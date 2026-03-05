xs
xsm
sm
md
lg

"โค้ชส้ม" คือใคร ติดแฮชแท็กถึง "ไฮโซน้ำหวาน" แน่จริง ก็เปิดคลิป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"โค้ชส้ม" คือใคร โพสต์ข้อความและติดแฮชแท็กถึง "ไฮโซน้ำหวาน พัสวี" ก่อนจะลบโพสต์ไป ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไร และเกี่ยวข้องอะไรกับข่าวที่เกิดขึ้นหรือไม่

ด้านไฮโซน้ำหวาน เห็นว่าเตรียมแถลงข่าวพร้อมทนาย กรณีนักไลฟ์สดเร็วๆ นี้





"โค้ชส้ม" คือใคร ติดแฮชแท็กถึง "ไฮโซน้ำหวาน" แน่จริง ก็เปิดคลิป
"โค้ชส้ม" คือใคร ติดแฮชแท็กถึง "ไฮโซน้ำหวาน" แน่จริง ก็เปิดคลิป
"โค้ชส้ม" คือใคร ติดแฮชแท็กถึง "ไฮโซน้ำหวาน" แน่จริง ก็เปิดคลิป