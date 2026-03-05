“มิกซ์” หึงหวง “เอิร์ท” พยายามดึง “จอส-กวิน-อู๋” สกัด “บูม” ออกจากโปรเจกต์ละครเวที!!

มาเตรียมลุ้นผลการออดิชันละครเวทีเรื่อง Romeo & Romeo ที่ “แจ็ค” (เอิร์ท พิรพัฒน์) กำกับ ว่าระหว่างแฟนเก่าอย่าง “ดีน” (มิกซ์ สหภาพ), “ราฟฟี่” (บูม ธราธร) คู่นอนชั่วคราวกับ “โรม” (อู๋ ธนบูรณ์) น้องชายแจ๊ค และ “อาโนลด์” (จอส เวอาห์) เพื่อนสนิทของ “ตั้ว” (กวิน แคสกี้) ใครกันแน่จะได้รับบทหลัก? ท่ามกลางความหึงหวงของ “ดีน” ที่ต้องการเขี่ย “ราฟฟี่” ออกไปจากโปรเจกต์ละครเวที ทำให้ความสัมพันธ์รักของพวกเขาต้องวุ่นวายสุดๆ งานนี้จะยุ่งเหยิงทวีคูณแค่ไหน? ติดตามไปพร้อมกัน!
