ชมรมวิจารณ์บันเทิงจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคนใหม่ มุ่งยกระดับวงการวิจารณ์บันเทิงไทยอย่างสร้างสรรค์

ชมรมวิจารณ์บันเทิงจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 น. ณ วัน แบงค็อก ฟอรัม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งชมรม พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของชมรมในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการวิจารณ์บันเทิง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทย
จากนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของพิธี เมื่อ คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงวาระที่ผ่านมา กล่าวแสดงความรู้สึกและสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ พร้อมทั้งทำพิธีส่งมอบสัญลักษณ์ตำแหน่งแก่ คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงคนใหม่ ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากผู้ร่วมงาน
ในการกล่าวรับตำแหน่ง คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การดำเนินงานในวาระใหม่ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการวิจารณ์บันเทิงให้มีความลุ่มลึก สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับบริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมบทบาทของนักวิจารณ์ในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาวงการภาพยนตร์และสื่อไทย
ภายในงานยังได้มีการแนะนำคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งจะร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของชมรมในวาระต่อไป ประกอบด้วย รองประธานฝ่ายวิชาการ: รศ.ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานฝ่ายกิจกรรม: อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร FILMAX รองประธานฝ่ายพันธกิจ: ริทธิเมธ ทับสุวรรณ แอดมินเพจ “เก้ากระบี่เดียวดาย” เลขาธิการ: ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: มานัสศักดิ์ ดอกไม้ เจ้าของรางวัลรัตน์ เปสตันยี ปี 2546 และผู้ทำงานด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ และ ปิยราช เปลี่ยนพันธ์ ผู้จัดรายการและผู้ก่อตั้งช่อง “สกู๊ปวิวไฟเดอร์” เหรัญญิก: ดนิตา เมธสวัสดิ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ: ศาสวัต บุญศรี อาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร นายทะเบียน: บวรรัตน์ ชัยราบ
ต่อมา ประธานชมรมคนใหม่ พร้อมด้วย อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว รองประธานฝ่ายกิจกรรม ได้กล่าวถึงแนวทางและพันธกิจของชมรมในวาระใหม่ โดยเน้นการสร้างพื้นที่กิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับนักวิจารณ์รุ่นใหม่ การจัดเสวนาเชิงวิชาการ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิง ในช่วงท้ายของงาน ได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแนวนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยในระดับสากล
พิธีปิดงานเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาชิกวุฒิสภา ชวพล วัฒนพรมงคล คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา อดีตประธานชมรม คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมคนใหม่ ดร. ธีระชัย พิพิธศุภผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการ วัน แบงค็อก
การส่งมอบตำแหน่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิจารณ์บันเทิงไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่อไปในอนาคต
ชมรมวิจารณ์บันเทิงจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 น. ณ วัน แบงค็อก ฟอรัม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งชมรม พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของชมรมในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการวิจารณ์บันเทิง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทย
จากนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของพิธี เมื่อ คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงวาระที่ผ่านมา กล่าวแสดงความรู้สึกและสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ พร้อมทั้งทำพิธีส่งมอบสัญลักษณ์ตำแหน่งแก่ คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงคนใหม่ ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากผู้ร่วมงาน
ในการกล่าวรับตำแหน่ง คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การดำเนินงานในวาระใหม่ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการวิจารณ์บันเทิงให้มีความลุ่มลึก สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับบริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมบทบาทของนักวิจารณ์ในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาวงการภาพยนตร์และสื่อไทย
ภายในงานยังได้มีการแนะนำคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งจะร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของชมรมในวาระต่อไป ประกอบด้วย รองประธานฝ่ายวิชาการ: รศ.ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานฝ่ายกิจกรรม: อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร FILMAX รองประธานฝ่ายพันธกิจ: ริทธิเมธ ทับสุวรรณ แอดมินเพจ “เก้ากระบี่เดียวดาย” เลขาธิการ: ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: มานัสศักดิ์ ดอกไม้ เจ้าของรางวัลรัตน์ เปสตันยี ปี 2546 และผู้ทำงานด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ และ ปิยราช เปลี่ยนพันธ์ ผู้จัดรายการและผู้ก่อตั้งช่อง “สกู๊ปวิวไฟเดอร์” เหรัญญิก: ดนิตา เมธสวัสดิ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ: ศาสวัต บุญศรี อาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร นายทะเบียน: บวรรัตน์ ชัยราบ
ต่อมา ประธานชมรมคนใหม่ พร้อมด้วย อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว รองประธานฝ่ายกิจกรรม ได้กล่าวถึงแนวทางและพันธกิจของชมรมในวาระใหม่ โดยเน้นการสร้างพื้นที่กิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับนักวิจารณ์รุ่นใหม่ การจัดเสวนาเชิงวิชาการ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิง ในช่วงท้ายของงาน ได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแนวนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยในระดับสากล
พิธีปิดงานเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาชิกวุฒิสภา ชวพล วัฒนพรมงคล คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา อดีตประธานชมรม คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมคนใหม่ ดร. ธีระชัย พิพิธศุภผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการ วัน แบงค็อก
การส่งมอบตำแหน่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิจารณ์บันเทิงไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่อไปในอนาคต
ชมรมวิจารณ์บันเทิงจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 น. ณ วัน แบงค็อก ฟอรัม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งชมรม พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของชมรมในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการวิจารณ์บันเทิง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทย
จากนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของพิธี เมื่อ คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงวาระที่ผ่านมา กล่าวแสดงความรู้สึกและสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ พร้อมทั้งทำพิธีส่งมอบสัญลักษณ์ตำแหน่งแก่ คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงคนใหม่ ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากผู้ร่วมงาน
ในการกล่าวรับตำแหน่ง คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การดำเนินงานในวาระใหม่ โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการวิจารณ์บันเทิงให้มีความลุ่มลึก สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับบริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมบทบาทของนักวิจารณ์ในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาวงการภาพยนตร์และสื่อไทย
ภายในงานยังได้มีการแนะนำคณะทำงานชุดใหม่ ซึ่งจะร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของชมรมในวาระต่อไป ประกอบด้วย รองประธานฝ่ายวิชาการ: รศ.ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานฝ่ายกิจกรรม: อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร FILMAX รองประธานฝ่ายพันธกิจ: ริทธิเมธ ทับสุวรรณ แอดมินเพจ “เก้ากระบี่เดียวดาย” เลขาธิการ: ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: มานัสศักดิ์ ดอกไม้ เจ้าของรางวัลรัตน์ เปสตันยี ปี 2546 และผู้ทำงานด้านอนุรักษ์ภาพยนตร์ หอภาพยนตร์ และ ปิยราช เปลี่ยนพันธ์ ผู้จัดรายการและผู้ก่อตั้งช่อง “สกู๊ปวิวไฟเดอร์” เหรัญญิก: ดนิตา เมธสวัสดิ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ: ศาสวัต บุญศรี อาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร นายทะเบียน: บวรรัตน์ ชัยราบ
ต่อมา ประธานชมรมคนใหม่ พร้อมด้วย อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว รองประธานฝ่ายกิจกรรม ได้กล่าวถึงแนวทางและพันธกิจของชมรมในวาระใหม่ โดยเน้นการสร้างพื้นที่กิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับนักวิจารณ์รุ่นใหม่ การจัดเสวนาเชิงวิชาการ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิง ในช่วงท้ายของงาน ได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแนวนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยในระดับสากล
พิธีปิดงานเป็นการถ่ายภาพร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาชิกวุฒิสภา ชวพล วัฒนพรมงคล คุณนคร วีระประวัติ ผู้ก่อตั้งชมรมวิจารณ์บันเทิง คุณเกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา อดีตประธานชมรม คุณมโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ประธานชมรมคนใหม่ ดร. ธีระชัย พิพิธศุภผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการ วัน แบงค็อก
การส่งมอบตำแหน่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิจารณ์บันเทิงไทย ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่อไปในอนาคต