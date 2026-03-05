“เธอมีเวทมนตร์หรือเปล่า” TEMI ชวน MONICA เสิร์ฟซิงเกิลหวานละมุน ชวนคนฟังตกหลุมรักตั้งแต่แรกสบตา

ตกหลุมรักตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัว… แบบนี้เรียกว่าโดนเวทมนตร์เข้าเต็ม ๆ เมื่อ TEMI แท็กทีม MONICA ปล่อยซิงเกิลหวานละมุน “เธอมีเวทมนตร์หรือเปล่า” เพลงป๊อปฟีลกู๊ดที่เล่าโมเมนต์สุดคลาสสิกของการตกหลุมรักตั้งแต่แรกสบตา แบบที่โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน ทุกอย่างรอบตัวค่อย ๆ ช้าลง เหลือแค่ภาพเธอคนเดียวตรงหน้า จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า ความสวยงามแบบนี้เกิดขึ้นได้จริง ๆ เหรอในโลกใบนี้
งานนี้ TEMI หยิบแรงบันดาลใจจากฉากในซีรี่ส์โรแมนติกที่พระเอกเจอนางเอกครั้งแรก ก่อนแปลงเป็นเพลงที่ทั้งเคลิ้ม ทั้งพร่ำเพ้อ และชวนยิ้มไม่รู้ตัว ยิ่งได้เสียงจาก MONICA (โมนิก้า) ศิลปินสาวที่มีเสียงอันมีเอกลักษณ์ มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของเวทมนตร์แห่งความรัก ยิ่งทำให้เคมีของเพลงชัดขึ้นอีกหลายเท่า ฟังแล้วเหมือนโดนสะกดเบา ๆ แบบไม่รู้ตัว
พาร์ตมิวสิกวิดีโอก็ไม่ธรรมดา TEMI กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคู่ใจ NERDernative อีกครั้ง หลังเคยฝากผลงานชวนประทับใจไว้ก่อนหน้านี้อย่าง “อาจจะยังนะ” และ “คุณนายตื่นสาย” โดยครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ “ละครเวที” เล่าเรื่องราวความรักราวกับนิยายโรแมนติก ทั้งแสง สี และองค์ประกอบภาพที่ถูกออกแบบให้ชวนคนดูเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเวทมนตร์จริง ๆ
ความโรแมนติกจะมากแค่ไหน และเวทมนตร์จะรุนแรงเพียงใด ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ กับ “เธอมีเวทมนตร์หรือเปล่า” จาก TEMI ft. MONICA ฟังได้แล้ววันนี้ที่ YouTube: TEMI และ kiddorecords ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ TEMI ได้ที่ Instagram/TikTok: @chot1me และ kiddorecords ได้ที่ Instagram/Facebook/X/TikTok: @kiddorecords
MV LINK : https://youtu.be/bvn6hUZ1wq0?si=rI4aVv0oXefVcOOs
