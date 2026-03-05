“เทยแฟร์ พวกแกเป็นไงมั่ง” ตำนานตลอดไป “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-กอล์ฟ-เจนนี่” แม้ 15 ปีทั้งเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไป แต่ความรักยังเหมือนเดิม

สมการรอคอยและอัดแน่นไปด้วยโมเมนต์ของความคิดถึง สำหรับงานใหญ่ครั้งสำคัญ “เทยแฟร์ พวกแกเป็นไงมั่ง” ของ 4 พิธีกรตัวแม่ตัวมัม “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์, กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, เจนนี่ ปาหนัน วัชระ สุขชุม” พิธีกรรายการชื่อดัง “เทยเที่ยวไทย” ที่มีจำนวนตอนมากกว่า 500 อีพีตลอดระยะเวลา 12 ปี ด้วยยอดผู้ชมเข้าดูถล่มทลาย สร้างตำนาน เรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมีมดังๆ มากมาย จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุดพิสูจน์เห็นแล้วว่า “เทยเที่ยวไทย” ทั้ง 4 คน คือตำนานตลอดไป เพราะแฟนๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางโชว์จัดเต็มสุดอลังการแสงสีเสียงตระการตา และสเปเชียลโชว์สุดเซอร์ไพร์สจากเกสต์รับเชิญพิเศษ “ทาทา ยัง, ปิงปอง” พร้อมด้วยบรรดาลูกๆ สุดน่ารักที่ฟูมฟักมาแต่อ้อนแต่ออก “คริส-สิงโต-นิว-กัน-น้ำตาล-ซี”ที่ยังคงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สนุกสนานครบรส สร้างความประทับใจทั้งแฟนๆ ชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่ได้รับชมพร้อมกัน ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TMM LIVE” เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ที่ผ่านมา
เปิดเวทีด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ พร้อมด้วยเมดเล่ย์จัดเต็มกับพาร์ทแรกจาก“ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” ในเพลง “กลับมาหาเพื่อน” ต่อด้วยเพลง “หัวใจขอมา” จาก“กอล์ฟ” และ “คิดถึง...อีกแล้ว” จาก “เจนนี่” ตามด้วย “รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง” จาก “ป๋อมแป๋ม”ปิดท้ายด้วย “คิดถึงฉันไหม เวลาที่เธอ” จาก “ก๊อตจิ” และ “กลับมาหาเพื่อน” ก่อนจะพักเหนื่อยจากโชว์แรก “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” ก็ทักทายแฟนๆ ทุกคนด้วยความคิดถึงต้อนรับสู่งาน “เทยแฟร์ พวกแกเป็นไงมั่ง” อย่างเป็นทางการ ที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆ ตลอดการพูดคุย จากนั้นส่งต่อเข้าพาร์ทที่ 2 ย้อนอดีตสุดคลาสิคช่วง “Music of Toey Tiew Thai” (รวมเพลงแปลง) จัดเต็มเมดเล่ย์เพลงแปลงที่หลายคนเอาไปร้องจนติดปาก“เดินอยู่กลางสายฝน รถชนตายห่า, มองเห็นเธอทุกที ที่อยู่ปลายเตียง, คำยินดี” จาก “ป๋อมแป๋ม” ตามด้วยเพลง “ทำไมเป็นคนแบบนี้, บอกตรงๆ รักจังเลย” จาก “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” ต่อด้วยเพลง “ยังศพ” จาก “ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” และเพลงสุดปัง “แมลง” จาก “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” มาถึงพาร์ทที่ 3 “Best Scence From” ”ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ” พูดกลอนนำเข้าโชว์แรก “สยามเมืองยิ้ม” จาก “กอล์ฟ” ที่มาในชุดไทยสวยสง่าสุดๆ ตามด้วยเพลง “เธอผู้ไม่แพ้” จาก “เจนนี่” กับโชว์โหนผ้ากลางอากาศด้วยท่วงท่างดงามทำเอาคนดูตะลึงทั้งฮอลล์กับความสามารถที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม ต่อด้วยเมดเล่ย์เพลง “Wen Bie, กลับบ้านเฮาเต๊อะ, Take Me To Your Heart” จาก“ก๊อตจิ” ในลุคสวยสะกด จากนั้นถึงคิวแขกรับเชิญเซอร์ไพร์สคนแรก “ปิงปอง” มาร่วมโชว์เพลง “ฟีล ลา เฟ้ย” กับ “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ” สนุกสนานเฮฮา ต่อด้วยเพลง “องค์หญิงปิ๊ใหญ่” เพลงกวนๆ น่ารักๆ จาก “ป๋อมแป๋ม” และเพลง“Goodboy” จาก “ป๋อมแป๋ม-ก๊อตจิ-เจนนี่-กอล์ฟ-ซี” ในธีมแฟชั่นวีค ส่งท่ายช่วงด้วยการประกาศผลผู้ชนะ Wanna be on top เทปพิเศษ ที่ให้แฟนๆ ในฮอลล์ได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน ได้แก่ “เจนนี่”เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นฮอลล์
พาร์ทที่ 4 ลูกดีเด่น กับแขกรับเชิญที่แม่ๆ ฟูมฟัก เริ่มจาก “ป๋อมแป๋ม” กอดคอ “นิว” โชว์กีต้าร์เพลง “สบาย สบาย” เมดเล่ย์สุดดราม่าเพลง“หยาดเหงื่อเพื่อแม่, Hello Mama” จาก “ก๊อตจิ-คริส-สิงโต” ไปกันต่อกับ “กอล์ฟ-น้ำตาล” ที่มาในแนวมิวสิคัล “ฮาเร็ม-ฟ้าจรดทราย, ผลการสอบสวน” และเพลง “Deja You” จาก “เจนนี่-กัน” ปิดท้ายช่วงลูกดีเด่นด้วยเพลงสุดฮิตเพลง “ลบยัง” จากแม่ๆ ลูกๆ “ป๋อมแป๋ม-กอล์ฟ-ก๊อตจิ-เจนนี่-นิว-คริส-สิงโต-น้ำตาล-กันซี” และมาถึงพาร์ทที่ 5 แม่ดีเด่น เรียกเสียงกรี๊ดยาวๆ ลั่นฮอลล์กับแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตัวแม่ตัวมัม “ทาทา ยัง” ที่จัดเมดเล่ย์ยาวๆ กับ “ป๋อมแป๋ม-กอล์ฟ-ก๊อตจิ-เจนนี่” เพลง “โอ๊ะโอ้ย, เพียงเพื่อน, Reach For The Star, EI Ninyo” ก่อนที่ “ทาทา” จะโชว์พลังเสียงในเพลง “I Believe” สะกดคนดูทั้งฮอลล์ จากนั้นทั้ง 4 คนถือโอกาสมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้ “ทาทา”ในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้ง 4 คน และอีกหลายๆ คน เข้าสู่พาร์ทสุดท้าย “ป๋อมแป๋ม-กอล์ฟ-ก๊อตจิ-เจนนี่ และแขกรับเชิญทั้งหมด“ทาทา ยัง-ปิงปอง-คริส-สิงโต-นิว-กัน-น้ำตาล-ซี”ร่วมโชว์เพลง “ทุ้มอยู่ในใจ” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความสุขความทรงจำสุดประทับใจ
“ป๋อมแป๋ม-กอล์ฟ-ก๊อตจิ-เจนนี่” กล่าวขอบคุณแฟนๆ ทุกคนว่า “ขอบคุณ GMMTV ที่ให้โอกาสพวกเราได้กลับมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ ขอบคุณแฟนๆ ที่ยังรักและซัพพอร์ทพวกเรามาตลอด และเปิดใจยอมรับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ช่วงเวลา 15ปี มีทั้งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่าน แต่ความรักความคิดถึงก็ยังมีให้กันเสมอ อยากให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในใจ ในความทรงจำอย่างนี้ไปตลอด”
สามารถติดตามชมการแสดงย้อนหลังงาน "เทยแฟร์ พวกแกเป็นไงมั่ง" ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 23 มีนาคม 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม