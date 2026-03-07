ดราม่าจีนเดือด! นักแสดงรุ่นใหญ่ “หลิว เสี่ยวชิ่ง” วัย 75 รับบทสาววัย 15 แถมจูบพระเอกเด็กกว่า 30 ปี ชาวเน็ตถล่มยับ

โซเชียลจีนวิจารณ์สนั่น หลังนักแสดงระดับตำนาน หลิว เสี่ยวชิ่ง วัย 75 ปี รับบทวัยรุ่นในซีรีส์สั้น พร้อมฉากจูบกับพระเอกอายุน้อยกว่า 30 ปี ทำชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของบท
นักแสดงหญิงระดับตำนานของจีน หลิว เสี่ยวชิ่ง วัย 75 ปี กลับมาเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังเธอรับบทเป็น เด็กสาววัย 15 ปี ในไมโครดราม่าเรื่อง Jin Xiu An Ran จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต
ในซีรีส์เรื่องดังกล่าว หลิว เสี่ยวชิ่ง รับบท ซูหว่านชิง ช่างปักผ้าสาววัยเยาว์ และยังมีฉากโรแมนติกจูบกับนักแสดงชาย จิน เจีย ซึ่งมีอายุน้อยกว่าเธอถึงประมาณ 30 ปี ทำให้ฉากดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันทีที่ออกอากาศ
แม้ทีมผู้สร้างจะใช้ฟิลเตอร์ภาพแบบซอฟต์โฟกัสอย่างหนักเพื่อช่วยให้ภาพดูอ่อนวัย แต่ผู้ชมจำนวนมากมองว่าความต่างของวัยยังคงเห็นได้ชัดเจน จนทำให้ฉากจูบดังกล่าวติดอันดับคำค้นหายอดนิยมบนโซเชียลจีนอย่างรวดเร็ว
ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อน บางคนเขียนว่า “คุณยายชิ่ง พอเถอะเถอะ”
ขณะที่บางคนตั้งคำถามว่า เหตุใดเธอจึงยังคงเลือกเล่นบทวัยรุ่น แทนที่จะรับบทที่เหมาะสมกับอายุของตัวเอง
อีกคอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่า“เธอสามารถเป็นคุณย่าของเขาได้เลย แล้วเขาจะจูบเธอได้อย่างไร”
บางคนถึงกับเรียกฉากดังกล่าวว่า “อุบัติเหตุจากการทำงาน” ของนักแสดงชาย โดยความเห็นนี้ยิ่งกลายเป็นกระแส เมื่อมีคนในทีมงานละครกดถูกใจคอมเมนต์ดังกล่าว
ช่วงแรกหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการกดไลก์จากพระเอก จิน เจีย แต่ภายหลังมีการชี้แจงว่า ผู้ที่กดถูกใจจริง ๆ คือ กู้ เยี่ยนซิ่ว นักแสดงสมทบของเรื่อง ทำให้ดราม่ายิ่งลุกลามมากขึ้นไปอีก
อย่างไรก็ตาม หลิว เสี่ยวชิ่ง ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงระดับตำนานของจีน เธอเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นแรงงานในไร่นา ก่อนเข้าร่วมคณะละครของกองทัพปลดปล่อยประชาชน และก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในทศวรรษ 1970
เธอเริ่มโด่งดังจากภาพยนตร์จีนหลายเรื่อง เช่น The Little Flower และ What a Family ก่อนจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศจากการรับบท ซูสีไทเฮา ในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชื่อดัง The Burning of the Imperial Palace และ Reign Behind the Curtain ในช่วงทศวรรษ 1980
ผลงานการแสดงของเธอทำให้คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจาก Hundred Flowers Award หลายครั้ง และยังได้รับรางวัลจากเวที Golden Rooster Awards อีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวทีดังกล่าว
นอกจากงานแสดง หลิว เสี่ยวชิ่ง ยังเคยผันตัวไปทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในปี 1999 เธอเคยติดอันดับที่ 45 ของรายชื่อมหาเศรษฐีจีนของ Forbes
อย่างไรก็ตาม เส้นทางชีวิตของเธอไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในปี 2002 เธอถูกจับกุมในคดี หลีกเลี่ยงภาษี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเธอในกรุงปักกิ่ง และถูกปรับกว่า 7.1 ล้านหยวน พร้อมต้องโทษจำคุกหนึ่งปี ก่อนจะกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหลังพ้นโทษ
แม้จะมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์มาตลอดหลายทศวรรษ แต่หลิว เสี่ยวชิ่ง ยังคงเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอยู่เสมอ และการรับบทวัยรุ่นในวัย 75 ปีครั้งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่า เธอยังคงสามารถสร้างกระแสถกเถียงในวงการบันเทิงจีนได้ไม่แพ้ดารารุ่นใหม่เลยทีเดียว