"ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์" ขึ้นสำนักงานเขต ห้ามกันเดือด ด้าน "นักไลฟ์" ยืนยันไม่ขอโทษ

หลังจากที่ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี” ออกมาไลฟ์สดแฉถูก “นักไลฟ์มืออาชีพ” ยั่วยวนสามีในขณะประชุมงาน และตำหนิ “นาวินต้าร์” สามีว่าทำไมไม่ห้ามปราม งานนี้นาวินต้าร์อธิบายและขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนต้องเดินออกจากไลฟ์ไป แต่ล่าสุดดูเหมือนเรื่องจะบานปลาย เมื่อวานนี้มีคนเห็น ไฮโซน้ำหวาน และ นาวินต้าร์ ไปที่สำนักงานเขต ทำเอาอึ้งกันทั้งเขตเพราะพึ่งเห็นข่าวทั้งคู่ และก็เดินทางมาที่สำนักงานเขตเลย เห็นว่างานนี้มีการห้ามกันให้วุ่น จนในที่สุดทั้งคู่ก็กลับบ้านไป
ด้านความเคลื่อนไหวของนักไลฟ์สด มีตัวกลางมาพูดคุยกับน้ำหวาน ยืนยันว่าฝั่งนักไลฟ์สดไม่เข้ามาขอโทษไฮโซน้ำหวาน เพราะกลัวจะโดนกระทืบ