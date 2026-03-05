Cloud 11 x Looker จุดประกายพื้นที่สู่ Cultural Floor ของกรุงเทพฯ กับ “MEK Music & Market” เมื่อดนตรี พลังสร้างสรรค์ และเอเนอร์จีใหม่ของเมือง เคลื่อนมาบรรจบกัน ที่ Cloud 11 A New Asia’s Creative Capital ของชาวกรุงเทพฯ

เตรียมพบกับ MEK Music & Market อีเวนต์ใหญ่ ที่ยกเอาวัฒนธรรมเมือง ดนตรี และพลังสร้างสรรค์ มาไว้ที่ Cloud 11 ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของย่านเซาท์สุขุมวิท (South Sukhumvit)
ระหว่างวันที่ 13–15 มีนาคม 2026 พื้นที่สวนขนาด 10 ไร่ ชั้น 5 ยาวต่อเนื่องไปจนถึงชั้น 1 พื้นที่ริม Canal Walk จะถูกทรานส์ฟอร์มเป็น Cultural Floor ที่มีชีวิต เต็มไปด้วยดนตรี งานสร้างสรรค์และภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในทุกมิติ สร้างบรรยากาศของการค้นพบ การเชื่อมต่อ และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คน ไอเดีย และวัฒนธรรมเมืองยุคใหม่
ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Cloud 11 ในการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เห็นมุมมองใหม่ของการเป็น Platform for Community and Culture พื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดอีเวนต์ แต่เป็น Ecosystem ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนและคอมมูนิตี้ ได้เติบโตและสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน
ภายในงาน เตรียมพบกับไลน์อัพศิลปินตลอดทั้ง 3 วัน ที่สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรีเมืองที่กำลังเติบโตในคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ Indie, Alternative, Electronic ไปจนถึง Reggae และ Sound System Culture อาทิเช่น H3F, Réjizz, KIKI, Khana Bierbood, Alec Orachi, HED เป็นต้น
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ Curated Creative Market รวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร กว่า 200 ร้าน ที่ Looker เข้ามารับหน้าที่คัดสรรแบรนด์อิสระ ดีไซเนอร์ และครีเอเตอร์รุ่นใหม่ อาทิ S.V.S.S, HEIDI’S SECRET, RESINDROME, SMILECLUB, ANTNEST MARKET และ UGLY RUNNING TRAINING CLUB เป็นต้น ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์โดยรวมของงาน มากกว่าการเป็นเพียงพื้นที่ค้าขาย แต่เป็นการสร้างพื้นที่ที่แฟชั่น งานออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในพื้นที่
ต่อยอดพลังของคอมมูนิตี้สู่เวทีระดับนานาชาติ ในวันที่ 14 มีนาคม เตรียมพบกับการแสดงสดครั้งแรกในเอเชียจาก Goldie ตำนานแห่งวงการ Underground และ Drum & Bass ระดับโลก ที่จะมาสร้างประสบการณ์ Live Performance แบบเต็มรูปแบบ ณ Cloud 11 Hall ซึ่งถือเป็นการเปิด Hall อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโครงการบนพื้นที่ชั้นใต้ดินของ Cloud 11 ตอกย้ำบทบาทของ Cloud 11 ในฐานะพื้นที่ใหม่ของวัฒนธรรมดนตรีระดับโลกในกรุงเทพฯ
และอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ช่วยเติมมิติทางวัฒนธรรมให้กับงาน คือ Outdoor Cinema ที่นำเสนอโดย Doc Club ที่จะพาผู้ชมสัมผัสบรรยากาศการดูหนังแบบ Open-Air ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้ากับเรื่องราว วัฒนธรรม และโลกมุมมองใหม่ โดยจะจัดฉายในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2569 วันละ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 20.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดสู่การเปิดพื้นที่โรงภาพยนตร์ภายในโครงการในช่วงปลายปีนี้
MEK Music & Market จึงไม่ใช่เพียงอีเวนต์ แต่คือพื้นที่ที่เปิดให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เเสดงออก และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอเนอร์จีใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในเมือง สะท้อนอีกก้าวสำคัญของ Cloud 11 ในการมุ่งสู่การเป็น Asia’s Creative Capital
รายละเอียดงาน:
-งานจัดขึ้นเวลาระหว่างวันศุกร์ 13 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569
-เวลา 15:00 – 23:00 น.
-สถานที่ ชั้น 5 Cloud 11 Park ลงไปถึงชั้น 1 Canal Walk และชั้น B1 Cloud 11 Hall
-เดินทางสะดวกผ่าน Skywalk จาก BTS ปุณณวิถี (ทางออก 6)
-ค่าบัตรเข้างาน 130 บาท / วัน
-สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างาน
-เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าฟรี (ยกเว้นการแสดง Goldie Live Performance จำกัดอายุผู้เข้าชม 20 ปีขึ้นไป)
-ภายในงานเป็น Pet-friendly และมีระบบที่จอดรถอัตโนมัติรองรับจำนวนจำกัด (300 คัน)
สำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ใหม่ของดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเมือง MEK Music & Market คือพื้นที่ที่ไม่ควรพลาดในเดือนมีนาคมนี้
