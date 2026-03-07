บันเทิงรอบโลก “พัคจีฮุน” มาแรงสุดปี หนัง King and the Man Living กวาด 9 ล้านคนดู แบรนด์โฆษณารุมจีบ

กระแสของนักแสดงหนุ่มเกาหลี “พัคจีฮุน” กำลังแรงไม่หยุด หลังภาพยนตร์ย้อนยุค King and the Man Living ทำยอดผู้ชมทะลุ 9 ล้านคนและกำลังมุ่งสู่หลัก 10 ล้าน ขณะเดียวกันเขายังครองอันดับ 1 การจัดอันดับแบรนด์ Rising Star ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2026 จากสถาบัน Korea Corporate Reputation Research Institute ด้วยคะแนนรวมกว่า 5.1 ล้านคะแนน ความนิยมพุ่งขึ้นจากบทบาทกษัตริย์หนุ่ม “พระเจ้าดันจง” ที่เขาถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งจนได้รับคำชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ ส่งผลให้หลายแบรนด์แฟชั่น ความงาม และอาหารแห่ติดต่อเซ็นสัญญาโฆษณา ขณะที่ผู้จัดจำหน่าย Showbox ยังปล่อยโปสเตอร์ใหม่ฉลองยอด 9 ล้าน เป็นภาพกษัตริย์หนุ่มนั่งเล่นน้ำอย่างโดดเดี่ยว สะท้อนความเหงาของเด็กที่ต้องถูกเนรเทศ
ข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าผู้กำกับดัง “เควนติน ทารันติโน” เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านในอิสราเอลถูกยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวปลอม หลังบัญชีบนแพลตฟอร์ม X ที่มีผู้ติดตามกว่า 150,000 คนโพสต์ข้อความอ้างแหล่งข่าวจาก Deadline อย่างผิด ๆ จนถูกแชร์ต่อจำนวนมาก ก่อนจะมีการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีข่าวปลอมที่อ้างว่านักแสดงตลก “เจอร์รี ไซน์เฟลด์” เสียชีวิตในเหตุการณ์คล้ายกัน รวมถึงภาพปลอมที่สร้างด้วย AI ที่แสดงว่าผู้กำกับจาก Pulp Fiction หลบอยู่ในบังเกอร์ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นของปลอมทั้งหมด โดยตัวแทนของ “เควนติน ทารันติโน” ยืนยันว่าเขาและครอบครัวปลอดภัยดี
Disney+ ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับกำหนดฉายซีรีส์ Knock-Off ของ “คิมซูฮยอน” โดยยืนยันเมื่อวันที่ 3 มีนาคมว่าตารางการออกอากาศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังมีรายงานว่าสตรีมมิงอาจปล่อยซีรีส์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ซีรีส์เรื่องนี้ใช้งบสร้างสูงราว 60,000 ล้านวอน เล่าเรื่องชายที่ก้าวขึ้นเป็นราชาตลาดสินค้าปลอมในช่วงวิกฤต IMF แต่โปรเจกต์ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วหลังเกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของ “คิมซูฮยอน” ทำให้จนถึงตอนนี้อนาคตของซีรีส์ยังไม่แน่นอนและแฟน ๆ ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
กระแสข่าวลือว่า “เซนดายา” และ “ทอม ฮอลแลนด์” แต่งงานกันแบบเงียบ ๆ กำลังถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังสไตลิสต์คนสนิท “ลอว์ โรช” บอกบนพรมแดงงาน Actor Awards ว่าพิธีแต่งงาน “เกิดขึ้นไปแล้ว” ล่าสุด “แคลร์ สโตร์เมอร์” แม่ของ “เซนดายา” ยิ่งทำให้แฟน ๆ สงสัย เมื่อเธอแชร์คลิปสัมภาษณ์ดังกล่าวใน Instagram Stories พร้อมอีโมจิหัวเราะและข้อความสั้น ๆ โดยไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธข่าว คู่รักคู่นี้เปิดเผยความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2021 และมักเก็บเรื่องส่วนตัวอย่างเงียบที่สุด ขณะที่ก่อนหน้านี้ “เซนดายา” ยังถูกเห็นว่าสวมแหวนทองที่นิ้วนาง ทำให้หลายคนยิ่งตั้งคำถามว่าทั้งคู่แอบแต่งงานกันแล้วหรือไม่ แม้ทั้งสองจะยังไม่ออกมายืนยันก็ตาม