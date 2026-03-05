ลาลามูฟ คว้า “เจฟ ซาเตอร์” นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่! เขย่าตลาดปี 2026 เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เปิดตัวแคมเปญ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” อัดโปรแรงมัดใจฐานแฟนคลับ

ลาลามูฟ แพลตฟอร์มให้บริการส่งด่วนและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ สร้างปรากฏการณ์รับต้นปีด้วยการเปิดตัวศิลปินสุดฮอต “เจฟ ซาเตอร์” (Jeff Satur) ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด พร้อมส่งแคมเปญใหญ่ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” มุ่งขยายฐานผู้ใช้งาน เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และเหล่าแฟนคลับทั่วประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านการให้บริการส่งด่วนและรับส่งผู้โดยสาร
ท่ามกลางไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงมองหาแพลตฟอร์มที่สามารถมอบบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเรียกงานได้ทันที ส่งผลให้แพลตฟอร์มที่มีบริการครบวงจรทั้งบริการส่งด่วนและรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียวได้รับความนิยมมากขึ้น สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้สมาร์ทโฟนเป็นศูนย์กลางในการจัดการชีวิตประจำวัน (Mobile-First) ไม่ว่าจะเป็นการทำธุระ ความต้องการเร่งด่วน หรือการเดินทาง
นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “การเปิดตัว เจฟ ซาเตอร์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ถือเป็นก้าวสำคัญของลาลามูฟในการสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมสื่อสารจุดแข็งของแบรนด์ผ่านบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน’’ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจในทุกวัน ทั้งในด้านบริการส่งด่วน (On-demand delivery) และบริการรับส่งผู้โดยสาร (Lalamove Ride) โดยเน้นความรวดเร็ว สะดวก และเชื่อถือได้ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค”
ไฮไลต์ที่น่าจับตาคือภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ เจฟ ซาเตอร์ รับบทเป็น “Lala AI Commander” ผู้นำภารกิจในศูนย์บัญชาการจำลองของลาลามูฟ ที่ถ่ายทอดศักยภาพของแอปพลิเคชันในการประมวลผลข้อมูลเพื่อมอบบริการที่รวดเร็วและแม่นยำในการเลือกประเภทรถที่เหมาะสมที่สุดให้กับแต่ละภารกิจ พร้อมตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายด้วยยานพาหนะถึง 9 ประเภท พร้อมฟีเจอร์ Multi-Stop Delivery ที่ช่วยวางแผนเส้นทางส่งของหลายจุดให้คุ้มค่าที่สุด เสริมความมั่นใจด้วยระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และพาร์ทเนอร์คนขับมืออาชีพที่ใส่ใจและมีมาตรฐานการให้บริการ พร้อมบริการช่วยยกของ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและส่งมอบประสบการณ์ที่อุ่นใจในทุกครั้งที่เรียกใช้บริการลาลามูฟ
ร่วมสัมผัสภารกิจสุดล้ำของ “Lala AI Commander” ได้แล้ววันนี้ ผ่าน TVC ฉบับเต็มที่ https://www.facebook.com/share/v/1B1YDVPFp2/
ด้าน เจฟ ซาเตอร์ กล่าวเสริมว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลาลามูฟ ตัวผมเองเป็นลูกค้าของลาลามูฟมานานและใช้บริการหลายครั้ง เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเวลาที่มีเรื่องเร่งด่วน ก็สามารถเรียกใช้บริการได้ทันที พาร์ทเนอร์คนขับมีความเป็นมืออาชีพและใส่ใจในการให้บริการ ทำให้ผมประทับใจทุกครั้งที่ใช้ลาลามูฟ และมั่นใจว่าลาลามูฟคือตัวจริงเรื่องการส่งด่วนครับ”
เพื่อเป็นการฉลองเปิดตัวแคมเปญ ลาลามูฟมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ใช้งานใหม่ เพียงกรอกรหัส “LALAJEFF” ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มีนาคม 2569 รับส่วนลดสุดคุ้ม:
●Lalamove Ride: รับส่วนลด 100%* (สูงสุด 125 บาท สำหรับรถยนต์ (Car) และ 45 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorbike))
●Lalamove Delivery: รับส่วนลด 50%* (สูงสุด 100 บาท สำหรับรถกระบะ และ 50 บาท สำหรับรถยนต์)
ร่วมสัมผัสบริการที่รวดเร็ว เรียบง่าย และไว้ใจได้ กับ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” ผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟ ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ที่ https://lalamove.onelink.me/2vQB/1ckfjrao
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด