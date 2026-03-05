แต้มบุญต้องทำงาน! “ซี-คีน” ชวนเช็กอินความซี้ฉบับตัวตึงครั้งแรก ในงาน “SEA KEEN 1st FAN MEETING IN THAILAND” ล็อคคิวกดบัตร 14 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น.

หลังจากคว้าหัวใจแฟนๆ ไปเต็มๆ กับผลงานซีรีส์กระแสปัง 2 หนุ่มฮอตมาแรง “ซี เดชชาติ ทาศิลป์” และ “คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์” พร้อมเสิร์ฟความสนุกชวนแฟนๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดประทับใจครั้งแรก กับงาน “SEA KEEN 1st FAN MEETING IN THAILAND” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย บอกเลยว่าแฟนๆ เตรียมเสียงกรี๊ดวอร์มนิ้วรอไว้เลย งานนี้สองหนุ่ม “ซี-คีน” ตั้งใจคัดสรรโชว์เป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆ สุดพิเศษที่จะมาสร้างความทรงจำกับแฟนๆ ได้สัมผัสตัวตนในมุมที่น่ารักและเป็นธรรมชาติที่จะทำให้ทุกคนใจละลาย พร้อมชม “หมอดูทักครับ (Hi by my luck) The Movie แบบใกล้ชิด ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และแฟนคลับทั่วโลกยังสามารถร่วมชมโมเมนต์สุดฟินได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการรับชมแบบ Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก เตรียมล็อคคิวกดซื้อบัตรกันได้เลย
สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรงาน “SEA KEEN 1st FAN MEETING IN THAILAND”
บนช่องทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย
ทุกที่นั่ง ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และ เปิดจำหน่ายบัตร ทุกช่องทางตามปกติ
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 โดยบัตรราคา 5,900 / 4,900 / 3,900 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท และดูสดผ่าน TTM LIVE บัตรราคา 1,500 / 1,200 บาท (ลิ้งค์และโค้ดรับชม) (กรณีต้องการรับบัตรพลาสติกที่ระลึก ชำระเพิ่ม 30/ใบ) หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV