“โย ยศวดี” ฝากถึงสาวสองอยากเป็น น.ส. ควรเคารพสิทธิของผู้หญิงโดยกำเนิด

ชะนีมาแล้ว “โย ยศวดี” สาวแท้คนแรกที่ออกความเห็น กรณีสาวสองอยากเป็น "นางสาว" ลั่นสิทธิผู้หญิงโดยกำเนิดควรได้รับการปกป้อง ตนเองก็มักจะถูกฝรั่งถามว่าเป็นเพศที่สามหรือเปล่า ความกังวลของผู้หญิงไม่ควรถูกปิดเสียง เคารพความเท่าเทียม แบบไม่ก้าวก่ายเพศอื่น
ยังคงถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่ "นก ยลดา" และสาวประเภทสอง เรียกร้องเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น “นางสาว” จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง สาวประเภทสองบางคนก็เห็นด้วย เช่น "ปอย ตรีชฎา" แต่สาวสองบางคนก็ไม่เห็นด้วย เช่น "มาดามแพม" แต่ยังไม่เห็นผู้หญิงจริงๆ เจ้าของนางสาว ออกมาให้ความเห็น ล่าสุด “โย ยศวดี หัสดีวิจิตร” มาแล้ว ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เช่นกัน โดยเน้นย้ำถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน พร้อมตั้งคำถามว่า ถ้าใช้นางสาวได้หมด แล้วจะมีพื้นที่เกย์-ทรานส์ไว้ทำไม
“#ใจเย็นนะลูก 😮💨 ประเด็นเรื่องการใช้คำนำหน้า “นางสาว” สำหรับผู้ที่แปลงเพศ เป็นเรื่องที่สังคมกำลังถกเถียงกันอย่างจริงจัง คนที่พูดส่วนใหญ่มีเพศสภาพที่พร้อม ดูก็เหมือนผู้หญิงละนะ แต่คำถามคือสาวประเภทสองก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคน ถ้าการยอมรับในเพศสภาพหมายความว่าแค่แปลงเพศมาก็จบ ใช้นางสาวได้เลย แม่ว่ายังไม่พอนะลูก ไม่งั้นเค้าจะมีพื้นที่ หญิงชาย เกย์ ทรานส์ ไว้ทำไมนะลูก!
ในฐานะผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด แต่เพศสภาพลักษณะดูกึ่งๆ 🥹 และเป็นที่ถูกถกถามจากคนต่างชาติอยู่ตลอดเวลาว่าใช่เพศที่สามหรือไม่ แปลงเพศมาหรือเปล่า
โยเองเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกคน และเข้าใจว่าหลายคนต้องการการยอมรับในตัวตนของตัวเองนะคะ แต่ในขณะเดียวกัน โยก็เชื่อว่า “สิทธิของผู้หญิงโดยกำเนิดก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกัน” อันนี้แม่ต้องออกตัวนะลูกนะ
เพราะประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิง ทั้งทางร่างกาย สังคม และวัฒนธรรม มีความเฉพาะตัวและไม่สามารถแทนที่กันได้ การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเป็นเรื่องสำคัญ แต่การพูดถึงความกังวลของผู้หญิงโดยกำเนิด ก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด หรือถูกปิดเสียง
สังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่มีเสียงเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นสังคมที่รับฟังกันทุกด้านและในมุมมองของโย เสียงของผู้หญิงโดยกำเนิดก็ควรมีพื้นที่และได้รับการเคารพเช่นกันค่ะ
โยรักแล้วก็มีเพื่อนเป็นเพศที่สามเยอะมาก แต่ทุกคนก็ยอมรับในเพศสภาพของตัวเองดี แล้วก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเอง ที่จะไม่เรียกร้องหรือก้าวก่ายเพศอื่น เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะ แล้วก็หวังว่าจะจบลงด้วยเหตุและผลที่ดี
เพราะท้ายที่สุดแล้ว การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ ซึ่งอยากให้ทุกคนปฏิบัติสิ่งนี้ต่อทุกเพศ ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆในสังคมเลย ❤️❤️❤️”