMCG ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในย่านสุขุมวิทและทองหล่อ

TLM นำประสบการณ์บริหารโครงการระดับพรีเมียม ทั้งที่อยู่อาศัยและโรงแรม รวมถึงการบริหารโรงแรมมูว์ แบงค์คอก มาประยุกต์ใช้กับ ROW 55 เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและการจัดการพื้นที่ให้แตกต่างจากโครงการทั่วไป
ด้วยประสบการณ์ในย่านทองหล่อกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ากำลังซื้อสูง สามารถวางแผนผู้เช่าและรูปแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง

โครงการจึงปรับสู่โมเดลที่รองรับการใช้งานตลอดวัน เพื่อขยายช่วงเวลาการใช้พื้นที่และสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยผสานร้านอาหาร คาเฟ่ ฟิตเนส และบริการด้านสุขภาพไว้ในพื้นที่เดียว รองรับทั้งการทำงาน พบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย และพักผ่อน

TLM ตั้งเป้าอัตราเช่าเต็ม 100% ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยคัดเลือกผู้เช่าที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีฐานลูกค้าชัดเจน ควบคู่การบริหารต้นทุนและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจอย่างลึกซึ้ง

“เราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลอาคาร แต่ร่วมวางงบประมาณและกำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายได้และทำให้มูลค่าโครงการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ผนึกพันธมิตรแม่เหล็ก ปักหมุดแลนด์มาร์คไลฟ์สไตล์
ภายหลังการรีแบรนด์และพัฒนาโครงการ ROW 55 ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้ประกอบการคุณภาพ รวมถึงกลุ่มแบรนด์ CHARTER ที่เข้าร่วมเป็นผู้เช่าหลัก
“กษิดิศ บุญเกิด” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ CHARTER กล่าวว่า “ทำเลทองหล่อเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีดีมานด์ต่อเนื่องตลอดวัน และมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย เรามอง ROW 55 เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่เป็นจุดหมายที่สามารถรองรับการทำงาน การดูแลสุขภาพ และการพบปะสังสรรค์ได้ในที่เดียว โมเดลนี้ช่วยให้เกิดทราฟฟิกอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว”

CHARTER วางตำแหน่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ผ่านบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน พร้อมพื้นที่รองรับการทำงานและพักผ่อน บรรยากาศผ่อนคลาย เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และมีกิจกรรมสร้างชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
“เป้าหมายใน 12 เดือนแรกคือการสร้างฐานลูกค้าประจำให้แข็งแรง เราต้องการให้ CHARTER เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนย่านทองหล่อ”

ขณะเดียวกัน โครงการยังได้พันธมิตรด้านฟิตเนสระดับเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง The Athletic Club เข้ามาเสริมองค์ประกอบด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการดูแลร่างกายและการใช้ชีวิตภายใน ROW 55 อย่างลงตัว












